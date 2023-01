Berlin (ots) –

„DC Value Global Balanced“ erweist sich seit mehr als zehn Jahren als stabilea Fundament der Vermögensanlage

Berlin, 10. Januar 2023 – Der ausgewogene Mischfonds „DC Value Global Balanced“, der von der Dickemann Capital AG in Berlin gemanagt wird, hat in den letzten zwölf Monaten ein deutliches Volumenwachstum erzielt. Trotz des durchgehend schwierigen Börsenumfeldes in 2022 konnte der Fonds sein Volumen binnen Jahresfrist von 131 Millionen Euro um mehr als zwei Drittel (68 Prozent) auf 220 Millionen Euro (Stand 04.01.2023) steigern. Ausschlaggebend für das Wachstum war der seit Jahren erfolgreich umgesetzte, wertorientierte Investmentansatz.

Fondsmanager Jürgen Dickemann konzentriert sich auf die Auswahl qualitativ hoch­wertiger Unternehmen, die ein überzeugendes Geschäftsmodell aufweisen und die ihre Wettbewerbsvorteile auch langfristig verteidigen können. Bei der Aktienselektion spielen neben den quantitativen Kriterien wie hohe Kapitalrenditen, geringe Verschuldung oder die Fähigkeit zur nachhaltigen Free Cashflow Generierung vor allem auch immaterielle Werte wie die Glaubwürdigkeit des Managements, technologische Führerschaft oder Markenstärke eine wichtige Rolle. Ferner gilt es, die Unternehmen zu identifizieren, die von dem anhaltenden Megatrend Digitalisierung besonders profitieren.

Diese Strategie war für die Anleger erfolgreich, wie die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seiner Peergroup „Mischfonds ausgewogen Welt“ zeigt. So konnte der „DC Value Global Balanced“ in den letzten fünf Jahren einen Wertzuwachs von 7,6% p.a. erzielen, während dieser in der Peergroup im Vergleich dazu bei 0,6% p.a. lag.

Für diese Leistung wurde das Fondsmanagement vielfach ausgezeichnet – unter anderem von Citywire als „Winner Best Fund Group 2022 Deutschland Mixed Assets – Flexible EUR“ und als „Winner Best Fund Manager Deutschland Mixed Assets Flexible EUR“, mit dem „Mountain View Fund Award 2022 1st Place Mixed Funds Global Flexible“ oder mit der Maximalwertung von fünf Sternen von FWW FundStars.

„In den vor uns liegenden Jahren mit zahlreichen Herausforderungen und der geänderten Geldpolitik der Notenbanken wird die Bedeutung der Selektionskriterien noch zunehmen und für den Anlage-Erfolg entscheidend sein. Die positive Wertentwicklung dieses Fonds bei gleichzeitig begrenztem Risiko dokumentiert die besondere Qualität und Eignung als Basisinvestment für langfristig orientierte Anleger“, erklärt Ulrich Lingenthal, Vorstand der Dickemann Capital AG.

https://www.dickemann-capital.de/fonds-wertentwicklung/

Die Dickemann Capital Aktiengesellschaft ist ein inhabergeführtes und bankenunabhängiges Finanzdienstleistungsinstitut mit Sitz in Berlin. Der Tätigkeitsschwerpunkt liegt im aktiven Fondsmanagement mit einem werthaltigen Investitionsansatz. Richtlinie und Ziel unserer Arbeit sind der Erhalt und eine langfristige Wertsteigerung des betreuten Vermögens für unsere Kunden. Für uns zählen bei der Investitionsauswahl ausschließlich Qualität und Wert zu einem angemessenen Preis. Zielkunden sind institutionelle und private Investoren. Dickemann Capital berät drei Fonds, den DC Value Global Balanced, den JD 1 – Special Value sowie den DC Value Global Equity, die sich durch eine hervorragende Wertentwicklung auszeichnen. Die Gesellschaft wurde 2008 vom Dipl.-Kfm. Jürgen Dickemann gegründet und verfügt über eine BaFin-Lizenz nach § 15 WpIG. Den Aufsichtsrat bilden Prof. Dr. MBA Notger Carl, Vorsitzender des Aufsichtsrats und Professor an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt, Dr. Tobias Lenz, stellv. Aufsichtsratsvorsitzender und Rechtsanwalt mit dem Schwerpunkt Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht für Unternehmen, sowie Frank Ebach, Direktor Private Wealth Management, ODDO BHF AG.

