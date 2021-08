Soest (ots) – DOGSTYLER® im Urlaub? Immer mehr Hoteliers setzen auf Komfort für den Hund

Mittlerweile ist jeder 10. Hotelgast in Begleitung eines Hundes und das bringt neue Herausforderungen für Hoteliers mit sich. Nicht der Begrüßungscocktail oder das Bonbon auf dem Kissen überzeugen das vierbeinige Familienmitglied, sondern ein besonderer Service und vor allem ein offenes Herz für den tierischen Gast.

Kein Stilbruch in Luxushotels – dank der Hundebetten von DOGSTYLER®

Auch Hundefreunde haben hohe Ansprüche, ganz besonders, wenn sie sich für einen Aufenthalt in einem Luxushotel entscheiden. Deshalb entwickelt die professionelle Hotellerie nun auch beim vierbeinigen Gast ein durchdachtes Programm, das dem Reisenden mit Hund von der ersten Minute an vermittelt, dass an alles gedacht ist. Schließlich ist in Luxushotels längst bekannt, dass Hundebesitzer bei der Wahl ihres Reiseziels sehr auf den Hunde-Komfort achten. In ein hochwertiges Hotelzimmer gehört deshalb ein sorgfältig designtes Hundebett. Alles andere wäre Stilbruch.

Die Botschaft der Luxus-Resorts: “Ihr Hund ist herzlich willkommen!”

Eine Aufgabe für die Experten von DOGSTYLER®

Besondere Aufgaben erfordern besondere Fähigkeiten. Vor diesem Hintergrund haben die Experten des internationalen Franchisers DOGSTYLER® die Herausforderung gerne angenommen und für Hotels ein Qualitätskonzept entwickelt, das die Erwartungen der Hotelbetreiber und der Gäste mit Hund übertreffen wird.

Das brauchen Hund und Herrchen

Nach dem Einchecken freuen sich Mensch und Hund über das edle Hundebett, das komfortable Extra. Dogstyler Hundebetten bestehen aus hochwertigem, hygienischem Kunstleder, das abwaschbar ist. Dank eines eingearbeiteten Tragegriffs lässt sich der Schlafplatz für den Vierbeiner außerdem leicht an einen anderen Platz bringen. So wie es dem Hund gefällt.

Teil des Qualitätskonzepts sind zudem individuelle Lösungen, jeweils abgestimmt auf die Hotels der Luxusklasse: DOGSTYLER® hat es, das Rundumsorglospaket für Hotels der gehobenen Kategorie.

Ausflugstipp: Eine Fahrt zum Dogstyler – Store

Shoppen im Urlaub mit Hund? Der Abstecher zum nächsten Dogstyler Store lohnt sich immer. Ob hochwertige Retrieverleine, Regenjacke, Geschirr oder ein handgearbeitetes Halsband, hier werden Hund und Mensch glücklich. Im edlen Dog&Coffee wartet zum Abschluss ein frisch gebrühter Kaffee und rundet das Einkaufserlebnis ab. https://dogstyler-shop.de/

Pressekontakt:

V.i.S.d.P. und Ihr Ansprechpartner

Carola Schiller

DOGSTYLER SOEST GmbH

Werler Landstraße 213

D-59494 Soest

Telefon: 02921 94476220

Web: www.dogstyler.de

E-Mail: [email protected]

Original-Content von: DOGSTYLER(R) Soest GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots