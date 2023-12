Weiterstadt (ots) –

› Heckgetriebenes Enyaq Coupé 60 bietet 132 kW(1) Leistung und legt mit einer Batterieladung bis zu 408 Kilometer(2) im WLTP-Zyklus zurück

› Škoda Enyaq Coupé 60 startet ab 46.850 Euro; serienmäßig mit 13-Zoll-Touchscreen inklusive Navigationssystem, 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, Wärmepumpe u.v.m.

› Ab 54.240 Euro erhältliche Sportline-Variante zieren markante schwarze Exterieurdetails, exklusive Design Selection Sportline bestimmt das Interieur

› Škoda Enyaq ist im Oktober und November das meistzugelassene Elektroauto Deutschlands

Der Škoda Enyaq ist aktuell Spitzenreiter bei den neuzugelassenen Elektrofahrzeugen in Deutschland. Jetzt erweitert Škoda die Modellpalette des elektrischen Bestsellers um eine weitere Variante der attraktiven Coupé-Version: Ab sofort können Kunden das Enyaq Coupé 60 sowie dessen betont dynamische Variante Sportline bestellen. Die Einstiegspreise für die 132 kW(1) starken Modelle liegen bei 46.850 beziehungsweise 54.240 Euro. Beide Versionen stattet Škoda mit Heckantrieb aus, die elektrische Reichweite beträgt bis zu 408 Kilometer(2) im WLTP-Zyklus.

Mit dem Enyaq Coupé 60 erweitert Škoda das Angebot dieser Karosserieform um die Variante mit 132 kW(1) und 62-kWh-Batterie. Das batterieelektrische Coupé erzielt eine Reichweite von bis zu 408 Kilometer(2) im WLTP-Zyklus. Für den Einstiegspreis von 46.850 Euro erhalten Kunden den aktuellen Marktführer unter allen Elektrofahrzeugen der deutschen Zulassungsstatistik in der Design Selection Loft. Sie zeichnet sich durch einen Innenraum mit dunkelgrauen Kunstleder-/Stoffsitzen und einer zeitlosen schwarzen Armaturentafel aus. Serienmäßig rollt das Enyaq Coupé 60 auf 19 Zoll großen Leichtmetallfelgen im Design Regulus Aero in Anthrazit-glanzgedreht.

Hochwertige Serienausstattung: unter anderem Wärmepumpe, Navigationssystem, Rückfahrkamera

Zu den technischen Highlights ab Werk zählt unter anderem die Wärmepumpe. Diese Technologie ermöglicht es, den Innenraum zu heizen, ohne dafür die Energie des Akkus zu beanspruchen. Das wirkt sich – vor allem im Winter – positiv auf die Reichweite aus. Ebenfalls an Bord: Lederlenkrad mit Multifunktionstasten, Zweizonen-Klimaanlage Climatronic, Parksensoren vorn und hinten sowie eine Rückfahrkamera. Der freistehende 13-Zoll-Touchscreen umfasst ein Navigationssystem, die Steuerung gelingt via Berührung, Gesten oder Sprachassistentin Laura. Das Enyaq Coupé 60 unterstützt Bluetooth sowie die kabellose Smartphone-Kopplung via Android Auto und Apple CarPlay.

Hohes Sicherheitsniveau dank serienmäßiger Assistenzsysteme

Škoda stattet das Enyaq Coupé 60 serienmäßig mit einer Vielzahl an Assistenzsystemen aus, die den Fahrer während der Reise unterstützen. Hierzu gehören zum Beispiel der Frontradarassistent mit Fußgänger- und Radfahrererkennung inklusive City-Notbremsfunktion mit Personenerkennung, die Ausweichunterstützung inklusive Abbiegeassistent, der Spurhalteassistent (Lane Assist) ebenso wie Geschwindigkeitsregelanlage, Speedlimiter und Berganfahrassistent.

Enyaq Coupé 60 Sportline: markantes Exterieur, 20-Zoll-Leichtmetallfelgen, Sportsitze

Fans von dynamischen Designmerkmalen finden im Enyaq Coupé 60 Sportline das passende Angebot. Äußerlich unterstreichen markante schwarze Details an Stoßfängern, Kühlergrill, Fensterleisten und Außenspiegeln seinen selbstbewussten Auftritt. Einen starken Akzent setzen die Leichtmetallfelgen im 20-Zoll-Format im Design Vega Anthrazit-glanzgedreht. Dank Sportfahrwerk und tiefem Fahrzeugschwerpunkt bietet das Enyaq Coupé 60 Sportline ein ausgesprochen dynamisches Fahrerlebnis. Im Interieur bestimmt die exklusive Design Selection Sportline das Bild: Edelstahlpedalerie, Sportsitze mit integrierten Kopfstützen mit schwarzem Bezug aus hochwertigem Leder-Stoff-Microfaser-Gewebe und Dekorelemente im Carbondesign setzen das vom Motorsport inspirierte Design im Innenraum fort.

Enyaq ist derzeit das meistzugelassene Elektroauto in Deutschland

Im Oktober fuhr der Enyaq mit 2.579 Neuzulassungen erstmals auf Platz eins unter allen batterieelektrischen Fahrzeugen der deutschen Zulassungsstatistik (https://www.skoda-media.de/press/detail/4219/), im November bestätigte er mit 3.588 Neuzulassungen seinen Status als das derzeit erfolgreichste Elektroauto Deutschlands. Von Januar 2023 bis einschließlich November verzeichnet der Enyaq laut Kraftfahrt-Bundesamt 20.313 Neuzulassungen.

Mehr Informationen zur gesamten Enyaq-Baureihe sowie weitere Details zu Ausstattungen und Preisen finden Sie auf skoda-media.de.

Škoda Enyaq Coupé 60 – Einstiegspreise

Version, Leistung, Antrieb, UVP in Euro

Enyaq Coupé 60, 132 kW (180 PS)(1), Heckantrieb, 1-Gang (EV), 46.850

Enyaq Coupé 60 Sportline, 132 kW (180 PS)(1), Heckantrieb, 1-Gang (EV), 54.240

(1) Verfügbarkeit der Systemleistung kann begrenzt sein und ist abhängig von verschiedenen Faktoren wie z. B. Ladezustand, Alter und Temperatur der Batterie, Umgebungstemperatur etc.

(2) Wert im WLTP-Messverfahren ermittelt. Tatsächliche Reichweite abhängig von Faktoren wie persönliche Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Witterungsverhältnisse, Nutzung von Heizung und Klimaanlage, Vortemperierung, Anzahl der Mitfahrer.

