Erfolgreicher Saisonauftakt in Mayrhofen im Zillertal. Das erste WAO! Festival feierte Premiere.

Das erste WAO!-Festival feierte vom 15. bis 17. Dezember seine Premiere in der Zillertaler Ferienregion. Das breitgefächerte Eventprogramm stand unter dem Motto „Connect, Create, Celebrate“ und bot eine Vielfalt spannender Aktivitäten: abenteuerliche Acts am Berg, einen prominent besetzten Speaking Day im Europahaus und abends ein hochkarätiges Line-Up am Mayrhofner Musikpavillon. Das musikalische Highlight war der Auftritt von Superstar DJ Lost Frequencies, der das Publikum mit seiner mitreißenden Show begeisterte.

Mayrhofen im Zeichen von Vielfalt und Inspiration

Das kreative und neue Eventformat, von Tourismusverband Mayrhofen-Hippach, in Zusammenarbeit mit Mastermind Daniel Stock, lockte zahlreiche Besucher:innen in das hintere Zillertal. „Wir verbinden moderne Themen über Generationen und das mit Herz, Verstand & Humor. Jeder für sich – alle gemeinsam. Entsprechend dem Festivalmotto „We Are One““, so Mastermind Daniel Stock.

Connect: Inspiration und Austausch

Der Speaking-Day des WAO! Festivals begann mit einer „Breathwork“ Session von Julian Von Düffel, basierend auf der Wim Hof Methode. Mentalcoach Veit Lindau sprach über die Verbindung zwischen Körper, Geist und Seele und thematisierte menschliche Ausbeutung, basierend auf seinem Buch „Co-Creation“. Weitere Redner wie der Bestsellerautor Stefan Frädrich und Psychologin Sophie Lauenroth zogen das Publikum mit Vorträgen zur mentalen Gesundheit in ihren Bann.

Create: Kreative Dialoge und Persönlichkeitseinblicke

Der Nachmittag war geprägt von Gesprächen zwischen Influencern, kulinarischen Experten und Sportlern, die über ihre Karrieren und Herausforderungen diskutierten. Hervorzuheben sind Anna Strigl und das Duo Damn Plastic aus der Influencer-Welt, Fitnesscoach Chris Krömer und Joelina Drews, sowie Einblicke in die Gaming-Welt durch Pius Conelius und Christian Bauer. Dating Coach Michel Vincent gab Tipps für attraktiveres Auftreten im Dating. Haubenköche und Künstler wie Alexander Höller sowie bekannte Sportler bereicherten das Programm durch ihre Expertise und Erfahrungen.

Celebrate – ein musikalisches Feuerwerk

Das Musikpavillon war die Location für ein Line-up der Extraklasse. Die Stimmung richtig angeheizt haben die DJ’S Maximal, Simon Rabanser, Forage, Zomm Like. Für das weitere Warm-up sorgten der Tiroler DJ Fät Tony und der Aufsteiger des Jahres sowie Award Gewinner DJ Topic. Um 21.00 Uhr war es dann so weit: Superstar DJ Lost Frequencies kam auf die Bühne und brachte mit seiner Performance das Publikum zum Toben. Anschließend wurde mit den mit DJs, Speaker und Influencer in den Bars und Clubs von Mayrhofen weitergefeiert.

Weitere Bilder sind unter im Bildarchiv (https://medienportal-mayrhofen.pixxio.media/collections/158/media) des Tourismusverbandes Mayrhofen-Hippach abrufbar.

