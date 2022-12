Bockhorn (ots) –

Staumraumbett SPAZE

Design kaschkasch

Das Bett SPAZE schafft mit seinen großen Schubkästen ganz viel Stauraum, überzeugt dabei aber durch seine einfache, beinahe schwebende Formgebung.

MAXIMAL VIEL SPAZE!

Mit seinen großen Schubkästen bietet das Bett SPAZE ganz viel Komfort, kommt dabei aber überraschend leicht daher. Der Entwurf von kaschkasch wird in weiß oder in schwarz matt angeboten. Ein schönes Detail ist jeweils die Birkenschichtholzkante im Kontrast zu den leicht zurückgesetzten monochromen Flächen. Betont wird der elegante Charakter durch die schrägstehenden Rahmenseiten und die geschmeidige Rundung an allen vier Ecken.

SPAZE wird in den Breiten 90, 100, 140, 160, 180 und 200 und in den Längen 200, 210 und 220 cm ausgeliefert. Je nach Wunsch lassen sich bis zu vier Schubkästen mit Vollauszug (!) und mit bequemer Softclose-Dämpfung integrieren. Optional gibt es außerdem ein Kopfteil aus Holz oder gepolstert in vielen Stoffvarianten. Und als praktisches Add-On bietet SPAZE eine verschiebbare Nachttischablage aus Metall.

Presse-Bildarchiv:

https://www.dropbox.com/sh/0zrv14gv9nvsvm7/AAAzSwCOvNuHZ_hTtaAhCajKa?dl=0

Über Müller Small Living

Müller Small Living steht für zeitlos moderne Möbel, die insbesondere für das urbane Wohnen auf begrenzter Fläche konzipiert sind. Das Produktprogramm wird komplett am eigenen Firmensitz im friesischen Bockhorn gefertigt. Es umfasst multifunktionale, flexible und modular erweiterbare Möbel, die nicht nur in großen Altbau-Lofts, sondern auch in kleineren Wohnungen funktionieren. Das 1869 gegründete Familienunternehmen ist mittlerweile in fünfter Generation tätig. Seit Ende der 1960er-Jahre setzt Müller Small Living auf industrielle Serienproduktion und auf die Zusammenarbeit mit Designern wie Rolf Heide, Jan Armgardt, kaschkasch, Michael Hilgers oder Felix Stark. Bekannt ist insbesondere die gemeinsam mit Rolf Heide entwickelte Stapelliege.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.muellermoebel.de

