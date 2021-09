Würzburg (ots) –

Was macht die eigenen vier Wände zu etwas besonderem? Individualität. Gerade die Inneneinrichtung des eigenen Zuhauses ist meist ein Spiegelbild der Bewohner. Nicht nur durch Möbel, sondern vor allem durch Wohn-Accessoires werden die eigenen vier Wände erfolgreich in Szene gesetzt. Großformatige Bilder gehören dabei zu den beliebtesten Dekorationen. Meist wird dabei auf Fotokunst oder Kunstdrucke zurückgegriffen, da diese in Großauflagen hergestellt werden und entsprechend erschwinglich sind. XXXLutz möchte allen Menschen den Zugang zu Kunst ermöglichen und ihnen damit einhergehend auch mehr Möglichkeiten bieten, ihre Einrichtungsträume noch individueller wahr werden zu lassen. Deshalb beschreitet der Branchenprimus neue Wege: In Kooperation mit dem Kunstatelier Florence Larson zeigen die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl, dass Originalgemälde nicht teuer sein müssen.

Wie diese außergewöhnlichen Gemälde eine wohnliche Atmosphäre schaffen, können Kundinnen und Kunden aktuell in ausgewählten XXXLutz-Filialen deutschlandweit erleben. In den Wohnen-Abteilungen bei “Rolf Benz” finden derzeit Ausstellungen der Werke des Ateliers statt. Das Besondere an den Gemälden ist, dass jedes Einzelne ein handgefertigtes Unikat ist und die Bilder dennoch nicht teurer als ein hochwertiger Druck sind.

Dieser Fakt ist dem Anliegen der Gründerin des Kunstateliers, Diana Korn, geschuldet, die Originalkunst für jeden zugänglich und bezahlbar machen möchte. Um das zu ermöglichen, malt Korn Bilder mehrfach im gleichen sowie in ähnlichem Stil. Daneben konzipiert sie große Werke, die anschließend von ihr in mehrere einzelne Bilder aufgeteilt werden. Die Ergebnisse sind einzigartig und erschwinglich zugleich – eben Originalgemälde für jedermann.

Die von der Künstlerin verwendete Technik – Acryl auf Leinwand – bringt einen weiteren Vorteil mit sich: Die hauptsächlich abstrakten und floralen Gemälde erhalten durch die lebendigen Farben eine Strahlkraft, wie man es bei einem Kunst- oder Fotodruck nie erreichen wird. Darüber hinaus überzeugen die Werke durch ihre Lebendigkeit und Farbkompositionen.

Die Gemälde gibt es in verschiedenen Größen – von 50×50 bis 120×100 Zentimeter. Während die großen Werke rahmenlos sind, verfügen die kleineren und mittelgroßen über einen Schattenfugenrahmen. Die Preisspanne der Originalgemälde reicht von 379 bis 835 Euro.

Die Werke des Ateliers Florence Larson sind in folgenden Filialen ausgestellt: Fellbach, Karlsruhe, Mannheim, Aschheim, Augsburg, Passau, Regensburg, Hirschaid, Würzburg, Nürnberg, Eschborn, Wiesbaden, Posthausen, Essen, Würselen und Kaltenkirchen.

Die XXXLutz Unternehmensgruppe

Die XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 320 Einrichtungshäuser in 13 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 25.700 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 11.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 48 XXXLutz Einrichtungshäuser und 44 Mömax-Trend-Mitnahmemärkte betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 5,1 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitenden ein attraktives Arbeitsumfeld bietet.

