Berg, Starnberger See (ots) – Mit Anpassung des Gesellschaftszwecks in der Satzung der MSK am 20.04.2021 ist künftig die “Diagnostik, Behandlung und Betreuung von Patientinnen und Patienten mit Multipler Sklerose und verwandter Erkrankungen inklusive ihrer Begleiterkrankungen” in der Marianne-Strauß-Klinik möglich.

Durch den wissenschaftlichen Fortschritt konnten mittlerweile mehrere zur MS verwandte Autoimmunerkrankungen des Gehirns und Rückenmarks von der MS klar abgegrenzt werden. Hierzu zählen die Neuromyelitis optica Spektrum-Erkrankung (NMOSD), die MOG-Antikörper-assoziierte Enzephalomyelitis, autoimmune Enzephalitiden, und die Neurosarkoidose. Eines haben alle diese Erkrankungen aber gemeinsam, die Erscheinungsbilder/Symptome sind von denen der MS kaum zu unterscheiden.

Aktuell gibt es in Deutschland etwa 240.000 Patient*innen mit der Diagnose MS und etwa 10.000-20.000 Patient*innen mit verwandten Erkrankungen.

Herr Prof. Kleiter, medizinischer Geschäftsführer und Ärztlicher Leiter der MSK, zeigt sich sehr glücklich über die Indikationserweiterung: “Durch die Indikationserweiterung der MSK bietet sich uns nun die Möglichkeit auch Menschen mit ähnlichen Erkrankungen zu behandeln. Mittels der individuell zugeschnittenen Therapiepläne, die gemeinsam mit unseren fachkundigen Ärzten und Therapeuten erstellt werden, können wir wesentlich zum Erhalt und zur Steigerung der körperlichen und psychischen Funktionsfähigkeit der Patientinnen und Patienten beitragen.”

Die Indikationserweiterung ist auch insbesondere für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im medizinischen Bereich eine Bereicherung und wir freuen uns künftig unser Knowhow für einen größeren Patientenkreis zur Verfügung stellen zu können.

Mit unserem engmaschigen Testkonzept, der erfolgreichen Impfkampagne bei den Beschäftigten der MSK und den zuverlässigen Pandemie-Schutzmaßnahmen (Besucherregelungen, etc.) bieten wir Ihnen eine größtmögliche Sicherheit während Ihres Aufenthaltes in der MSK.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ms-klinik.de oder unter 08151-261-906.

Über die Marianne-Strauß-Klinik

Die Marianne-Strauß-Klinik ist eine neurologische Fachklinik, die sich auf die Behandlung der Multiplen Sklerose spezialisiert hat. Wir begleiten unsere Patienten durch alle Stadien der Erkrankung und sichern die Schnittstelle zwischen Akutmedizin und Rehabilitation.

Gemeinsam mit unseren Patienten arbeiten wir jeden Tag an dem Erhalt ihrer Lebensqualität. Dafür gestalten wir individuelle Therapiepläne und entwickeln neue Perspektiven für ein möglichst selbstständiges und erfülltes Leben. Mit unserem ganzheitlichen und interdisziplinären Therapiekonzept zählen wir zu den wenigen Fachkliniken für Multiple Sklerose in Deutschland.

