Das Durchschnittsalter der Bevölkerung nimmt weiter zu und damit wächst auch der Bedarf an qualitativ hochwertigen Pflegeleistungen. Daher ist es für Pflegebetriebe von entscheidender Bedeutung, sich in diesem hart umkämpften Markt zu behaupten und die talentiertesten Köpfe für sich zu gewinnen. Nur so können sie sicherstellen, dass sie den Bedürfnissen ihrer Patienten gerecht werden und sich als unverzichtbare Größe in der Pflegebranche etablieren.

„Die Branche ist zunehmend von Engpässen und hohen Personalwechselraten geprägt – in unserer alltäglichen Arbeit sehen wir, wie sehr das die Betriebe unter Druck setzt“, sagt Michael Moskal. Er ist Recruitingprofi für Pflegeeinrichtungen und weiß, wie die Betriebe die richtigen Kandidaten finden und auf sich aufmerksam machen. Er verrät in diesem Artikel drei Tipps, wie Pflegebetriebe die Konkurrenz künftig überholen und endlich neue Fachkräfte anstellen.

1. Eine attraktive Arbeitsumgebung schaffen

Eine attraktive Arbeitsumgebung ist für viele potenzielle Mitarbeiter ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung für einen Arbeitgeber. Pflegebetriebe sollten daher darauf achten, dass ihre Arbeitsumgebung freundlich und einladend ist – beispielsweise durch eine ansprechende Gestaltung der Gemeinschaftsbereiche mit Pflanzen, Bildern oder Dekorationen. Zudem können die Förderung von Teamarbeit und der Aufbau einer kollegialen Atmosphäre das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Motivation der Mitarbeiter steigern. Daneben sollten Pflegebetriebe auch auf moderne Technologien und fortschrittliche Arbeitsmethoden setzen, um das Arbeitsumfeld für die Mitarbeiter so angenehm wie möglich zu gestalten.

2. Die Bedürfnisse der Mitarbeiter berücksichtigen

Um neue Fachkräfte zu gewinnen und langfristig zu halten, sollten Pflegebetriebe auch auf die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter eingehen. Dazu gehört zum Beispiel eine wertschätzende und auf Augenhöhe basierende Kommunikation. Mitarbeiter sollten das Gefühl haben, dass ihre Arbeit wertgeschätzt und anerkannt wird. Eine offene Unternehmenskultur und eine transparente Kommunikation können dabei helfen, ein positives Arbeitsumfeld zu schaffen und die Mitarbeiterzufriedenheit zu erhöhen. Zudem sollten Pflegebetriebe auf eine Arbeitszeitgestaltung setzen, die es den Mitarbeitern ermöglicht, Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren.

Außerdem ist es von entscheidender Bedeutung, dass neue Mitarbeiter von Anfang an eine systematische Schulung erhalten, um sich in der Pflegeeinrichtung wohlzufühlen und eine langfristige Bindung aufzubauen. Insbesondere in den ersten Wochen sollten neue Mitarbeiter das Gefühl vermittelt bekommen, dass sie sich für den richtigen Arbeitgeber entschieden haben. Denn diese Wochen sind ausschlaggebend dafür, ob eine Pflegekraft langfristig in der Einrichtung bleiben möchte. Ein gut durchdachtes Schulungskonzept gewährleistet, dass der Pflegebetrieb zu jeder Zeit genau weiß, welche Schritte der neue Mitarbeiter durchläuft und sich schnell und effizient auf neue Mitarbeiter einstellen kann.

3. Eine starke Arbeitgebermarke aufbauen

Nicht zuletzt ist eine starke Arbeitgebermarke wichtig, um sich als Pflegebetrieb von der Konkurrenz abzuheben und Fachkräfte langfristig an sich zu binden. Eine klare Positionierung als Arbeitgeber, der seine Mitarbeiter wertschätzt und ihnen gute Entwicklungsmöglichkeiten bietet, kann das Image des Pflegebetriebs positiv beeinflussen. Zudem schaffen eine transparente Kommunikation und eine offene Unternehmenskultur Vertrauen und fördern das Engagement der Mitarbeiter.

Dabei sollten soziale Medien wie Facebook, TikTok oder Instagram von Pflegebetrieben genutzt werden, um ihr Image nach außen zu tragen und sich als attraktive Arbeitgeber zu präsentieren. Dabei sollte auch die Wichtigkeit des Berufs erklärt werden, indem Pflegebetriebe auf die gesellschaftliche Bedeutung von Pflegeleistungen eingehen.

Insgesamt muss eine starke Arbeitgebermarke durch eine klare Positionierung, eine wertschätzende Unternehmenskultur und eine Kommunikation, die die Bedürfnisse der Mitarbeiter in den Vordergrund stellt, gestützt werden. Nur so können Pflegebetriebe sicherstellen, dass sie die talentiertesten Köpfe für sich gewinnen und langfristig binden können.

Fazit

Die Konkurrenz um die besten Fachkräfte in der Pflegebranche ist groß. Pflegebetriebe sollten daher darauf achten, eine attraktive Arbeitsumgebung zu schaffen, die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter zu berücksichtigen und eine starke Arbeitgebermarke aufzubauen. Mit diesen Maßnahmen können sie sich als attraktiver Arbeitgeber positionieren und die Konkurrenz überholen.

Es ist aber auch wichtig zu betonen, dass die Maßnahmen, um Fachkräfte zu gewinnen, nicht nur für neue Mitarbeiter relevant sind. Auch die Motivation und Zufriedenheit der bereits beschäftigten Mitarbeiter sollte nicht vernachlässigt werden. Denn zufriedene Mitarbeiter sind nicht nur produktiver, sondern auch bessere Botschafter des Unternehmens nach außen.

