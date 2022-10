Wien/Opatija (ots) –

Beim Schokolade Festival in Sinnesfreuden schwelgen

sowohl das Forbes Magazin, als auch die Plattform European Best Destinations haben Opatija, die Hauptstadt der Liburnia Riviera Region, als eines der romantischsten Reiseziele Europas ausgezeichnet. Die günstige Lage der Küstenstadt an der Adria ist vor allem für Besucher aus Österreich und Deutschland von Vorteil. Der mediterrane Lebensstil und die herrliche regionale Küche schaffen die richtige Atmosphäre, um das kroatische Dolce Vita in vollen Zügen zu genießen.

Mit wundervoller imperialer Architektur, herrlichen Parkanlagen voller lauschiger Plätzchen, exklusiven Restaurants und Cafés, sowie einer schier endlos anmutenden Promenade, die zu Spaziergängen bei Sonnenuntergang einlädt, bezaubert die Rivera von Opatija ihre Besucher, die auf der Suche nach ganz besonderen Momenten sind.

Der romantische Hotspot Kroatiens Ob für einen außergewöhnlichen Heiratsantrag, die lang ersehnte Hochzeitsreise oder einfach eine Auszeit zu zweit, Opatija bietet für alle Ansprüche das richtige. Bei einem ausgedehnten Spaziergang lässt sich die romantische Seite der Architektur im imperialen Stil entdecken, sie eignet sich auch hervorragend als Motiv für unvergessliche Urlaubsfotos. Die unvergleichliche und charmante Küstenstadt, mit ihrer reichen Geschichte und Kultur, bietet eine Vielzahl schöner Orte, Denkmäler, farbenfroher Parks, idyllischer Hotels und prächtiger mediterraner Villen. In und rund um Opatija befinden sich idyllische See- und Waldpromenaden, inmitten üppiger Vegetation, die dazu einladen, gemeinsam die Seele baumeln zu lassen. Der Einfluss der Habsburgerzeit ist auch heute noch den Fassaden der Gebäude anzusehen und lässt einen die bewegte Geschichte der Region hautnah erleben.

Am Lungomare, der berühmten 10km langen Promenade am Meer, die Opatija mit den malerischen Fischerdörfern Volosko und Lovran verbindet, lässt es sich herrlich schlendern und die Lebenslust spüren, die diese Region zu einer ganz besonderen Destination macht. Die frische Meeresbrise, die wunderschöne Küstenlandschaft und versteckte Buchten sind einmalig und lassen den Alltag rasch vergessen. Berühmte Sehenswürdigkeiten wie der Park und die Villa Angiolina, die 1844 von Iginio Scarpa als Liebesbeweis an seine Frau errichtet wurden und heute das kroatische Tourismusmuseum beherbergen, der Kunstpavillon Juraj Šporer, das Schweizerhaus und die Statue des Mädchens mit der Möwe sind bekannte Sehenswürdigkeiten und Fotomotive. Die amerikanischen Gärten, die Anfang des

20. Jahrhunderts von Mihaly Pal Kuczor zu Ehren seiner Frau Hilda errichtet wurden, sind ein beeindruckendes Beispiel moderner Architektur mit historischen Elementen und bieten einen idyllischen Rückzugsort für Liebespaare.

Ein besonderes Highlight ist das jährlich stattfindende Schokolade Festival, das von 11. bis 13. November in Opatija veranstaltet wird. Dieses ist die größte und älteste kroatische Veranstaltung, die diesem köstlichen Lebenselixier gewidmet ist. Das abwechslungsreiche Programm umfasst Live-Acts von hervorragenden Künstlern und Bands, interaktive Workshops, Ausstellungen und Vorträge sowie die Herstellung spektakulärer Schokoladenskulpturen. Die geliebte Schokolade findet sich auch auf den Speisekarten der Restaurants in Opatija, sowie im Angebot der zahlreichen Cafés, sie spielt aber auch bei speziell konzipierten Behandlungen in den Spa- und Wellnesszentren eine köstliche Rolle. Weitere Informationen finden sich hier: Schokolade Festival Opatija (https://www.visitopatija.com/de/schokoladenfestival/).

Auf der Suche nach etwas ganz Besonderem

Gemeinsam Erinnerungen schaffen, das Leben genießen und sich etwas Besonderes gönnen.

Das Liburnia Hotel Palace Bellevue beeindruckt mit seinem neobarocken Flair und ist der perfekte Ausgangsort, um die wahre Seele von Opatija zu entdecken. Die außergewöhnliche Lage am Slatina Strand bietet ein spektakuläres Panorama der Kvarner Bucht und ihrer Inseln. Nachmittags genießt man im Wiener Kaffeehausstil Kaffee und Kuchen im berühmten Café Strauss, danach lädt die großzügige Terrasse zum Aperitif und malerischen Sundowner ein. Der Fang des Tages wird im á la carte Restaurant frisch serviert, begleitet von einem Glas regionalen Malvazija Weins, der perfekte Ausklang eines ereignisreichen Tages. Ein besonderes Romantik Package bietet alles, was das Herz begehrt, vom gemütlichen Frühstück im Zimmer, bis zur aphrodisierenden Paarmassage und einem 4-Gänge Abendmenü in einer romantischen Höhle bei Kerzenschein. Weitere Informationen finden sich hier: Romantik Package Hotel Palace Bellevue (https://www.liburnia.hr/de/angebote/romantischer-urlaub-hotel-palace-bellevue)

