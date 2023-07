Berlin (ots) –

Seit heute können Nutzerinnen und Nutzer die künftige Markenwelt von SMARTBROKER+ erkunden. Ein gemeinsames Team der Smartbroker Holding AG (ISIN: DE000A2GS609, FSE: SB1) und der Smartbroker AG hat in den vergangenen Monaten ihren gleichnamigen Online-Broker technisch vollständig überarbeitet und parallel dazu Design und Nutzererlebnis auf ein komplett neues Level gehoben.

Seit Ende Juni sind bereits erste Teaser im Umlauf, auf der nun freigeschalteten Webseite www.smartbrokerplus.de können sich Kunden ab sofort einen umfassenden Eindruck von der neuen Marke verschaffen und sich für den sogenannten Early Access voranmelden. Das Unternehmen zeigt anhand zahlreicher Visualisierungen, wie künftig zum Beispiel Watchlisten oder Finanzübersichten aussehen werden. Mit www.smartbrokerplus.de wollen die Berliner Neugierde wecken und das neue Produkt erlebbar machen. Gleichzeitig beantwortet die Webseite die wichtigsten Fragen zum Relaunch und erklärt das weitere Vorgehen.

In wenigen Wochen wird der Start der Early-Access-Phase erfolgen, in der Nutzerinnen und Nutzer die neue App dann auch tatsächlich erkunden können. Bereits jetzt liegen nach Unternehmensangaben zahlreiche Voranmeldungen vor. Zu den angekündigten Neuerungen gehören unter anderem ein nutzerfreundliches Frontend für die Desktop-Anwendung sowie die vollständig neu entwickelten Apps für Android und iOS, wodurch das Trading auf mobilen Geräten bald deutlich komfortabler wird. Die User Experience steht im Zentrum der Entwicklung, der gesamte Relaunch wird mit dem Ansatz „Customer First“ gestaltet.

Neue Depotantragsstrecke wird den Onboarding-Prozess deutlich vereinfachen

Teil des neuen Angebots von SMARTBROKER+ ist unter anderem ein Bereich, in dem sich Anlegerinnen und Anleger inspirieren lassen und beliebte Aktien in eine Watchlist aufnehmen können. An dieser Stelle zeigt sich auch die 25-jährige Expertise der Smartbroker-Gruppe in Sachen Börsenportale. Die wichtigsten News, Trends und Signale aus der Community werden ebenfalls Einzug in den neuen Online-Broker halten. Zur neuen User Experience gehört auch ein vollständig neu entwickelter Onboarding-Prozess, durch den die Depoteröffnung deutlich vereinfacht und beschleunigt wird.

Keine grundlegenden Änderungen gibt es dagegen bei den Konditionen: SMARTBROKER+ übernimmt die wesentlichen Elemente des mehrfachen Testsiegers Smartbroker, der als einziger Anbieter in Deutschland das umfangreiche Produktspektrum der klassischen Broker mit den äußerst günstigen Konditionen der Neobroker verbindet. Das Produktspektrum beginnt in der Early Access-Phase mit allen deutschen Handelsplätzen und wird dann in den folgenden Wochen auf den gewohnten Smartbroker-Umfang erweitert. Der Übergang der Depotbestände ist für Ende Oktober geplant. Bestandskunden können aber parallel schon von den Vorzügen des neuen SMARTBROKER+ profitieren.

User Experience steht beim Entwicklungsprozess an erster Stelle

Christian Wendrock-Prechtl, CXO (Managing Director CX, UX & Innovation), zum Start des neuen SMARTBROKER+: „Wir haben den Anspruch, die nächste Broker-Generation zu entwickeln. Deshalb gilt bei uns: Customer First. Mit diesem Ansatz fokussieren wir uns ganzheitlich auf die Bedürfnisse unserer Kunden. Deshalb haben wir grundlegend neue Funktionen in SMARTBROKER+ integriert und nach neuesten Customer Experience-Anforderungen entsprechend optimiert. Diese Qualität bringen wir mit einem neu entwickelten Markenauftritt zum Ausdruck. Wir setzen uns damit deutlich vom Wettbewerb ab und positionieren Deutschlands Next-Generation-Broker mithilfe einer einzigartigen Farb- und Bildwelt in Schwarz-Weiß und Neongrün. Wir sind anders und lassen uns vom etablierten Wettbewerb keine Grenzen aufzwängen. Denn es geht anders: ehrlich, vertrauensvoll, transparent.“

Thomas Soltau, Vorstand der Smartbroker AG, zur neuen Markenwelt von SMARTBROKER+: „In den vergangenen Monaten haben wir viele Gespräche mit Nutzerinnen und Nutzern von Smartbroker geführt und uns selbst immer wieder gefragt: Wie muss ein moderner Broker aussehen und was muss er können, um wirklich herauszustechen? Viele Ideen, die wir auf diese Weise gewonnen haben, konnte unser Team für SMARTBROKER+ übernehmen, beispielsweise die Einbindung von Informationsquellen. Der ‚alte‘ Smartbroker war bereits eine Art Gemeinschaftsentwicklung mit unserer Finanz-Community und auch deshalb so erfolgreich, weil er entlang der Wünsche von ‚echten‘ Anwendern konzipiert wurde. Genauso haben wir es auch mit unserem neuen Produkt gehalten. Ich bin schon sehr gespannt auf das Feedback zu unserer neuen, grundlegend überarbeiteten Marke.“

Die Smartbroker-Gruppe betreibt unter anderem SMARTBROKER+ – einen mehrfach ausgezeichneten Next Generation-Broker, der als einziger Anbieter in Deutschland das umfangreiche Produktspektrum der klassischen Broker mit den äußerst günstigen Konditionen der Neobroker verbindet. Zum Portfolio gehört außerdem der digitale Fondsvermittler FondsDISCOUNT.de, gleichzeitig betreibt die Gruppe vier reichweitenstarke Börsenportale (wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de). Mit mehreren Hundert Millionen monatlichen Seitenaufrufen ist die Gruppe der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und unterhält die größte Finanz-Community.

