Kostenfreie oder kostengünstige ÖPNV-Tickets für alle Freiwilligen in Deutschland sind das Ziel der jährlichen Kampagne #freiefahrtfuerfreiwillige. Die hessische Rotkreuztochter Volunta unterstützt diese Initiative gemeinsam mit anderen Verbänden und Trägern von Freiwilligendiensten unter dem Dach des Bundesarbeitskreises Freiwilliges Soziales Jahr (BAK FSJ). Am Aktionstag, dem 5. Dezember 2022, sind Freiwillige aufgerufen, mit Postings in den Sozialen Medien für die Kampagne Aufmerksamkeit zu schaffen.

In ganz Deutschland engagieren sich jährlich mehr als 100.000 junge Menschen in einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ), Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ) oder einem Bundesfreiwilligendienst (BFD). Sie müssen ihre Bus- und Bahntickets zum Großteil selbst bezahlen – dabei erhalten sie für den Freiwilligendienst lediglich ein Taschengeld von etwa 300 bis 400 Euro. Mit den in den Vorjahren bereits erreichten Erleichterungen, wie zum Beispiel der Einführung des Schülertickets für Freiwillige in Hessen, geben sich die Unterstützerinnen und Unterstützer noch nicht zufrieden. Volunta-Geschäftsführer Peter Battenberg begründet dies unter anderem mit der Notwendigkeit, allen Interessierten den Zugang zu Freiwilligendiensten zu ermöglichen: „Die Kosten für Busse und Bahnen sind nach wie vor einer von mehreren Faktoren, die für junge Menschen aus finanziell benachteiligten Familien einen Freiwilligendienst erschweren.“

Ein weiteres Ziel der Kampagne ist mehr öffentliche Wertschätzung für das freiwillige soziale oder ökologische Engagement. Außerdem würde die Einführung möglichst kostenloser ÖPNV-Tickets die Freiwilligen verstärkt zur Nutzung umweltschonender Verkehrsmittel bewegen.

Interessierte sind aufgerufen, die Aktion am 5. Dezember 2022 zu unterstützen: Freiwillige können zum Beispiel auf Instagram Selfies posten, die sie bei der Busfahrt zur Einsatzstelle zeigen, oder auf Twitter ihre individuellen Kosten für den ÖPNV dem Taschengeld gegenüberstellen. Neben dem Aktions-Hashtag #freiefahrtfuerfreiwillige bieten sich noch weitere Hashtags an, etwa #fsj #föj #bfd #öffis #busundbahn #sbahn #öpnv #fürfreiwillige #mobilität #freiwilligendienst, #fridaysforfuture, #klimaschutz. Durch die Verknüpfung mit dem @-Zeichen sollen vor allem Politik und Verkehrsverbünde adressiert werden: beispielsweise @bmfsfj beziehungsweise @RegHessen sowie @DB_Bahn und @RMVdialog.

Über Volunta

Volunta ist eine gemeinnützige Tochter des Deutschen Roten Kreuzes in Hessen. Volunta berät und betreut junge Menschen in ihrem Freiwilligendienst in Hessen und im Ausland. Außerdem organisiert Volunta Schüleraustausch nach Irland, Kanada, Südafrika, Spanien und in die USA. Weitere Informationen auf www.volunta.de

