Hamburg ist zum zweiten Mal in Folge Deutschlands romantischste Stadt. Dies hat eine repräsentative Umfrage von FREE NOW, Europas Super-App für Mobilität, zum bevorstehenden Valentinstag herausgefunden. Auf den weiteren Plätzen folgen in diesem Jahr die Bundeshauptstadt Berlin – welche sich im Vergleich zu 2022 um zwei Plätze verbessern konnte – sowie München und Dresden. Erstmals unter den romantischsten Städten der Republik ist die Rhein-Metropole Köln auf Platz fünf. Weitere Erkenntnisse der Auswertung: Die Deutschen halten es beim Thema Dating nach wie vor gerne pünktlich – 56 Prozent der Befragten schätzen es demnach gar nicht, wenn die Verabredung verspätet zum vereinbarten Date erscheint. Die überwältigende Mehrheit (78 Prozent) sieht es außerdem kritisch, wenn der eigene PKW zum Angeben genutzt wird. Nahezu jeder Vierte (23 Prozent) findet es hingegen überraschenderweise attraktiv, wenn die Begleitung aus Versehen an der falschen Location auf den oder die Liebste wartet.

Das Taxi gehört für die Deutschen zum romantischen Date dazu

Geht es nach den Umfrageteilnehmern, die das Meinungsforschungsinstitut Kantar im Auftrag von FREE NOW im Januar dieses Jahres befragt hat, gehört das Taxi nach wie vor fest zum Repertoire eines gelungenen Dates. So sagen 73 Prozent der Deutschen, dass sie das Taxi auch 2023 für den Weg zum oder vom Date als Fortbewegungsmittel schätzen. 68 Prozent sehen in der gemeinsamen Fahrt im Taxi im Übrigen auch die ideale Gelegenheit, intime Gespräche fortzuführen. Knapp die Hälfte der Bundesbürger (49 Prozent) hält die gemeinsame Taxifahrt sogar für die perfekte Gelegenheit für den ersten Kuss. Jeder dritte Deutsche (34 Prozent) gibt demnach folgerichtig zu, in einem Taxi bereits eine romantische Erfahrung gemacht zu haben, in der Altersklasse zwischen 18 und 25 Jahren sagen dies sogar 42 Prozent. Weil Taxifahrerinnen und -fahrer unvoreingenommene und neutrale Gesprächspartner sind, schätzt jeder zweite Deutsche auch den Austausch mit ihnen zu Beziehungsthemen. Mehr als jeder Zehnte (12 Prozent) hat sich hierzulande demnach bereits mit seinem Fahrer über die eigenen Dates unterhalten, sogar 18 Prozent der Deutschen sprachen mit ihnen über Liebesthemen oder die eigene Beziehung.

ÖPNV und Shared Mobility machen Eindruck, nassgeschwitzt auf dem Fahrrad zur Verabredung ist ein No-Go

Jeder weiß inzwischen: Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck und viele Wege führen zum ersten Date. Doch mit welchem Fortbewegungsmittel kann man beim Date möglicherweise besonders glänzen? 46 Prozent der Deutschen geben an, dass sich die Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) für den Weg zum Date nachhaltig positiv auf das eigene Image auswirkt. 37 Prozent sagen dies mit Blick auf das Taxi, knapp 31 Prozent sehen es ebenso positiv, wenn das eigene Date per Carsharing zum vereinbarten Treffpunkt erscheint. Auch E-Bikes (29 Prozent) oder E-Mopeds (21 Prozent) scheinen sich als vorteilhaft zu erweisen. Vorsicht ist allerdings geboten: 84 Prozent der Deutschen sagen, dass sie ein durchgeschwitztes T-Shirt nach einer Fahrradfahrt zur Verabredung als absolutes No-Go empfinden.

Damit es mit den sprichwörtlichen Funken im realen Leben bestmöglich klappt, setzen viele Menschen in Deutschland auch auf digitale Helferlein in Form von Apps auf dem eigenen Smartphone. Für das gelungene Date am unverzichtbarsten erachten die Deutschen Navigations- und Mobility-Apps (51 Prozent) sowie Messenger-Apps (45 Prozent). Darüber hinaus zählen Apps für Restaurant-Empfehlungen und -Reservierungen (33 Prozent) sowie Social Media Apps (30 Prozent) für die Suche nach Inspirationen für Outfits und Locations zu ihren wichtigsten Inspirationsquellen. Am unteren Ende der Skala für die wichtigsten Apps zur romantischen Valentinstags-Gestaltung stehen übrigens Dating-Apps. Lediglich 18 Prozent halten diese für unverzichtbar auf der Suche nach der besseren Hälfte.

