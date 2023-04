Berlin (ots) –

Viele Menschen leiden unter Haarausfall. Sie fragen sich, ob eine Haartransplantation in ihrem Fall die beste Lösung sein könnte. Dr. Abdulaziz Balwi ist Spezialist für Haartransplantationen und medizinischer Leiter von Elithair, der weltweit größten Haarklinik in Istanbul. Die Erfolge seiner Methoden sprechen dabei für sich. Erfahren Sie hier, wie sich das Leben zweier Kunden von Elithair nach der Haartransplantation zum Positiven verändert hat.

Haarausfall geht oft mit einem hohen Leidensdruck einher. Manche Betroffene möchten kaum noch in den Spiegel schauen. Früher konnte das Problem mit der Verwendung von Haarersatzteilen lediglich kaschiert werden. Heute gibt es die Möglichkeit einer Haartransplantation. Das klingt natürlich gut. Doch viele Betroffene fürchten, dass die Operation mit großen Schmerzen verbunden sein könnte. Es stellt sich zudem die Frage nach den Kosten. Und ist eine Transplantation überhaupt für jede Person geeignet? „Haarausfall ist in den meisten Fällen genetisch bedingt und damit kommt eine Transplantation zur Behandlung in Betracht“, sagt Dr. Abdulaziz Balwi, der als leitender Arzt bei Elithair tätig ist. „Die Forschung hat in den vergangenen zehn Jahren bedeutende Fortschritte gemacht. Das wirkt sich positiv auf die Resultate aus, sorgt aber auch dafür, dass der Patient während und nach der Operation keine Schmerzen spürt. Wir setzen beispielsweise auf die Sleep-Deep-Methode, um den Patienten bereits vor der intravenösen Sedierung in einen Tiefschlaf zu versetzen – was eine vollumfänglich schmerzfreie Behandlung ermöglicht. Zusätzlich ermöglichen wir eine finanziell überschaubare Behandlung: Die Transplantation steht also längst nicht mehr allein vermögenden Menschen zur Verfügung.“

Dr. Abdulaziz Balwi gilt als einer der führenden Experten auf dem Gebiet der Haartransplantationen. Seit der Gründung von Elithair konnten er und sein erfahrenes Team mehr als 100.000 Patienten zu vollem und gesundem Haar verhelfen. Elithair führt allerdings nicht nur Haartransplantationen durch, sondern treibt auch die Forschung in diesem Bereich voran. Da sich die Türkei inzwischen zum wichtigsten Wissenschaftsstandort zum Thema entwickelt hat, lag es nahe, die größte Haarklinik der Welt in Istanbul zu eröffnen. Die Elithair-Klinik verfügt über 18.000 Quadratmeter auf 13 Stockwerken – inklusive des eigenen Elit-Hotels. Wie erfolgreich die Methoden von Elithair tatsächlich sind und wie sie das Leben Betroffener messbar verbessern, hat Dr. Balwi im Folgenden anhand zweier Patientenresultate zusammengefasst.

Geheimratsecken ade: Wie Fabiano durch die Haartransplantation zu einem neuen Lebensgefühl fand

Dass die Behandlungen durch Dr. Balwi und sein Team erfolgreich sind, zeigen zahlreiche Patientengeschichten, so wie die von Fabiano. Er beschreibt sich selbst als eher eitler Mensch und habe nach immer größeren Mengen von Haaren im Abfluss der Dusche und Bildern, die ihm zeigten, wie weit sein Problem im Laufe der Jahre bereits fortgeschritten war, endlich den Schritt in Richtung Haartransplantation gewagt. So stieß er auf das Angebot von Dr. Balwi und war schon bald überzeugt. Nach einer Haaranalyse und einer umfangreichen Beratung entschloss er sich, die Haartransplantation im März 2022 in der Türkei durchführen zu lassen.

Neben einer hervorragenden Behandlung schwärmt der Patient auch von einem ausgezeichneten Service. „Es wird sich um die Patienten sehr gut gekümmert. Und auch die Möglichkeit, eines der luxuriösen Elit-Hotel-Zimmer direkt in der Klinik zu beziehen, ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Kliniken“, so Fabiano. „Die Operation ist sehr gut verlaufen: entspannt, bequem und schmerzfrei.“ Auch Dr. Balwi ist mit dem Ergebnis besonders zufrieden. „Bei Fabiano wurden 2.500 Grafts mit der DHI Methode verpflanzt“, erklärt er. „Ein Graft besteht aus bis zu vier Haarwurzeln. Wir entnehmen sie, um sie anschließend mit der DHI-Methode in den Empfängerbereich zu verpflanzen. DHI steht hierbei für „Direct Hair Implantation“, was bedeutet, dass die Grafts hier ohne separate Kanalöffnung in einem Schritt verpflanzt werden. Die Grafts müssen somit nicht lange gelagert werden, was für eine hohe Anwuchsrate und hervorragende Ergebnisse sorgt.“

„Bereits vier Monate später waren die Geheimratsecken verschwunden“, berichtet Fabiano. „Auch mein Frisör sagte, dass es großartig aussieht und sich ganz natürlich anfühlt. Ich bin wirklich rundum zufrieden und kann Elithair nur jedem ans Herz legen, der aufgrund von lichtem Haar an sich zweifelt. Elithair hat mir ein neues Lebensgefühl verschafft und dafür bin ich unendlich dankbar.“

Endlich wieder dichtes Haar – Auch nach zwei Jahren ist Marcel überglücklich

Diese Ergebnisse werden auch im Fall von Marcel bestätigt. Er litt bereits mehrere Jahre unter erblich bedingtem Haarausfall. Die Geheimratsecken wurden größer und sein Oberkopfhaar lichtete sich. Irgendwann war der Leidensdruck so hoch, dass er sich für eine Transplantation entschied. Auf Social Media und Google ist er auf das Team von Elithair gestoßen und sagte sich, bei einer kostenlosen Haaranalyse nichts zu verlieren zu haben – es konnte nur besser werden. Und er behielt recht. In einer ausführlichen Beratung erhielt Marcel alle nötigen Informationen und konnte sich schon bald über seinen Termin zur Transplantation freuen. So wurde im Dezember 2020 auch seinem Haarleiden ein Ende bereitet.

„Es war alles hervorragend organisiert“, erinnert er sich. „Ankunft, Hotel, Klinik – ein reibungsloser Ablauf. Zudem war Dr. Balwi sehr zuvorkommend. Er ist auf alle meine Fragen eingegangen und hat mir ein gutes Gefühl gegeben.“ Mit dem Resultat ist Marcel mehr als zwei Jahre später noch immer zufrieden: „Ich habe vorn wieder eine richtige Haarlinie und die Haare sind unglaublich dicht.“ Auch Dr. Balwi erinnert sich: „Bei Marcel wurden 4.200 Grafts verpflanzt, um die Haarlinie wiederherzustellen und den vorderen Teil des Scheitels aufzufüllen. Die Untersuchung der Haarstruktur und der Beschaffenheit der Haare gehört bei uns übrigens zum Standard, damit die Behandlung perfekt auf den Patienten angepasst wird. Zu Marcel kann ich nur sagen: Wir freuen uns alle im Team, wenn wir jemanden durch unsere Arbeit derart glücklich machen und so für ein unglaubliches Lebensgefühl sorgen.“

