– Der technologisch an das Kia-Flaggschiff EV9* angelehnte Kompakt-SUV setzt neue Maßstäbe in seinem Segment

– Spitzenwerte bei Reichweite (bis 605 km*), Gepäckraumvolumen (460 Liter) und Platzangebot, fit für intelligentes bidirektionales Laden

– Progressives Design, innovatives Interieur, nachhaltige Materialien

– Breite Serienausstattung mit Digitalcockpit, Navigation, Kia Connect, LED-Scheinwerfern, Smart-Key und 17-Zoll-Leichtmetallfelgen

– Preise ab 35.990 Euro**, attraktive Frühbucher-Vorteile

– 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie*** gilt für Fahrzeug und Batterie****

– Bei ausgewählten Kia-Händlern bereits Live-Besichtigung möglich

Kia hat die Preise und Ausstattungsdetails des EV3 bekanntgegeben, mit dem die Marke neue Kundenkreise für die E-Mobilität gewinnen will. Der rein elektrisch angetriebene Kompakt-SUV ist an das vielfach preisgekrönte Kia-Flaggschiff EV9 (u.a. „World Car of the Year 2024“, „World Electric Vehicle 2024“, „Goldenes Lenkrad 2023“) angelehnt. Mit seiner Kombination aus progressivem Design, modernsten Technologien und einem innovativen Interieur setzt der EV3 im Segment der kompakten Elektro-SUVs neue Maßstäbe. Seine Reichweite von bis zu 605 Kilometern liegt ebenso im Spitzenbereich dieser Klasse wie das Gepäckraumvolumen (460 Liter) und das Platzangebot. Hinzu kommen wegweisende Hightech-Elemente vom digitalen Autoschlüssel bis zur Vorbereitung für das intelligente bidirektionale Laden, ein Interieur mit vielen nachhaltigen Materialien und praktische Vorzüge wie die Möglichkeit des Anhängerbetriebs. Der frontgetriebene E-SUV mit 150 kW (240 PS) und umfassender Serienausstattung kann ab sofort bestellt werden, ist mit zwei Batterievarianten (58,3 und 81,4 kWh) sowie in den drei Ausführungen Air, Earth und GT-line erhältlich und wird ab Ende dieses Jahres an die Händler ausgeliefert. Die Preise starten bei 35.990 Euro** für das Modell mit Standardakku und bei 41.390 Euro** für die Langstreckenversion. Produziert wird er im AutoLand Gwangmyeong, dem ersten dedizierten Elektrofahrzeugwerk Koreas. Die 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie schließt neben dem Fahrzeug auch die Antriebsbatterie mit ein. Damit verfügt der EV3 über eine der umfassendsten Herstellergarantien für Elektroautos in Europa.

„Mit seiner großen Reichweite und den kurzen Ladezeiten wirkt der EV3 häufigen Bedenken gegenüber Elektroautos entgegen. Zugleich spielt er das Potenzial batteriebetriebener Fahrzeuge voll aus – vom Interieur mit ebenem Boden, das neue Gestaltungsspielräume bietet, bis zur leistungsstarken 220-Volt-Steckdose an Bord sowie der Vorbereitung, Strom aus dem Akku ins Haus- oder öffentliche Netz einzuspeisen“, sagt Thomas Djuren, Geschäftsführer von Kia Deutschland. „Zudem ist unser neuer Kompakt-SUV durch sein wegweisendes Design und seine am modernen Lifestyle orientierten Lösungen ein emotional hochattraktives Auto. Wir sind daher davon überzeugt, dass der EV3 viele ermutigen wird, die beim Wechsel zur E-Mobilität bisher noch gezögert haben.“

Wer sich für den neuen E-SUV interessiert, kann ihn im Rahmen der „Kia EV3 Preview Tour“ bei ausgewählten Händlern ab sofort live in Augenschein nehmen. Wann und wo das in ihrer Nähe möglich ist, erfahren Interessenten auf der Website zu der Roadshow (https://www.kia.com/de/modelle/ev3/entdecken/#roadshow).

Frühbucher-Vorteile zur Markteinführung

Privatkunden, die den EV3 bis zum 31. Dezember dieses Jahres bestellen, erhalten verschiedene Zusatzleistungen. Dazu gehört eine zweijährige Premium-Mobilitätsgarantie, die unter anderem eine Direktrufnummer für den Pannenfall, einen adäquaten Ersatzwagen und erhöhte Tagessätze für Hotelübernachtungen beinhaltet. Zudem gibt es Vergünstigungen beim Ladeservice Kia Charge wie den Wegfall der Grundgebühr für den Tarif Advanced und das Paket Aral Pulse Light.

