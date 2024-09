Berlin (ots) –

– Preisverleihung Deutscher Mobilitätspreis am 21. Oktober beim Digital-Gipfel der Bundesregierung in Frankfurt am Main

– Bürgersitz in der Jury steht fest

Die Preisverleihung des Deutschen Mobilitätspreises (DMP) findet dieses Jahr im Rahmen des Digital-Gipfels der Bundesregierung in Frankfurt am Main statt. Am 21. Oktober 2024 von 11.30 – 12.30 Uhr werden die Projekte der Shortlist vorgestellt und die Preisträgerinnen und Preisträger durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr verkündet und ausgezeichnet. Darüber hinaus wird der Publikumspreis per Abstimmung ermittelt und vergeben.

Der Digital-Gipfel der Bundesregierung bringt am 21. und 22. Oktober 2024 in Frankfurt am Main rund 1.500 Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Politik zusammen, um über digitale Innovation, digitale Souveränität und internationale Zusammenarbeit zu beraten. Hier werden digitale Zukunftsthemen diskutiert, Innovationen präsentiert und Netzwerke geknüpft.

„Eine Bühne für digitale Mobilitätsinnovationen“

Daniela Kluckert, Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Digitales und Verkehr: „Beim diesjährigen Digital-Gipfel bieten wir den Preisträgerinnen und Preisträgern sowie den Nominierten des Deutschen Mobilitätspreises eine besondere Bühne, um ihre innovativen Ideen, Projekte und Technologien einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Ausgezeichnet werden Innovationskraft, Erfindergeist und zukunftsweisende Konzepte, die nicht nur die Mobilität von morgen neu denken und gestalten, sondern auch nachhaltige, digitale Lösungen entwickeln, die unser tägliches Leben erleichtern. Mit jeder einzelnen Idee kommen wir einer zukunftsfähigen Mobilität, die effizienter, umweltfreundlicher und für alle zugänglich ist, ein Stück näher.“

Jury mit Bürgerbeteiligung

Als Bürgervertreter komplettiert Daniel Rese die Jury des Deutschen Mobilitätspreises 2024. Er ist Designer und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Offenbach Institut für Mobilitätsdesign der Hochschule für Gestaltung Offenbach. Im Lehrgebiet Integrierendes Design unterstützt und betreut er Lehrveranstaltungen und arbeitet im Institut an Forschungsprojekten zu zukunftsfähiger Mobilität. 2022 gründete er „radraum“, ein Projekt zur Förderung der Fahrradmobilität.

Mit seiner Expertise in Design und Mobilität wird Rese sicherstellen, dass die ausgezeichneten Projekte innovativ, benutzerfreundlich und relevant sind. Als Designer bringt er eine wichtige Perspektive in die Jury ein und kann insbesondere die gestalterische Qualität der Einreichungen beurteilen. Seine bisherigen Erfahrungen als Jurymitglied beim Eurobike Award unterstreichen seine Qualifikation.

Im Interview, das wir mit ihm führten, teilt Rese seine Motivation und erklärt, warum Design eine Schlüsselrolle für die Zukunft der Mobilität spielt.

Die Jury des Deutschen Mobilitätspreises ist nun vollständig besetzt und setzt sich wie folgt zusammen: Daniela Kluckert (Jury-Vorsitzende), Prof. Dr. Angela Francke, Dr. Daniela Gerd tom Markotten, Prof. Dr. Meike Jipp, Dr. Bernhard Kalkbrenner, Anna-Theresa Korbutt, Christina Lang, Christiane Möller, Dr. Olga Nevska, Daniel Rese sowie Dr. Bernhard Rohleder.Gerne stehen wir Ihnen für weitere Fragen zur Verfügung und ermöglichen bei Interesse ein Hin-tergrundgespräch mit unseren Jurorinnen und Juroren.

Über den Deutschen Mobilitätspreis

Der Deutsche Mobilitätspreis (DMP) zählt zu den wichtigsten Auszeichnungen im Bereich Digitales und Mobilität in Deutschland. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) prämiert jährlich technologische und gesellschaftliche Innovationen, die von Unternehmen, Start-ups, Netzwerken, Initiativen aus der Mobilitäts- und Digitalbranche sowie Kommunen und Ver-waltungen entwickelt wurden, um die Mobilität der Zukunft neu zu denken und zu gestalten.Weitere Informationen finden Sie unter www.mobilitaetspreis.de (https://mobilitaetspreis.de).

