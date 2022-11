Berlin (ots) –

Am Mittwoch, dem 9. November 2022 haben BILD am SONNTAG und AUTO BILD zum 46. Mal den bedeutendsten Autopreis Europas, das GOLDENE LENKRAD 2022, verliehen. Barbara Schöneberger moderierte das Branchentreffen der wichtigsten Auto-Manager im Berliner Axel-Springer-Haus.

In insgesamt elf Kategorien wurde das GOLDENE LENKRAD 2022 vergeben. Auch in diesem Jahr spielten die Leserinnen und Leser von BILD am SONNTAG und AUTO BILD im Rennen um den international begehrten Autopreis eine entscheidende Rolle. Zunächst wählten diese aus den wichtigsten Neuerscheinungen des Jahres ihre drei Finalisten. Anschließend wurden die Gewinner von einer Experten-Jury in einem aufwendigen Testprozedere ermittelt.

Gold auf der Teststrecke: Zusammen mit der Redaktion prüften die 21 Juroren, darunter Rennfahrerin Sophia Flörsch, Rennfahr-Legende Hans-Joachim Stuck, TV-Moderatorin Lina van de Mars, Rallye-Fahrerin Isolde Holderied, PS-Profi Sidney Hoffmann sowie Rennfahrer Daniel Abt die Neuerscheinungen nicht nur auf das Fahrverhalten, sondern auch auf Design, Haptik, Sprachbedienung sowie Logik und Nachhaltigkeit.

Die Gewinner des GOLDENEN LENKRADS 2022

Besonders erfolgreich verlief der Abend für Porsche. Mit seinen Modellen Cayenne Turbo GT in der Kategorie Oberklasse SUV und dem 718 Cayman GT4 RS im Bereich Sportwagen erhielt der Hersteller in gleich zwei Kategorien das GOLDENE LENKRAD 2022. Der Preis für den besten Klein- und Kompaktwagen ging an den BMW 2er Coupé, der Nio ET7 überzeugte in der Kategorie Mittel- und Oberklasse. Im Bereich SUV glänzten der KIA Niro in der Kategorie Kompakte SUV, sowie der Skoda Enyaq Coupe RS iV in der Mittelklasse. Das „Familienlenkrad“ ging an den VW ID. Buzz. Als schönstes Auto des Jahres wurde der Mercedes AMG SL prämiert. Die Auszeichnung für das beste Auto unter 30.000 Euro konnte sich der Dacia Jogger sichern, der Preis für das beste Auto unter 50.000 Euro ging an den Opel Astra. Die beste Innovation ist das Solar-Elektroauto Lightyear 0.

Interaktive Mixed-Reality-Präsentation mit Deutscher Telekom und BMW Group

Gemeinsam mit der Telekom und der BMW Group wurde außerdem ein Pilotprojekt für immersive Technologie vorgestellt. Exklusiv konnten die Gäste mit einer MR-Brille (NREAL) das Elektroauto BMW iX1 virtuell testen und sich dessen Merkmale in 3D von einem ebenfalls virtuellen Autojournalisten erklären lassen.

BILD AUTO-Chef und Chefredakteur AUTO BILD Tom Drechsler: „Als am Abend des 9. November 1989 das GOLDENE LENKRAD verliehen wurde, fiel die Mauer. Auch heute liegen bei Europas bedeutendstem Autopreis Freiheit und Verantwortung eng beieinander. Vom faszinierenden Sportwagen über innovative Elektromobilität bis zum bezahlbaren Auto für Familie zeichnen wir das ganze Spektrum gesellschaftlicher Mobilität aus.“

Alle Kategorien des GOLDENEN LENKRADS 2022:

– Klein-/Kompaktwagen: BMW 2er Coupé

– Mittel-/Oberklasse: Nio ET7

– Kompakte SUV: KIA Niro

– Mittelklasse SUV: Skoda Enyaq Coupe RS iV

– Oberklasse SUV: Porsche Cayenne Turbo GT

– Sportwagen: Porsche 718 Cayman GT4 RS

– Familienauto: VW ID. BuzzSchönstes Auto:

– Mercedes AMG SL

– Bestes Auto unter 30.000 Euro: Dacia Jogger

– Bestes Auto unter 50.000 Euro: Opel Astra

– Innovation: Lightyear 0