Schnelles und bequemes Laden, hohe Fahrleistungen, agiles Handling

Der EV3 basiert wie der EV9 und der Crossover EV6* (Europas „Car of the Year 2022“) auf der Plattform E-GMP (Electric Global Modular Platform) und verfügt über die vierte Generation der Kia-Batterietechnologie. Sowohl bei der Langstreckenversion mit bis zu 605 Kilometern Reichweite als auch beim Modell mit Standardakku und 436 Kilometern Reichweite (jeweils Werte für 17-Zoll-Räder) lässt sich die Batterie in rund einer halben Stunde von 10 auf 80 Prozent aufladen (81,4-kWh-Akku: 31 Minuten bei 128 kW-Ladeleistung; 58,3-kWh-Akku: 29 Minuten bei 101 kW). Für entspanntes Fahren sorgt zudem der EV-Routenplaner des serienmäßigen Navigationssystems, der bei Bedarf die Ladeplanung automatisch erledigt, inklusive Batterie-Vorkonditionierung an kalten Tagen. Standard ist ebenfalls die Plug-and-Charge-Funktionalität zur automatischen Fahrzeugerkennung an öffentlichen Ladestationen. Und besonders bequem wird das Laden durch Kia Charge: Die Kunden des Kia-Ladeservices können über einen einzigen Account derzeit mehr als 730.000 Ladepunkte in 28 europäischen Ländern nutzen, darunter gut 130.000 in Deutschland, das sind 99 Prozent aller öffentlichen Ladestationen hierzulande.

Das Drehmoment von 283 Nm, das wie bei Stromern üblich vom Start weg zur Verfügung steht, gibt dem EV3 eine kraftvolle Beschleunigung. Er sprintet in 7,5 bzw. 7,7 Sekunden auf Tempo 100 (58,3 bzw. 81,4 kWh, bei 17-Zoll-Rädern) und erreicht in allen Ausführungen eine Höchstgeschwindigkeit von 170 Stundenkilometern. Sein agiles Handling in engen Kurven verdankt der Kompakt-SUV unter anderem der elektrischen dynamischen Drehmomentverteilung (Electric Dynamic Torque Vectoring Control, eDTVC), seine gute Manövrierbarkeit in der Stadt auch dem kleinen Wendekreisdurchmesser von 10,40 Metern.

Kraftvoll-robustes Hightech-Design und hervorragende Aerodynamik

Gestaltet wurde der EV3 wie der mit höchsten Designpreisen prämierte EV9 (iF Gold Award, Red Dot: Best of the Best) nach der Kia-Designphilosophie „Opposites United“ (Vereinte Gegensätze). Zum selbstbewussten Auftreten des 4,30 Meter langen (GT-line: 4,31 Meter) und 1,85 Meter breiten Kompakt-SUVs tragen die vertikalen Scheinwerfer bei, die sich extrem weit seitlich in den klar gestalteten Oberflächen der Front befinden und dadurch die Breite des Fahrzeugs unterstreichen. Betont robust wirkt die neue Interpretation des Kia-typischen „Tigergesichts“ inklusive des jüngsten „Star Map“-Beleuchtungskonzepts der Marke, dessen Grafik an die Darstellung von Sternbildern angelehnt ist. Das Profil mit der langen, gleichmäßig abfallenden Dachlinie vermittelt den Eindruck von Agilität und Dynamik, während die voluminöse Kabine und der lange Radstand (2,68 Meter – entspricht dem des SUV-Bestsellers Kia Sportage) die Geräumigkeit des Interieurs ermöglichen. Schwarze SUV-Designelemente an Stoßfängern, Radläufen, unteren Türbereichen und Seitenschwellern runden das kraftvolle Erscheinungsbild ab.

Noch markanter tritt die optisch modifizierte Topversion GT-line auf. Ein pfeilförmiges Designelement im unteren Bereich der Front- und Heckstoßfänger hat einen offensiven Effekt und lässt den EV3 höher wirken. Zusätzliche Hightech-Akzente setzen spezielle LED-Scheinwerfer mit zwölf Modulen und die LED-Rückleuchten in „Star Map“-Grafik. Die SUV-Designelemente sind hier besonders edel in Hochglanzschwarz und Wagenfarbe gehalten. Insgesamt stehen für den EV3 je nach Ausführung neun Außenfarben zur Wahl. Dazu gehören die Metallic-Lackierungen Aventurin Grün und Terracotta, die exklusiv für das neue Modell entwickelt wurden (Metallic- und Mattfarben gegen Aufpreis).

