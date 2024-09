Frankfurt, Mailand, Paris (ots) –

– Neue europäische M&A Beratungsgesellschaft mit Büros in Frankfurt, Mailand und Paris

– Starke Erfolgsbilanz in der Beratung komplexer M&A-Transaktionen

– Internationales Netzwerk durch etablierte Partner in Benelux, Skandinavien, Spanien und Amerika

CASE Corporate Finance (CASE) und CASSIOPEA Partners (CASSIOPEA), beides europäische partnergeführte M&A Beratungsgesellschaften mit Büros in Frankfurt, Mailand und Paris, haben ihre Fusion zur Gründung von CASE CASSIOPEA BV (CASE CASSIOPEA) bekannt gegeben.

Die Gründungspartner verfügen jeweils über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Investmentbanking und waren bereits vor der Gründung ihrer M&A Beratungsfirmen für viele Jahre gemeinsam bei der ABN AMRO Bank tätig.

Die Fusion von CASE und CASSIOPEA ist der natürliche nächste strategische Schritt nach Jahren enger und erfolgreicher Zusammenarbeit sowie einer starken gemeinsamen Unternehmenskultur. CASE CASSIOPEA wird von den Gründungspartnern Marcus Bär, Marc Philipp Becker, Nicolas de Canecaude, Damien Segond und Stefano Trentino geleitet und berät mit über 30 M&A Professionals in drei europäischen Büros.

CASE CASSIOPEA verfügt über eine breite Branchenabdeckung und umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Energie, Transport & digitale Infrastruktur, Industrie & Unternehmensdienstleistungen, Konsumgüter und Einzelhandel, TMT sowie Gesundheits- & Pharma-Dienstleistungen.

CASE CASSIOPEA strukturiert maßgeschneiderte strategische Transaktionen für Blue-Chip-Konzerne, inhabergeführte Unternehmen sowie Finanzinvestoren und setzt dabei vor allem auf langfristige und vertrauensvolle Kundenbeziehungen.

Seit 2012 haben CASE und CASSIOPEA erfolgreich zusammengearbeitet und mehr als 150 Transaktionen abgeschlossen, von denen etwa 50 % grenzüberschreitend waren. CASE CASSIOPEA hat eine starke Erfolgsbilanz in der Strukturierung komplexer nationaler und grenzüberschreitender M&A-Transaktionen, wie z.B. jüngst dem Erwerb eines Portfolios an erneuerbaren Energiesystemen von Enpal durch Equitix und Keppel Infrastructure, der Veräußerung des südamerikanischen Einzelhändlers Grupo Éxito durch die französische Casino-Gruppe an Grupo Calleja, sowie dem Verkauf von Grandi Stazioni Retail durch Antin Infrastructure Partners, ICAMAP und Borletti Group.

Zusätzlich zur langjährigen und exklusiven Partnerschaft von CASE mit der ABN AMRO Bank für die Region Benelux kooperiert CASE CASSIOPEA mit den partnergeführten M&A Boutiquen PK Partners in Skandinavien und MAP Alliance in Amerika sowie Spanien. Dieses internationale Netzwerk unterstützt CASE CASSIOPEA dabei, Kunden grenzüberschreitend zu betreuen.

CASE CASSIOPEA wird sich auch weiterhin auf die bewährte unabhängige und individuelle strategische M&A Beratung für ihre Kunden fokussieren. Die neue Struktur ermöglicht CASE CASSIOPEA, ihre Kunden effizienter mit einer vollständig integrierten Plattform zu unterstützen und das nachhaltige internationale Wachstum weiter zu beschleunigen.

„Mit dem Zusammenschluss von CASE CASSIOPEA haben wir eine neue unabhängige M&A-Beratungsplattform geschaffen, die unseren Kunden in den drei größten Volkswirtschaften der EU länderübergreifende Beratungsleistungen für Fusionen, Übernahmen und weiteren Corporate Finance Transaktionen bietet“, erklären die Gründungspartner von CASE CASSIOPEA.

CASE CASSIOPEA

CASE CASSIOPEA ist eine europäische partnergeführte Investmentbanking Beratungsfirma mit Büros in Frankfurt, Mailand und Paris, die mit einem internationalen Netzwerk von Partnern in Benelux, Skandinavien, Spanien und Amerika zusammenarbeitet. Wir bieten unseren Kunden diskrete, individuelle und unabhängige Beratung bei Fusionen, Übernahmen, Veräußerungen, Kapitalbeschaffungen und weiteren Corporate-Finance Transaktionen. Alle Senior Partner von CASE CASSIOPEA arbeiten seit mehr als zwanzig Jahren zusammen und bilden die Grundlage für eine gemeinsame Unternehmenskultur und einer engen länderübergreifenden Teamarbeit. Die Partner sind stets intensiv in die Durchführung der Transaktionen eingebunden. Die langfristigen von gegenseitigem Vertrauen geprägten Beziehungen zu unseren Kunden stehen stets im Vordergrund. Diese Kultur wird von unserem internationalen Team von mehr als 30 erfahrenen und hochqualifizierten Mitarbeitern gelebt.

www.casecassiopea.com

