– Bewährtes Team: Die ehemaligen Geschäftsführer und Co-Investoren von Cloudflight vereinen ihre Expertise erneut, um mit passionierten UnternehmerInnen im Mittelstand neue Wachstumspfade zu betreten. Dabei komplementieren die beiden Partner Jörn Petereit und Eike C. Frerichs mehr als 20 Jahre operative Erfahrung im IT-Service-Bereich mit Best-Practices aus dem Finanzbereich.

– IT-Service Focus: IT Capital Partners konzentriert sich auf wachstumsstarke IT-Service-Unternehmen in der DACH-Region. Mit einem „People-first“-Ansatz und einem Augenmerk auf agile, profitable Unternehmen mit starker Kultur stehen Sub-Sektoren u.a. wie Cloud Native Development, Big Data & Analytics sowie Cybersecurity im Fokus zukünftiger Investitionen.

– Mehr als ein Investor: IT Capital Partners unterscheidet sich deutlich von etablierten Private Equity Fonds. Der gewerbliche Charakter ermöglicht, neben dem finanziellen Investment, zukünftige Portfoliounternehmen operativ zu unterstützen. Der Investorenkreis setzt sich unter anderem aus erfolgreichen UnternehmerInnen zusammen und wird derzeit selektiv komplettiert.

IT Capital Partners (https://www.itcapital.de), die neu gegründete Beteiligungsgesellschaft für IT-Service-Unternehmen, tritt mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz ihrer Gründer auf den Markt. Die ehemaligen Geschäftsführer und Co-Investoren von Cloudflight, die nun hinter IT Capital Partners stehen, prägten entscheidend die Transformation von Cloudflight zu einem Full-Service-Anbieter für digitale Transformation mit mehr als 1.000 Mitarbeitern, ca. 100 Millionen Euro Umsatz und ca. 25 Millionen Euro EBITDA. Cloudflight wurde kürzlich für rund 400 Millionen Euro Unternehmenswert an Partners Group verkauft.

Fokus auf IT-Service-Unternehmen

Im Zeitalter der Digitalisierung sind IT-Dienstleistungen nicht mehr wegzudenken, im Gegenteil, sie werden immer mehr fester Bestandteil strategischer Entscheidungen von Unternehmenslenkern. IT Capital Partners unterstützt mittelständische IT-Service-Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in ihrer Unternehmensentwicklung und greift dabei auf jahrzehntelange operative Expertise der Gründungspartner zurück. Ein besonderer Fokus liegt hierbei auf profitablen Unternehmen in den sechs Bereichen Cloud Native Development, Big Data & Analytics, Cybersecurity, AI & ML, IoT/Edge Computing und Web3.

Jörn Petereit, Managing Partner von IT Capital Partners, betont die Bedeutung der Menschen hinter der Technologie: „We invest in People, Passion, and IT-Service-Companies. In meiner langjährigen Tätigkeit in der IT-Branche habe ich gelernt, wie wichtig es ist, nicht nur in Technologie, sondern vor allem in Menschen zu investieren. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, talentierte Teams zu entdecken und ihnen die Unterstützung und die notwendigen Mittel an die Hand zu geben, um ihre unternehmerischen Visionen Wirklichkeit werden zu lassen.“

Operativer Beteiligungsansatz

IT Capital Partners zeichnet sich deutlich von vielen anderen Private Equity Fonds ab. Der gewerbliche Charakter der Beteiligungsgesellschaft ermöglicht es, neben dem finanziellen Investment, auch operativ mit anzupacken, statt nur Ratschläge von der Seitenlinie zu geben.

„Gerade schnell wachsende Unternehmen erreichen in ihrer Entwicklung entscheidende Meilensteine, in denen die Expertise eines Partners unerlässlich ist, um essenzielle Unternehmensbereiche zu etablieren und zu professionalisieren. Dazu haben wir ein Experten-Team rund um IT Capital Partners aufgebaut, das auf relevante operative Erfahrung und Fachkenntnisse in zentralen Bereichen wie Operations, Finance, Marketing und Sales zurückgreift“, ergänzt Eike C. Frerichs, ebenfalls Managing Partner.

Der Investorenkreis, der derzeit selektiv vervollständigt wird, setzt sich unter anderem aus erfolgreichen UnternehmerInnen zusammen, die bereits Firmen erfolgreich gegründet und entwickelt haben.

Auf dem Weg zum Erfolg

Getreu dem Motto: „We invest in People, Passion, and IT-Service-Companies“ plant IT Capital Partners in den kommenden Monaten Networking-Events und Workshops, um aktiv den Dialog mit weiteren interessierten UnternehmerInnen und Investoren zu suchen.

