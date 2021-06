Hamburg (ots) –

– Gebrauchtwagenplattform Driverama bildet strategische Allianz mit stop+go Deutschland

– Attraktives Shop-in-Shop-Konzept wird auf über 20 stop+go-Standorte ausgeweitet

– Einzigartiges Echtzeit-KI-Preismodell liefert fairen und transparenten Wert für den Kunden

Hamburg (ots) – Driverama, die neue technologiegetriebene Online-Plattform für Käufer und Verkäufer von Gebrauchtwagen in ganz Europa, gibt heute die Unterzeichnung ihrer ersten Partnerschaftsvereinbarung bekannt: stop+go, eine der führenden nationalen Autowerkstattketten, stellt künftig Standorte als physische Inspektionspunkte bereit.

Driverama wird im Rahmen dieser Allianz vollständig gebrandete modulare “Store in Store”-Drop-off-Filialen innerhalb der bestehenden Standorte von stop+go eröffnen, die es der Kundschaft ermöglichen, ihr Auto schnell, einfach und mit vollkommener Transparenz an Driverama zu verkaufen. Die erste Drop-off-Mikrofiliale wird im Juli in Düsseldorf eröffnet werden, bevor dieses Konzept in der ersten Hälfte des Jahres 2022 an mehr als 20 stop+go-Standorten eingeführt wird.

Diese kundenfreundlichen Mikrofilialen werden als physische Inspektionspunkte für Fahrzeuge dienen. Nachdem der Kunde online Details zu seinem Fahrzeug wie Modell, Alter, Zustand und Kilometerstand eingegeben hat, erhält er eine sofortige Bewertung. Diese wird durch Driveramas einzigartiges algorithmisches Echtzeitpreismodell, Data Science und anbietereigene Technologie ermöglicht. Das hoch entwickelte Modell ermöglicht Driverama realistische, genaue und transparente Preisschätzungen und revolutioniert den Prozess, indem es dem Kunden die Sorge nimmt, einen niedrigeren Preis zu erhalten, wenn sein Fahrzeug in einer Filiale begutachtet wird.

Nach Eingabe der Fahrzeugdaten kann der Kunde einfach einen Termin für die Abgabe seines Fahrzeugs in einer Driverama-Mikrofiliale buchen, wo eine schnelle und problemlose Inspektion mit Driveramas marktführender Software durchgeführt wird. Im Anschluss erfolgt eine endgültige Bewertung.

Strategisch günstig gelegene stop+go-Standorte

stop+go ist eine der führenden Deutschlands führende Autowerkstattkette, die sich durch hochmoderne Werkstätten, Aftermarket-Teile, kompetente Techniker und die Verpflichtung, den besten Wert für den Kunden zu liefern, auszeichnet. Diese Werte decken sich mit Driveramas Fokus auf das Ermöglichen der fairsten und bequemsten Erfahrung für die Verbraucher. Die Partnerschaft wird für beide Unternehmen attraktive Vorteile mit sich bringen, und nicht zuletzt die Kunden werden von den sich ergänzenden Dienstleistungen an einem Ort profitieren. stop+gos Standorte in ganz Deutschland liegen strategisch günstig in der Nähe von dicht besiedelten Stadtzentren und bieten eine attraktive Basis für Driverama.

Dr. Stan Galik, Vorstandsvorsitzender von Driverama, sagt: “Seit dem ersten Tag geht es bei Driverama darum, eine fairere und ehrlichere Art des Kaufs und Verkaufs von Gebrauchtwagen zu schaffen. Wir wollen das beste Kundenerlebnis bieten, das durch eine ausgereifte und skalierbare Tech-Plattform unterstützt wird. Dieser Ansatz deckt sich mit der Geschäftsphilosophie von stop+go und dem langjährigen Ruf als zuverlässiger, vertrauensvoller und professioneller Dienstleister, weshalb ich mich sehr über die strategische Allianz freue. Sie markiert einen weiteren wichtigen operativen Meilenstein für Driverama und trägt dazu bei, unsere Markenpräsenz in Deutschland, dem Epizentrum der Automobilwelt, auszubauen. Bald werden unsere modernen Mikrofilialen im ganzen Land eröffnen, und wir können es kaum erwarten, endlich Kunden unter unserem Dach zu begrüßen.”

Detlef Saemisch, CEO von stop+go, fügt hinzu: “Wir bei stop+go sind stolz darauf, unseren Kunden den besten Service zu bieten. Sie verlassen sich auf unsere Techniker, die gewährleisten, dass die Fahrzeuge der Kunden sicher sind und einwandfrei funktionieren. Driverama teilt dieses Engagement, einen hervorragenden Kundenservice durch unermüdliche Innovation zu liefern, und ich bin zuversichtlich, dass diese Allianz enorme Vorteile für uns beide bringen wird. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und sind stolz darauf, mit einem so zukunftsorientierten, qualitativ hochwertigen und stetig wachsenden Unternehmen zusammenzuarbeiten.”

Über Driverama

Driverama ist die neue Online-Plattform für Käufer und Verkäufer von Gebrauchtwagen in Europa. Der Launch startete in München, zunächst mit über 5.000 Fahrzeugen auf Lager. Bis 2022 sollen insgesamt elf Märkte erschlossen werden. Damit will Driverama der erste wirklich grenzenlose Händler werden. Driverama ist eine neue Marke, ein neues Konzept und eine neue Geschäftseinheit, die von der AURES Holdings ins Leben gerufen und entwickelt wurde, und kombiniert das Beste aus allen Kanälen im Gebrauchtwagenhandel – die bewährte, jahrzehntelange Erfahrung, das Know-how und die physische Infrastruktur von AURES zusammen mit Driveramas führenden Data-Science-Fähigkeiten sowie Skalierung, maschinellen Lernwerkzeugen, künstlicher Intelligenz und proprietären Algorithmen.

Über AURES

Die AURES Holdings Group ist der größte unabhängige Gebrauchtwagenhändler in Mittel- und Osteuropa mit mehr als 700 Millionen Euro Umsatz und 44 Millionen Euro EBITDA. AURES betreibt ein Netzwerk von 47 Gebrauchtwagenhändlern in der Tschechischen Republik, der Slowakei, Polen und Ungarn. Seit ihrer Gründung im Jahr 1992 hat sie mehr als 2,5 Millionen Kunden bedient und durchschnittlich 80.000 Autos pro Jahr gekauft und verkauft, zusammen mit Finanzierungs- und Versicherungsprodukten über Dritte. Über 40.000 Autos wurden online nach Westeuropa verkauft, die Hälfte davon an Kunden in Deutschland. AURES betreibt die Autovermietung Mototechna Drive und verkauft nahezu neue Autos unter der Marke Mototechna. Die Gruppe wird regelmäßig in den Charts der CZECH TOP 100 der größten tschechischen Unternehmen und der Czech 100 Best gelistet. Für die Jahre 2017 und 2018 war das Unternehmen Inhaber der renommierten Auszeichnung Superbrands und belegte den zweiten Platz bei den European Business Awards 2016/2017.

