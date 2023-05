Frankenthal (ots) –

Mit der Babyschale ARRA next und dem i-Size Boostersitz AACE Ix von Nuna sind unsere Kleinsten garantiert sicher unterwegs: Beide Produkte von Nuna konnten bei dem aktuellen Test von Stiftung Warentest, dem ADAC sowie dem ÖAMTC ordentlich punkten.

Die flachliegende Babyschale ARRA next hat in Verbindung mit der BASE next mit 1,8 ein ausgezeichnetes Gesamtergebnis erzielt und vor allem im Testkriterium „Sicherheit“ eine hervorragende Frontalcrash-Sicherheitsnote von 1,2 erreicht! Der Autositz AACE Ix erlangt eine stolze Gesamtnote von 1,9.

Babyschale ARRA next

Mit der ARRA next hat ein weiteres Produkt des Nuna NEXT Systems mit hervorragenden Ergebnissen abgeschnitten. Vor allem im Bereich Sicherheit konnte sie beim Frontalcrash mit der Teilnote 1,2 ein erstklassiges Ergebnis einfahren. Neben dieser herausragenden Bewertung konnte die ARRA next ebenfalls mit ihrer Sitzposition, der Polsterung, aber auch der geringen Fehlbedienungsgefahr punkten.

Die ARRA next ist eines von insgesamt vier passenden Produkten für das NEXT System von Nuna. Dieses Ergebnis macht das NEXT System derzeit zu einem der sichersten modularen Systeme auf dem Markt. Zur Familie der Top-Performer des NEXT-Systems gehören auch die CARI next, die Babywanne für das Auto, die leichte Babyschale PIPA next (1,8 Gesamtnote im Mai 2022) und der TODL next, der komfortable Folgesitz (2,3 Gesamtnote im Oktober 2022).

Ganz nach dem Motto: Sicher liegend unterwegs, können Babys in der ARRA next gemütlich auf der Rückbank schlummern. Die flache Liegeposition unterstützt die ergonomisch gesunde Entwicklung der Wirbelsäule des Kindes. Und selbst bei einem Wechsel vom Auto in den Kinderwagen wird das Nickerchen nicht unterbrochen – denn die Liegeposition bleibt flach. Durch ihr leichtes Gewicht von 3,5 kg kann die Babyschale so immer und überall mit hingenommen werden. Diese Kombination aus Ergonomie und Sicherheit sorgt für ihre gute Gesamtnote von 1,8 im Test von Stiftung Warentest, ADAC und ÖAMTC.

Kindersitz AACE Ix

Auch der AACE lx punktet in allen Bereichen mit ausgezeichneten Ergebnissen und ist darüber hinaus i-Size zertifiziert, was die Installation von bis zu drei Sitzen nebeneinander ermöglicht. Durch Eigenschaften wie dem integrierten, energieabsorbierenden Schaumstoff oder dem abnehmbaren Seitenaufprallschutzelement konnte eine sehr gute Note (1,5) in der Unterkategorie Schutz beim Seitenaufprall erreicht werden. Durch das 3D Growth(TM) – System, durch das der Sitz in Höhe, Breite und Tiefe mitwächst, konnte der AACE lx in puncto Platzangebot mit einer Note von 1,0 brillieren und bietet damit vom Kleinkind bis zum Teenager ausreichend Platz – sicher wachsen mit Stil!

Der AACE Ix erhält die überzeugende Gesamtnote 1,9 im Test von Stiftung Warentest, ADAC und ÖAMTC. Aber auch sein stylisches Design überzeugt mit eleganten, zeitlosen Stoffen und natürlichen Materialien.

Übrigens: Sowohl die ARRA next als auch der AACE lx sind bereits mit dem Red Dot Product Design Award ausgezeichnet worden.

Nuna hat sich das Ziel gesetzt, smarte Produkte zu entwickeln, die sowohl stylisch sind als auch funktional überzeugen und gleichzeitig Familien die bestmögliche Sicherheitsoption bieten. Die Auszeichnungen durch Stiftung Warentest, ADAC und ÖAMTC bestätigen, dass die Produkte von Nuna diesem übergeordneten Ziel gerecht werden.

Details ARRA next:

Farben: Caviar, Granite, Hazelwood, Lagoon, Pine, Ocean

Maße: L 64-70 x B 43 x H 59 cm

Gewicht Babyschale: 3,5 kg (ohne Einlage oder Verdeck)

Empfohlene Verwendung: Geburt bis 85 cm (max. 13 kg)

UVP ARRA next:

Deutschland und Österreich: 299,95 EUR

Details AACE lx:

Farben: Caviar, Frost, Walnut, Ocean, Coral

Maße: L 43-70 x B 45-57 x H 64-85 cm

Gewicht: 7,3 kg

Empfohlene Verwendung: 100-150 cm

UVP AACE lx:

Deutschland und Österreich: 249,95 EUR

Weitere Informationen unter https://nunababy.eu/de und auf Instagram unter https://www.instagram.com/nuna_de

* TENCEL(TM) ist eine Marke der Lenzing AG.