Das Design des EV3 verbindet nahtlos Ästhetik und Funktionalität. Das beweist auch die hervorragende Aerodynamik (cW-Wert: 0,263), zu der neben der durchdachten Karosseriegestaltung eine vollständige 3D-Unterbodenverkleidung und aktive Luftklappen beitragen.

Wohlfühl-Interieur mit nachhaltigen Materialien, großer, praktischer Gepäckraum

Innen haben die Kia-Designer eine hochfunktionale Kabine mit ansprechender, wohnraumähnlicher Atmosphäre geschaffen. Hier finden fünf Personen bequem Platz, wobei auch die Fondpassagiere viel Beinfreiheit genießen und sämtliche Insassen vom hohen Maß an Kopf- und Schulterfreiheit profitieren. Ein besonders auffälliges Element, das zugleich das neuartige Innenraumkonzept verdeutlicht, ist die elegante Mittelkonsole vorn (ausstattungsabhängig). Sie beinhaltet oben eine ausziehbare Ablagefläche, auf der sich in Fahrpausen zum Beispiel ein Laptop oder ein Tablet abstellen lässt, und unten einen Ablagebereich, in dem Getränke, Snacks oder sogar eine große Handtasche verstaut werden können. Äußerst komfortable „Premium-Relaxation-Sitze“ mit Liegefunktion (ausstattungsabhängig) ermöglichen Fahrer und Beifahrer maximale Entspannung im geparkten Fahrzeug. Zum ansprechenden Flair tragen auch die Ambientebeleuchtung (ausstattungsabhängig) sowie die Farbgebung des Interieurs bei: in den Ausführungen Air und Earth eine Kombination von Anthrazit und Frostblau, beim GT-line von Schwarz und Weiß.

Wie bei jedem neuen Kia-Modell kommen auch im Innenraum des EV3 zahlreiche nachhaltige Materialien zum Einsatz, um die Umweltfreundlichkeit im großen Maßstab zu fördern. Für das Armaturenbrett und die Türverkleidungen werden recycelte Materialien verwendet. Polyethylenterephthalat (PET), das zu den am leichtesten recycelbaren Kunststoffen gehört, findet sich unter anderem in den Sitzen, dem Dachhimmel, den Türarmlehnen, den Zierelementen, den Fußmatten und der Gepäckablage.

Das bis zur Fensterunterkante 460 Liter fassende praktische Gepäckabteil mit niedriger Ladekante, breiter Öffnung, großer Ladefläche und höhenverstellbarem Boden lässt sich durch Umklappen der asymmetrisch geteilten Rücksitzlehne variabel auf bis zu 1.251 Liter (bei dachhoher Beladung) erweitern. Hinzu kommt ein 25-Liter-Frunk vorn. Und falls größere Transportaufgaben anliegen: Der EV3 ist anders als viele andere Stromer für den Anhängerbetrieb zugelassen (bei 81,4-kWh-Akku bis zu 1.000 kg Anhängelast, gebremst).

Bedienungsfreundliches Cockpit, umfassende Konnektivität und KI-Assistent

Das serienmäßige Panoramadisplay, das die beiden 31,2-cm-Bildschirme (12,3 Zoll) des digitalen Kombiinstruments und des Navigationssystems sowie einen 13,5-cm-Touchscreen (5,3 Zoll) zur Steuerung der Klimatisierungsfunktionen beinhaltet, gewährleistet eine einfache Bedienung, bietet eine glasklare Grafik und versorgt den Fahrer auf intuitive Weise mit Informationen. Es erstreckt sich bis in die Mitte des Armaturenbretts, so dass auch der Beifahrer bequemen Zugriff auf den Infotainment-Touchscreen hat. Viele Funktionen des EV3 können über Lenkradtasten gesteuert werden, darunter Fahrmodus, Geschwindigkeitsregelanlage, Entertainment und Navigation. Mit einer Reihe von Sensortasten unterhalb des zentralen Touchscreens können unter anderem Navigations- und Mediafunktionen bedient sowie weitere Fahrzeugsysteme konfiguriert werden.

