Die 6 beliebtesten Freizeitbeschäftigungen

Eine ausgeglichene Work-Life-Balance ist ein Garant für ein erfülltes und abwechslungsreiches Leben. Freizeitbeschäftigungen dürfen da gerade in den Abendstunden oder am Wochenende nicht zu kurz kommen. Aufgrund seiner Lage am Meer und der vielfältigen Sehenswürdigkeiten hat Spanien jede Menge zu bieten. Doch auch bei schlechtem Wetter gibt es vielfältige Möglichkeiten, seine freie Zeit zu genießen – zum Beispiel mit einem guten Buch oder Spielen im Internet.

Tipp Nr. 1: Tag am Meer verbringen

Was gibt es Entspannenderes, als sich bei einem Tag am Meer von allen Sorgen freimachen zu können? Spanien hat insgesamt 5.000 Kilometer Küste zu bieten. Nur das Mittelmeer und der Atlantische Ozean grenzen dabei die zum Teil schönsten Strände der Welt ein. Am bekanntesten sind die Costa Brava und die Costa Blanca. Beide sind etwa 200 Kilometer lang – die Costa Blanca kann obendrein mit mehr als 300 Sonnentagen pro Jahr glänzen.

Tipp Nr. 2: Spiele im Netz zocken

Trotzdem gibt es auch Jahresabschnitte, an denen es das Wetter mit Spanien nicht so gut meint. Gerade an regnerischen Tagen bietet es sich an, einfach zu Hause auf der Couch zu bleiben und zum Beispiel Spiele im Netz zu zocken. Glücksspielanbieter wie das Spin Casino offerieren eine breite Palette von Games und ermöglichen hohe Geldgewinne. Diese können bei klassischen Casino-Spielen wie Poker und Roulette oder bei Slot Games gewonnen werden.

Tipp Nr. 3: Freunde und Bekannte treffen

Freunde und Bekannte treffen und über alte Zeiten plaudern macht in Spanien besonders viel Spaß, denn parallel lässt sich dabei die vielfältige Spitzengastronomie des Landes genießen. Als Highlights gelten Tapas und Paella, doch auch für die hochwertigen Weinanbaugebiete ist Spanien bekannt. Unterschieden wird in Rotwein und Weißwein respektive Vino Blanco und Vino Rojo. Cafés, die landestypische Spezialitäten servieren, gibt es ebenfalls zuhauf.

Tipp Nr. 4: Sich sportlich betätigen

Sport machen ist eine gute Möglichkeit, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden. Angenehm ist Sport, weil er Stress abbaut, nützlich, weil er die Fitness und Belastbarkeit erhöht. Spanien eignet sich aufgrund seiner Lage am Mittelmeer und dem damit einhergehenden Wetter ideal für Outdoor-Sport jeglicher Form. Angefangen vom Joggen über Wassersport bis hin zum Inline Skating sind der eigenen Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Tipp Nr. 5: Städte und Plätze erkunden

Spanien hat nicht nur eine Vielzahl sehenswerter Städte zu bieten, sondern auch bekannte Sehenswürdigkeiten. Abgesehen davon, dass zum Beispiel Madrid alleine schon als Stadt sehenswert ist, ist es auch der Plaza Mayor, der Besucher magisch anzieht. Auf Fuerteventura hingegen ist die Kirche Inglesia Nuestra Senora de Regla eine Besichtigung Wert. Für Naturfans hingegen ist Teneriffa ein Highlight und hier besonders der El Teide Nationalpark.

Tipp Nr. 6: Wellness und Spa genießen

Ebenfalls perfekt zum Entspannen geeignet ist die Wahrnehmung eines der zahlreichen Wellness-Angebote in Spanien. Mit kostengünstigen Schwimmbädern inkl. Sauna, Massage- und Beauty Salons und Kosmetik-Studios ist in Spanien für alles gesorgt, was dem körperlichen Wohlbefinden zuträglich ist. Wellness-Tage können auch ganz bewusst zu Hause beispielsweise mit einem entspannenden Bad, guter Musik und Kerzenlicht eingelegt werden.

