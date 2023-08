Berlin (ots) –

Für viele Menschen stellt der Verlust ihrer Haare eine große Belastung dar. Immer mehr Patienten entscheiden sich deshalb für eine Haartransplantation. Mittlerweile sind die medizinischen und technischen Möglichkeiten auf diesem Gebiet beachtlich und die Haartransplantation zählt längst zu den gängigen Schönheitseingriffen. Während sehr viele Patienten danach eine gesteigerte Lebensqualität haben, gibt es allerdings auch Fälle, in denen die Erfahrung und das Ergebnis weniger positiv sind. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Interessierte sich mit Warnsignalen auseinandersetzen – die darauf hindeuten, dass eine Haartransplantation nicht die gewünschten Resultate erzielt hat.

„Führt ein Arzt einen solchen Eingriff unsachgemäß durch oder es mangelt an ordentlicher Nachsorge, kann das ernsthafte Gesundheitsprobleme und enttäuschende Ergebnisse zur Folge haben. Dabei ist lange nicht jeder Arzt oder jede Klinik, die Haartransplantationen anbietet, wirklich in diesem Bereich qualifiziert“, so Dr. Balwi, führender Experte auf dem Gebiet der Haartransplantation und Mitbegründer einer renommierten Klinik. Nachfolgend beleuchtet er 5 Warnsignale, die bei der Wahl des richtigen Anbieters helfen.

1. Das Haarwachstum ist ungleichmäßig: Ein klarer Hinweis darauf, dass bei der Transplantation möglicherweise etwas schiefgelaufen ist, ist ein unregelmäßiges Haarwachstum nach dem Eingriff. Wenn das verpflanzte Haar in bestimmten Bereichen licht oder dünn wirkt, während es an anderen Stellen regulär nachwächst, kann das auf eine fehlerhafte Platzierung der Transplantate oder eine mangelnde Versorgung des transplantierten Bereichs hindeuten.

2. Das Ergebnis wirkt unnatürlich: Eine fachgerecht durchgeführte und erfolgreiche Haartransplantation bei Experten sollte ein natürliches Aussehen als Ergebnis haben. Wenn das transplantierte Haar allerdings unverhältnismäßig dicht wirkt, in untypischen Mustern wächst oder einen auffälligen Kontrast zum Rest der Kopfhaut aufweist, könnte dies ein Zeichen für eine unsachgemäße Durchführung sein. Das Endresultat sollte stets harmonisch wirken und die Transplantate mit dem vorhandenen Haar „verschmelzen“.

3. Es gibt sichtbare Narben: Da die Haartransplantation zu den minimalinvasiven Eingriffen zählt, sollten bei Patienten so gut wie keine sichtbaren Narben bleiben. Ist dies allerdings der Fall und ein Betroffener sieht deutliche Narben, wurde der Eingriff unprofessionell durchgeführt. Die Gründe sind dabei unterschiedlich und reichen von einer ungenauen Entnahme des Spenderhaars bis hin zu einer unsachgemäßen Technik bei der Transplantation.

4. Der Patient hat eine Infektion oder Entzündung: Obwohl eine Haartransplantation ein chirurgischer Eingriff ist, ist sie in der Regel mit minimalen Risiken verbunden. Zu den Warnzeichen für eine möglicherweise missglückte Behandlung gehören deshalb starke Rötungen, Schwellungen, Schmerzen oder Ausfluss. Diese Symptome sollten nach dem Eingriff sorgfältig überwacht werden und bei Anzeichen einer möglichen Infektion sollte unverzüglich medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.

5. Schmerzen oder Beschwerden halten an: Zwar kann es während der Erholungsphase nach dem Eingriff zu leichten Schmerzen oder Beschwerden kommen, diese sollten jedoch in der Regel während der Nachsorge rasch nachlassen. Treten dennoch starke Schmerzen, andauernde Schwellungen oder andere untypische Symptome auf, könnten sie Anzeichen für Komplikationen oder eine fehlerhafte Durchführung der Transplantation sein. Auch in diesem Fall sollten Betroffene schnellstmöglich einen Arzt aufsuchen.

Eine Haartransplantation kann das Leben eines Menschen maßgeblich beeinflussen und sein Selbstwertgefühl sowie das allgemeine Wohlbefinden steigern. Es ist jedoch entscheidend, Anzeichen dafür zu erkennen, dass bei der Behandlung möglicherweise etwas schiefgelaufen ist. Dazu zählen unter anderem unregelmäßiges Haarwachstum, auffällige Narben, ein unnatürliches Aussehen, Infektionen oder Entzündungen sowie ausgeprägte Schmerzen. Kommen Bedenken auf oder eines der Anzeichen zeigt sich deutlich, sollten Betroffene sofort einen qualifizierten Haarchirurgen konsultieren, um die Situation zu besprechen und gegebenenfalls weitere Maßnahmen zu ergreifen.

Über Dr. Balwi:

Dr. Abdulaziz Balwi ist Spezialist für Haartransplantationen und medizinischer Leiter von Elithair, das in Istanbul die größte Haarklinik der Welt betreibt. Die Experten von Elithair führen täglich zahlreiche Haartransplantationen durch und treiben gleichzeitig die Forschung auf diesem Gebiet voran. Zudem ist der Servicegedanke tief im Unternehmen verwurzelt: Für die deutschen Patienten übernimmt Elithair die gesamte Organisation samt Unterbringung in eigenen „Elit-Hotel“ Zimmern direkt in der Klinik. Mehr Informationen dazu unter: https://elithairtransplant.com/german/presse/ (https://elithairtransplant.com/german/presse/)

