Egal ob Single, glücklich vergeben oder frisch verliebt – am 14. Februar zum Tag der Liebe möchte niemand wirklich allein sein. Am allbekannten Valentinstag finden vermutlich die meisten Dates des Jahres statt und Romantiker kommen so richtig auf ihre Kosten. Doch was tun, wenn kurz vor dem wichtigsten Date im Jahr ungewollte Pickel auftreten? Für solche Fälle wurde die Akut-Hilfe von SALTHOUSE Natural Minerals entwickelt, die mit der Kombination aus Original Totes Meer Mineralien und Salizylsäure gezielt entzündungshemmend bei Pickeln und Unreinheiten wirkt.

Eine makellose Haut wünscht sich jeder. Doch Pickel und Rötungen können das Gesamtbild stören und sind nicht nur ein Teenagerproblem. Vor allem bei der Partnersuche können Hautunreinheiten hemmen. Laut einer Umfrage [1] des Kosmetikunternehmens Salthouse Natural Mineral zum Thema „Haut und Beziehung“ haben ganze 77 Prozent der Befragten mehr Lust zu daten, wenn sie eine reine Haut haben. Jede/r Zweite bestätigt sogar, dass sie/er sich schneller verliebt, wenn ihr/sein Hautbild klar ist. Somit scheint die Lösung einfach: Mit der richtigen Hautpflege-Routine steht der großen Liebe nichts mehr im Weg. Doch die Mehrheit der Teilnehmer (87 Prozent) gibt an, immer mal wieder mit störenden Unreinheiten und Pickeln zu kämpfen. Also muss eine Akut-Hilfe her, die schnelle Abhilfe schafft, damit das geplante Rendezvous zum bevorstehenden Valentinstag nicht ins Wasser fällt. Denn dank wirksamer SOS-Helfer können Pickel und Unreinheiten gezielt und effektiv über Nacht bekämpft werden.

Pickel ade dank neuester Beauty Trends

Das Anti-Pickel-Akut-Ice-Gel von SALTHOUSE Natural Minerals ist die coole Sofort-Hilfe bei Pickel-Ausnahmesituationen. Original Totes Meer Mineralien, Salizylsäure und kühlendes Menthol sind die passende Kombi für eine schnelle Hilfe bei Pickeln und Unreinheiten. Das durchsichtige Gel zieht schnell ein, ohne die Haut zu reizen. Eine weitere Lösung für Pickel, die bereits ausgebrochen sind, bieten die Anti-Pickel-Patches von SALTHOUSE Natural Minerals. Die Kombination aus Original Totes Meer Mineralien und Salizylsäure trocknet den Übeltäter effektiv aus und zieht Verunreinigungen an die Oberfläche. Durch die antibakterielle und hornlösende Wirkung wird pickelverursachenden Bakterien entgegengewirkt. Der Pickel ist flacher und die Rötung reduziert. Zu guter Letzt kann mithilfe der Innovation in der Anti-Pickel-Pflege, den Anti-Pickel-Microneedling-Patches von SALTHOUSE Natural Minerals, sogar eine nachhaltige Reduktion von Pickeln im frühen Stadium und bei unterirdischen Pickeln geschaffen werden. Selbstauflösende Hyaluronsäure-Gel-Nadeln auf den Patches transportieren das wirksame Duo aus Original Totes Meer Mineralien und Salizylsäure tiefer in die Haut und wirken so am Ursprung des Pickels – und das bereits nach nur einer Stunde.

Die richtige Pflege-Routine zur Vorbeugung

Eines darf allerdings nicht vergessen werden: Die Akut-Hilfe dient zur kurzfristigen Behandlung von Hautproblemen, nicht aber zur Vorbeugung von Unreinheiten. Daher ist eine richtige und regelmäßige Hautpflege-Routine essenziell. SALTHOUSE Natural Minerals bietet dafür ein Anti-Pickel-Waschgel, ein klärendes Gesichtswasser, eine 24-h-Feuchtigkeitscreme sowie eine Reinigungsmaske mit Alpha- und Beta-Hydroxysäure. Den Rest erledigen dann die freigesetzten Endorphine am Valentinstag, denn 44 Prozent geben an, dass sich ihr Hautbild verbessert, wenn sie verliebt oder frisch in einer Beziehung sind.

[1] Basierend auf einer Marktforschungsstudie zum Thema „Haut und Beziehung“, die von dem Kosmetikunternehmen Salthouse Natural Minerals im Januar 2022 mit 1.000 Personen zwischen 15 und 35 Jahren durchgeführt wurde.

Über SALTHOUSE Natural Minerals

SALTHOUSE Natural Minerals ist eine Marke der Murnauer Markenvertrieb GmbH aus Egelsbach. Durch die jahrzehntelange Zusammenarbeit mit den international operierenden Totes Meer Werken in Israel garantiert die Murnauer Markenvertrieb GmbH eine hervorragende Qualität für Original Totes Meer Salz. Die Murnauer Markenvertrieb GmbH sieht sich der hohen Kunst verpflichtet, den einzigartigen Wirkstoff der Mineralsalze aus dem Toten Meer, mit Tradition und High-Technology-Komponenten moderner Kosmetikforschung zu wirksamen Pflegekompositionen zu verbinden. Das Tote Meer Salz von SALTHOUSE Natural Minerals hat eine einzigartige Mineralienkonzentration, die sich von „normalem“ Meersalz unterscheidet. Die besonders hohe Konzentration an Magnesium, Kalium, Calcium und Brom wirkt sich positiv und äußerst pflegend auf die Haut aus. Weitere Infos unter https://natural-minerals.com.

