Das Kölner Handelsunternehmen LUORO hat sich mit seinem Paperdent-Sortiment zum Ziel gesetzt, mithilfe von nachhaltig innovativen Zahnpflegeprodukten, Plastikmüll weitestgehend aus der Zahnpflege zu verdrängen. Um dies zu ermöglichen, wird FSC-Holz aus zertifizierten Wäldern, statt Kunststoff, als Basis-Rohstoff für die Herstellung von Produkten und Verpackungen genutzt.

Nun wächst die Produkt-Familie weiter.

Dr. Louis Bahlmann, Zahnarzt und Mitgründer von LUORO: „Mit unserer neuen Mundspülung „Milde Kräuter“ bieten wir unseren Kundinnen und Kunden jetzt noch mehr Abwechslung bei der nachhaltigen Mundpflege. Wir sind überzeugt, dass nachhaltige Lösungen nur dann von der breiten Gesellschaft angenommen werden, wenn sie auch benutzerfreundlich sind und ihr Mehrwert direkt erkennbar ist. Dank unserer Kartonverpackung, ist auch für Nachhaltigkeits-Laien leicht zu erkennen, wie viel Plastik, in unserem Fall sogar mehr als 80 %, im Vergleich zu herkömmlichen Mundspülungsflaschen, eingespart wird. So kann Jede/r von uns einen Unterschied machen, ohne grundlegende Einschnitte beim eigenen Konsumverhalten machen zu müssen.“

Zum Hintergrund: Speziell im Bereich der Mund- und Zahnpflege bleibt Plastik nach wie vor der am häufigsten verwendete Werkstoff für Produkte und Verpackungen. Dies betrifft insbesondere Dentalprodukte, die auch als FMCG (Fast Moving Consumer Goods) klassifiziert werden, also Konsumgüter des täglichen Bedarfs, die zügig aufgebraucht werden. Daher besteht in diesem Bereich ein erhebliches Potenzial zur Müllreduktion.

Mundspülungen stellen ein Bilderbuch-Beispiel für solche alltäglichen Produkte dar, die in kurzer Zeit verbraucht werden. Gewöhnlicherweise werden sie in Behältern aus Hartplastik angeboten. Obwohl diese Behälter kostengünstig in der Herstellung sind, wird der hohe Einsatz von Kunststoff durch die lange Abbauzeit in der Umwelt zu einem späteren Zeitpunkt zur Belastung.

Deshalb setzt Paperdent für seine Mundspülung „Milde Kräuter“ auf die speziell für Non-Food Produkte entwickelte Verpackung von Elopak, einem der führenden Systemanbieter von Kartonverpackungen. Die neu entwickelte Verpackungslösung besteht zu großen Teilen aus FSC®-zertifiziertem Holz, einem natürlichen und erneuerbaren Rohstoff. Der Karton spart mehr als 80 % Plastik gegenüber der sonst üblichen Kunststoffflasche ein und ist zu über 90 % recycelbar.

Zusätzlich birgt die intelligente Verpackung einen weiteren umweltfreundlichen Pluspunkt: Dank ihrer platzsparenden Gestaltung können größere Produktmengen pro Transportweg befördert werden, was zu einer Verringerung von CO2-Emissionen führt.

Bei der Entwicklung der Paperdent Mundspülung wurde jedoch nicht allein auf die Verpackung geachtet. Auch die Inhaltsstoffe erhielten besondere Aufmerksamkeit, da sie vegan sind und gänzlich auf Alkohol und Farbstoffe verzichten. Die neue Mundspülvariante beugt Zahnfleischproblemen vor und schützt dank beinhaltetem Fluorid vor Karies. Die Paperdent Mundspülung „Milde Kräuter“ ist ab kommender Woche bei EDEKA Minden-Hannover und online auf www.paperdent.de und www.wingguard.de erhältlich. Alle weiteren Paperdent-Produkte sind in Deutschland im Einzelhandel bei Müller Drogerien sowie in Österreich bei BIPA und Bipa verfügbar. Sämtliche Paperdent-Produkte sind außerdem online auf www.wingguard.de und www.paperdent.de (https://paperdent.de/) erhältlich.

Über LUORO:

Die LUORO GmbH ist ein deutsches Handelsunternehmen und Hersteller von innovativen, nachhaltigen Produkten in den Bereichen Körperpflege & Beauty sowie Haushalt & Reinigung. Das Unternehmen möchte ein nachhaltigeres Konsumverhalten in der Gesellschaft etablieren.

Für die Eigenmarke plain b stellt LUORO natürliche und sinnliche Körperpflegeprodukte her. Die Marke Paperdent steht für umweltbewusste Zahnreinigung auf Papier-Basis. Für WingGuard Home werden nachhaltige und stylishe Produkte für den Haushalt verwirklicht.

Das Unternehmen vertreibt seine Produkte im Einzelhandel sowie online auf www.WingGuard.de. (https://www.wingguard.de./) Im Onlineshop werden, neben den Eigenmarken, auch Produkte anderer namhafter & nachhaltiger Hersteller angeboten.

LUORO engagiert sich als Leader for Climate Action und ist sowohl klima-, als auch plastikneutralisiert.

