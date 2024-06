Bad Neustadt a.d. Saale | Gießen | Marburg (ots) –

Der Aufsichtsrat der RHÖN-KLINIKUM AG hat Dr. Gunther K. Weiß zum Vorstand der Gesellschaft bis 31. Dezember 2028 wiederbestellt. Ebenfalls erfolgte die Wiederbestellung von Herrn Dr. Weiß zum Geschäftsführer des UKGM bis 31. Dezember 2028 durch den Aufsichtsrat der Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH (UKGM).

„Dr. Weiß ist ein ausgewiesener Spezialist der Gesundheitsbranche. Wir freuen uns, dass er uns auch in den kommenden Jahren mit seiner Expertise unterstützt, um die RHÖN-KLINIKUM AG und das UKGM nachhaltig und stabil weiterzuentwickeln. Auf diese Kontinuität setzen wir“, sagte Dr. Jan Liersch, Aufsichtsratsvorsitzender der RHÖN-KLINIKUM AG.

Dr. Weiß (57) ist seit 1. Mai 2018 Mitglied des Vorstands der RHÖN-KLINIKUM AG, zum 31. Dezember 2024 wäre sein Vertrag ausgelaufen. Der Mediziner und Gesundheitsökonom verantwortet auch zukünftig als Chief Operating Officer (COO) die Bereiche IT/Konzern EDV, Bau & Technik und Materialwirtschaft sowie das UKGM. Zum Vorsitzenden der Geschäftsführung der Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH wurde Dr. Weiß 2016 ernannt.

Die RHÖN-KLINIKUM AG ist einer der größten Gesundheitsdienstleister in Deutschland. Die Kliniken bieten exzellente Medizin mit direkter Anbindung zu Universitäten und Forschungseinrichtungen. An den fünf Standorten Campus Bad Neustadt, Klinikum Frankfurt (Oder), Universitätsklinikum Gießen und Universitätsklinikum Marburg (UKGM) sowie der Zentralklinik Bad Berka werden jährlich rund 882.000 Patienten behandelt. Über 18.200 Mitarbeitende sind im Unternehmen beschäftigt. Das innovative RHÖN-Campus-Konzept für eine sektorenübergreifende und zukunftsweisende Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum, die konsequente Fortsetzung des schrittweisen digitalen Wandels im Unternehmen sowie die strategische Partnerschaft mit Asklepios sind wichtige Säulen der Unternehmensstrategie. Die RHÖN-KLINIKUM AG ist ein eigenständiges Unternehmen unter dem Dach der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA. www.rhoen-klinikum-ag.com

