Insgesamt 79 Auszubildende am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt können stolz auf sich sein: Nach drei- bzw. einjähriger Ausbildungszeit haben sie ihren Abschluss in den verschiedensten Gesundheitsberufen gemacht. Sie starten nun als frisch gebackene Fachkräfte im Gesundheitswesen in das Berufsleben.

Es ist geschafft: Rund 80 Auszubildende freuen sich in diesen Tagen über ihre erfolgreich abgeschlossene Ausbildung am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt. Nach den bestandenen Prüfungen nahmen sie jetzt ihre Examenszeugnisse entgegen. Damit verabschiedet der Campus in diesem Jahr Absolventinnen und Absolventen aus insgesamt acht verschiedenen Berufsausbildungen. Dazu zählen neben der Ausbildung als Pflegefachkräfte und Pflegefachhelfer unter anderem auch Physiotherapie und Ergotherapie sowie die Ausbildung als Medizinische Fachangestellte (MFA), Operationstechnische Assistenten (OTA), Medizinisch-technische Radiologieassistenten (MTRA) und Kaufleute im Gesundheitswesen.

In den vergangenen Wochen mussten die angehenden Fachkräfte im Gesundheitswesen in praktischen, mündlichen und schriftlichen Prüfungen zeigen, dass sie im Laufe der Ausbildung umfassende Kenntnisse in ihren Fachgebieten erlangt haben. Auf die Prüfungen vorbereitet wurden sie während der Ausbildungszeit sowohl in theoretischen Unterrichtseinheiten als auch in praktischen Übungen. Die Ausbildung erfolgt je nach Fachgebiet auch in den eigenen Berufsfachschulen der Rhön-Klinikum AG. Diese sind unter dem Dach der Campus Akademie (https://www.campus-nes.de/campus-akademie/wir-ueber-uns.html) am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt angesiedelt und bestehen aus den vier Berufsfachschulen für Pflege, Krankenpflegehilfe, Ergotherapie und Physiotherapie. Nach dreijähriger Ausbildungszeit haben die Auszubildenden hier ihren Abschluss in der Tasche und starten als Pflegefachleute, Physio- und Ergotherapeuten in das Berufsleben. Die Ausbildungszeit zum staatlich anerkannten Pflegefachhelfer beträgt ein Jahr.

„Wir gratulieren den Auszubildenden herzlich zu ihrer abgeschlossenen Ausbildung und wünschen alles Gute für den Start in das Berufsleben“, sagt Katrin Manzau, Schulgesamtleitung der Berufsfachschulen der RHÖN-KLINIKUM AG. „Bildung bedeutet für mich, die Stärken der Menschen zu entdecken und zu entwickeln. Dank der vielfältigen Ausbildungsinhalte haben die Auszubildenden einen bestmöglichen Einblick in die verschiedenen Tätigkeitsfelder erhalten und somit die optimale Grundlage für ihre zukünftige Arbeit geschaffen.“ Besondere Glückwünsche für ihre hervorragenden Leistungen galt den Klassenbesten der dreijährigen Physiotherapieausbildung, Katharina Bauer und Lena Schneider mit der Note 1,0. Den besten Abschluss in der Pflegefachhelferklasse erzielte Lilly Demange mit der Note 1,2. Auch Elena Grötsch erzielte als Operationstechnische Assistentin (OTA) mit einem Abschluss von 1,5, ein sehr gutes Ergebnis.

Hannah Gilles, Geschäftsführende Direktorin am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt richtete sich mit wohlwollenden Aufforderungen an die strahlenden Absolventinnen und Absolventen: „Seien Sie stolz! Seien Sie mutig! Seien Sie verantwortungsvoll! – Ich wünsche Ihnen das nötige Selbstvertrauen für die Zukunft und für die vielen Aufgaben, die jetzt auf Sie warten. Sie werden weiter lernen, sich weiterentwickeln und immer besser werden.“ Der Großteil der ehemaligen Auszubildenden bleibt dem Klinikum erhalten und setzt seine Karriere am Campus Bad Neustadt fort. Die Personalleiterin am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, Lisanne Wiese, gratulierte allen Auszubildenden herzlich zum bestandenen Examen und hob deutlich die Bedeutung der Ausbildung und der neu gewonnenen Fachkräfte für den Campus und das regionale Gesundheitswesen hervor. „Eine anspruchsvolle und lehrreiche Zeit liegt hinter Ihnen, in der Sie viele Einblicke und Erfahrungen sammeln konnten. Ich freue mich sehr, dass so viele von Ihnen den RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt für den Start ins Berufsleben gewählt haben und ich Sie heute als examinierte Kolleginnen und Kollegen bei uns begrüßen darf. Wer sich für den Campus entscheidet, entscheidet sich für die Zukunft der Region.“

Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, steht für eine sektorenübergreifende medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Auf einem Klinikgelände verzahnt der Campus ambulante und stationäre Angebote mit einer Vielzahl medizinischer Service- und Vorsorgeleistungen, die bisher räumlich getrennt waren: niedergelassene Fachärzte, Kliniken unterschiedlicher Fachdisziplinen wie Herzmedizin, orthopädischer Chirurgie oder auch Neurologie arbeiten Hand in Hand mit der Pflege und der Rehabilitation zusammen. Die digitale Vernetzung aller am Behandlungsprozess beteiligten Akteure – mit innovativen IT-Lösungen und Kommunikationssystemen – ist dabei unverzichtbar. www.campus-nes.de