Das Navigationssystem (inkl. 7-Jahre-Kia-Kartennavigations-Update***) beinhaltet die Online-Dienste Kia Connect, die unter anderem Echtzeitinformationen und App-gesteuerte Fernbedienungsfunktionen bieten. Karten- und Software-Updates können bequem „Over-the-Air“ (OTA)***** durchgeführt werden, ohne das Fahrzeug zu einem Händler bringen zu müssen. Darüber hinaus wird Kia für den EV3 eine Reihe neuer Konnektivitäts- und Unterhaltungsfunktionen anbieten. Die meisten davon sollen das Fahrerlebnis bereichern, einige werden sich aber ausschließlich im geparkten Fahrzeug und während Ladepausen nutzen lassen. Dazu gehören verschiedene streambare Inhalte, die Kia voraussichtlich im Laufe des Jahres 2025 kostenpflichtig über seinen Premium-Streamingservice anbietet, der von LG über die Automotive Content Platform (ACP) powered by webOS bereitgestellt wird. Verfügbar sein sollen dann auch Arcade-Games, die die Insassen im Auto spielen können. Über den neuen Kia Connect Store wird im kommenden Jahr außerdem ermöglicht werden, die Instrumenteneinheit und das Infotainmentsystem durch eine Auswahl an Displaythemen individuell zu gestalten (kostenpflichtiges Upgrade). Geplant ist darüber hinaus, die neue Kia-KI-Assistenztechnologie für den EV3 bereitzustellen (voraussichtlich 2025 als Update, ggfs. kostenpflichtig). Sie erweitert die herkömmliche Sprachsteuerung durch künstliche Intelligenz und bietet den Nutzern damit neue Möglichkeiten, direkt und intuitiv mit den Fahrzeugfunktionen zu interagieren und sich zum Beispiel bei der Reiseplanung oder der Informationssuche unterstützen zu lassen.

Hohes Ausstattungsniveau, breite Palette neuester Assistenten

Die Serienausstattung beinhaltet neben Navigation, Digitalcockpit und den Online-Diensten Kia Connect unter anderem 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, LED-Scheinwerfer, Smart-Key, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Rückfahrkamera, Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung, Parksensoren vorn und hinten, Dämmerungssensor, Regensensor, höhen- und tiefenverstellbares Multifunktionslenkrad mit Gangwahlhebel (Shift by Wire), Batterievorheizsystem, 3-Phasen-On-Board Charger. Hinzu kommen in der Ausführung Earth zum Beispiel der digitale Autoschlüssel („Digital Key 2.0“), mit dem ein Smartphone oder eine Smartwatch als Fahrzeugschlüssel genutzt werden kann und der sich bequem und sicher mit Familienmitgliedern und Freunden teilen lässt, induktive Smartphone-Ladestation und Türgriffe vorn mit automatischer Flush-Funktion. Die Topversion GT-line, die ausschließlich mit der Langstreckenbatterie erhältlich ist, bietet neben den exklusiven Designelementen und der innovativen Mittelkonsole serienmäßig 19-Zoll-Räder, Sitzbezüge in hochwertiger Ledernachbildung, elektrisch einstellbaren Fahrersitz, Harman/Kardon® Premium-Soundsystem, Sportlenkrad, Aluminium-Sportpedale, schwarzen Dachhimmel, Ambientebeleuchtung, sensorgesteuerte Heckklappe, eine Wärmepumpe für die Innenraumklimatisierung und das bidirektionale Laden: die V2L-Funktion („Vehicle-to-Load“) zum Anschluss von 220-Volt-Geräten an die Steckdose im Fond oder an einen Adapter am Ladeanschluss sowie die Vorbereitung für weitere intelligente Ladetechnologien (V1G, V2H/V2B, V2G). Optional erhältlich sind für den GT-line unter anderem ein elektrisch einstellbarer Beifahrersitz, die „Premium-Relaxation-Sitze“, Sitzventilation vorn, Sitzheizung hinten (äußere Sitze), Glasdach mit elektrischem Schiebedach und ein Head-up-Display.

Für den EV3 ist eine breite Palette neuester Assistenzsysteme verfügbar. Serienmäßig an Bord sind eine navigationsbasierte Geschwindigkeitsregelanlage mit Stop-and-go-Funktion, Autobahnassistent, intelligenter Geschwindigkeitsassistent, Frontkollisionswarner 1.5 mit Fußgänger- und Radfahrererkennung sowie Abbiegefunktion, Spurhalte- und Spurfolgeassistent, Fernlichtassistent und ein Fahrerüberwachungssystem, das den Fahrer bei Unaufmerksamkeit warnt und im Fall, dass er das Bewusstsein verliert, den EV3 mittels der Geschwindigkeitsregelanlage innerhalb der Fahrspur sicher zum Stillstand bringen kann. Erhältlich sind darüber hinaus je nach Ausführung und Sonderausstattung Autobahnassistent II mit Spurwechselunterstützung, Frontkollisionswarner 2.0 mit Querverkehrerkennung, aktiver Totwinkelassistent mit Monitoranzeige, Querverkehrwarner hinten mit Notbremsfunktion, Auspark-Kollisionsvermeidungsassistent, Rundumsichtkamera, fernbedienbarer Parkassistent und Ausstiegsassistent. Zum hohen Insassenschutz tragen neben der stabilen Karosserie sieben serienmäßige Airbags inklusive Mittenairbag vorn bei.

