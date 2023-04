Neckarsulm (ots) –

Man nehme eine geheime Fabrik sowie die YouTuberinnen Kiki von „Kikis Kitchen“ und Julia Beautx – und fertig sind die neuen Donut-Kreationen von Kaufland. Die komplette Geschichte erzählt der Einzelhändler ab heute auf seinen digitalen Kanälen.

Die „geheime Donutfabrik“ befindet sich jedoch in der Unternehmenszentrale von Kaufland. Dort stand am Anfang die Idee, ganz besondere Donuts zu kreieren. „Unsere Bäckerei ist ein wichtiger Bestandteil unseres Frischesortiments, das Angebot entwickeln wir stetig weiter und greifen dabei auch Trends auf. Mit Kiki und Julia Beautx haben wir ganz besondere Donuts kreiert, die es so nur bei Kaufland gibt“, erklärt Kristine Heck, Leiterin Einkauf Backwaren bei Kaufland. Das Ergebnis gibt es ab heute exklusiv und bundesweit in den Backshops der Kaufland-Filialen.

Die Donuts sind in zwei verschiedenen Sorten erhältlich: Kikis Kreation ist gefüllt mit ihrer eigenen Haselnusscreme, das Topping besteht aus gerösteten und karamellisierten Haselnüssen. Die Donuts von Julia Beautx sind wiederum mit einer Nuss-Nougat-Creme gefüllt, das Topping besteht aus Himbeer- und Kakaokeksstückchen. Sie kosten jeweils 0,99 Euro.

Mit über 600.000 YouTube-Abonnenten und mehr als 425.000 Instagram-Followern zählt Backexpertin Kiki Aweimer derzeit zu den erfolgreichsten Food-Influencern Deutschlands. Für ihre Fans entwickelt Aweimer bereits eigene Produkte wie ihre Haselnuss- und Schokocremes. Julia Beautx zählt zu den fünf erfolgreichsten Social-Media-Stars in Deutschland. Allein auf YouTube zählt sie über 2,4 Millionen Follower. Auch in ihren Videos spielt Essen eine große Rolle: mal sind es verrückte Rezepte wie „das größte Snickers der Welt“, mal Experimente wie „48 Stunden lang blind essen“. Aktuell ist sie zudem in der TV-Show „Let’s Dance“ zu sehen.

Das Produkt und die Kampagne entstanden in erneuter Zusammenarbeit mit den beiden Unternehmen LIMITD & DEPARTD aus Berlin.

Einen O-Ton zum Download finden Sie hier (https://file4you.schwarz/download.xhtml?id=e9f84feafad34d7899f190e72374a724) (Passwort: Kaufland2023!) und auf unserem Presseportal (https://unternehmen.kaufland.de/presse). Den Online-Spot finden Sie auf unserem YouTube-Kanal (https://youtu.be/Dzdqf7kF0Rg).

