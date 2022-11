Utrecht (ots) –

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten bei der Nabu Naturschutzstation Münsterland und bei Ehrensache Natur mit

Am Freitag, den 25. November 2022, schließt Dille & Kamille die Geschäfte in den Niederlanden, Belgien und Deutschland und den Online-Shop. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Deutschland arbeiten an diesem Tag bei der Nabu Naturschutzstation und bei Ehrensache Köln mit. Um den Impact zu vergrößern, werden auch die Kundinnen und Kunden inspiriert, an diesem Tag nicht zu shoppen, sondern in die Natur zu gehen.

Green Friday

An dem Tag, an dem die Konsumentinnen und Konsumenten auf der ganzen Welt durch Rabatte und Sonderaktionen zum Kaufen animiert werden, möchte Dille & Kamille besonders auf die Natur aufmerksam machen. Das Unternehmen hat deshalb schon 2018 gemeinsam mit Trees for All und als Antwort auf Black Friday den Green Friday ins Leben gerufen.

Dieses Jahr geht das Familienunternehmen, das 1974 als Gegenreaktion auf die aufkommende Wegwerfgesellschaft gegründet wurde, noch einen Schritt weiter und schließt am Freitag, den 25. November alle Geschäfte in Deutschland, den Niederlanden und Belgien und auch den Online-Shop.

‚Das Glück liegt für uns nicht in Rabatten, sondern in den wesentlichen Dingen. – Etwas für die Natur zu tun, beispielsweise,‘ sagt Hans Geels, der Geschäftsführer von Dille & Kamille. ‚Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen deshalb am Green Friday bei verschiedenen Naturschutzorganisationen in den Niederlanden, Belgien und Deutschland mit. Auf diese Pläne gab es aus dem gesamten Unternehmen begeisterte Reaktionen.‘

Grüne Inspiration

Kundinnen und Kunden werden am 25. November inspiriert auch etwas „Grünes“ zu tun. Statt zu shoppen einen Spaziergang in der Natur zu machen zum Beispiel, etwas für die Vögel im eigenen Garten zu tun oder sich bei einer Naturschutzorganisation für Freiwilligenarbeit an zu melden. Ob das hilft? Geels: ‚Man kann natürlich sagen, dass es nicht hilft und nur ein Tropfen auf einem glühend heißen Stein ist. Wir glauben aber, dass wir auf diese Weise mehr Bewusstsein schaffen und dass wir alle unseren Teil dazu beitragen können.‘

Mehr Informationen sind hier zu finden: www.dille-kamille.de/green-friday/

Am Freitag, den 25. November kann man bei Instagram @dilleenkamille_de live verfolgen, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Dille & Kamille der Natur ein wenig helfen.

