Die Deutsche Edelfisch DEG GmbH & Co. II KG war am 17. und 18. März 2023 als Aussteller auf der Messe Grünes Geld in Stuttgart vertreten. Zudem war Hans Acksteiner, der gemeinsam mit Dr. Paul-Daniel Sindilariu die Deutsche Edelfisch GmbH gegründet hat, einer der angesehenen Referenten, die Interessenten im Rahmen eines umfangreichen Vortragsprogramms zum Thema ethische und nachhaltige Geldanlagen informierten.

Redner und Geschäftsführer Hans Acksteiner: „Alternative Geldanlagen werden für Anleger immer interessanter und wichtiger. Immer mehr Menschen möchten nicht nur eine gute Rendite erzielen, sondern zugleich soziale oder ökologische Projekte unterstützen. Auf der Messe Grünes Geld nimmt das Thema seit jeher eine zentrale Stellung ein. Für uns von der Deutschen Edelfisch GmbH war die Veranstaltung ein voller Erfolg. So bot sie sowohl den Besuchern als auch den Ausstellern die Möglichkeit, sich aktiv über aktuelle Fragestellungen auszutauschen. Neben einem umfangreichen Vortragsprogramm profitierten Interessenten von spannenden Podiumsdiskussionen – die perfekte Gelegenheit, den eigenen Horizont zu erweitern.“

Seit 1999 ist die Messe Grünes Geld die Fachmesse für ethische und nachhaltige Geldanlagen. Als begleitende Messe zur Invest, der größten Finanzmesse im deutschsprachigen Raum, konnte die Veranstaltung auch in diesem Jahr eine sehr erfreuliche Bilanz ziehen. 19 ausstellende Unternehmen und fast 13.000 Besucher informierten sich hier umfassend über Investments mit Sinn und Rendite. In gewohnter Form präsentierte die Messe Grünes Geld seriöse Finanzanbieter ethischer Geldanlagen aus allen Bereichen des nachhaltigen Investments – und bot so den optimalen Rahmen, um sich auszutauschen.

Als einer der renommierten Referenten wurde Hans Acksteiner eingeladen, dessen Vortrag zum Thema „Megatrend Aquakultur: Der ultimative Weg zur Ernährung der 8 Millionen Menschen mit tierischem Protein“ hervorragend bei den Besuchern ankam. Zudem war die Deutsche Edelfisch GmbH als Aussteller auf der Fachmesse vertreten, um Interessenten all ihre Fragen rund um das Thema Aquakultur zu beantworten, mit der das Unternehmen die Fischwirtschaft revolutioniert.

„Mit den nachhaltigen Kreislaufanlagen der Deutschen Edelfisch GmbH kann die Versorgung der Menschen mit tierischem Protein auch in Zukunft sichergestellt werden. Unser Ziel ist es, die Fischzucht ethisch und nachhaltig zu betreiben und den Fischen ein artgerechtes Leben zu ermöglichen. So tragen wir nicht nur zur Lösung der Ernährungsfrage bei, sondern betreiben zugleich ein lohnendes Geschäft, das Investoren hohe Gewinnchancen bietet. Events wie die Messe Grünes Geld helfen uns dabei, auf die Bedeutung des Themas hinzuweisen. Insgesamt konnten wir so zahlreiche Interessenten kennenlernen, um ihnen die Trends in einem dynamisch wachsenden Markt aufzuzeigen“, so Hans Acksteiner.

