Höchste Benutzerfreundlichkeit sorgt dafür, dass Sie mit dem Joolz Aer+ entspannt reisen können

Ob Sie sich in diesem Jahr für einen außergewöhnlichen Roadtrip, eine atemberaubende Städtetour oder einen Kurzurlaub entscheiden: Wenn Ihr Kind sich im Urlaub wohlfühlt, geht es Ihnen genauso. Um es Eltern leicht zu machen, präsentiert Joolz jetzt den Joolz Aer+, den ultimativen Begleiter für Abenteuer nah und fern. Ausgezeichnet mit dem renommierten Red Dot Award für Design und dem Consumers‘ Association Best from the Test, bietet der Buggy alle Vorteile, die man sich als Eltern wünscht: Er ist federleicht, lässt sich im Handumdrehen ein- und ausklappen und wächst mühelos mit. Der ergonomische Sitz unterstützt die Entwicklung des Kindes und lässt sich für den bequemen Mittagsschlaf einfach in eine flache Position bringen. Außerdem schützt das extragroße und belüftete Sonnenverdeck die Kleinen an sonnigen Tagen vor Hitze. Ideal für unterwegs! Der Buggy besteht zu 100% aus recycelten Stoffen und leistet somit einen Beitrag zu einer besseren Welt für uns und unsere Kinder.

Stressfreies Abenteuer

Urlaub ist zum Entspannen da. Gerade für die heutige Elterngeneration ist es wichtig, hin und wieder an die frische Luft zu kommen, um danach mit neuer Energie das Abenteuer Elternschaft fortsetzen zu können. Die Kinderwagenmarke Joolz versteht das wie kein anderer und hat eine erneuerte Version ihres beliebten Buggys Aer entworfen, mit der Sie kleine und große Abenteuer erleben können, ohne auf den Komfort von Ihnen und Ihrem Kind verzichten zu müssen. Ein Urlaub an einem sonnigen Ort? Der Aer+ ist kabinensicher und verfügt über ein großes Sonnenverdeck mit LSF 50+, das ultimativen Schutz vor UV-StrahIung bietet. Ein Städtetrip? Mit dem hohen Schiebebügel können Sie sich mühelos durch die Stadt bewegen, und der Sitz Iässt sich in eine flache Position bringen, damit Ihr Kind bequem schlafen kann. Außerdem wiegt der Buggy nur sechs Kilo. Sie können ihn mithilfe des Schultergurts einfach mitnehmen und er ist mit einer Hand in einer Sekunde ein- und ausgeklappt. Wohin Sie auch gehen, Sie und Ihr Kind werden gut erholt zurückkommen.

Der Buggy von und für die Zukunft

Wegen all seiner Funktionen, die das Leben der Eltern erleichtern, kombiniert mit einem stilvollen und zukunftssicheren Design, hat der Joolz Aer einen Red Dot Award gewonnen und wurde von der Verbrauchervereinigung 2022 als Testsieger ausgezeichnet. Das Design beginnt bei den Stoffen des Buggys, die aus recycelten PET-FIaschen hergestellt werden. Durch die Verwendung dieser nachhaltigen Materialien reduzieren wir gemeinsam den Berg an Plastikmüll und Sie sorgen für eine bessere Welt für Ihr Kind. Darüber hinaus wächst das Design des Buggys mühelos mit Ihrer Familie mit. Braucht Ihr Kind mehr Platz? Die extralange Rückenlehne stützt Nacken und Kopf optimal und kann bis zu 22 Kilo tragen. Wenn Ihre Familie wächst, können Sie den Joolz Aer+ mit einer Wanne ausstatten oder ein Mitfahrbrett für ältere Kinder ergänzen. Und wenn Sie den Buggy nicht mehr brauchen, können Sie ihn dank der übertragbaren 10-Jahres-Garantie problemlos an eine neue Familie weitergeben. Dank dieser übertragbaren Garantie können Sie den Buggy mit gleichem Vergnügen für endlose Abenteuer nutzen. Jeder Schritt zählt!

Der Joolz Aer+ ist ab dem 27. Februar 2023 in den klassischen Farben Navy blue, Sage green, Mighty green, Awesome anthracite, Refined black, Delightful grey und Lovely taupe, sowie den saisonalen Ausführungen (Ocean blue und Desert ochre) erhältlich zu einem UVP von 449 Euro (Die Wanne kostet UVP 259 Euro).

Über Joolz

Joolz ist eine niederländische Premium-Kinderwagenmarke, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die nächste Generation von Eltern bestmöglich zu unterstützen. Eltern, die entschlossen sind, eine schönere Welt für ihre Kinder und sich selbst zu schaffen. Sie helfen mit Produkten und Dienstleistungen, die für das wirkliche Leben entwickelt wurden, damit Eltern sich wohl und ausgeglichen fühlen. Ihre übertragbare 10-Jahres-Garantie garantiert, dass die Kinderwagen langlebig sind und Generationen von Eltern und Kindern Freude an ihnen haben werden. Joolz wurde 2007 gegründet und hat sich zu einer Gruppe von Fachleuten, hauptsächlich Eltern, entwickelt, die von ihrem nachhaltigen Hauptsitz in Amsterdam aus arbeiten. Joolz Kinderwagen sind in mehr als 50 Ländern in Europa, Asien, Australien und den Vereinigten Staaten erhältlich. Für jeden verkauften Kinderwagen pflanzen sie einen Baum im Joolz Lebenswald. Das ist ihr Beitrag für die kommenden Generationen. Sehen Sie sich hier (https://www.youtube.com/watch?v=z4w_B0OGtpY) den Markenfilm über Joolz an.

