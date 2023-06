Berlin (ots) –

An vielen deutschen Kliniken ist der Personalmangel mittlerweile deutlich zu spüren. Einige Vakanzen lassen sich trotz intensiver Suche nicht mehr besetzen. Mit FIND YOUR EXPERT – MEDICAL RECRUITING unterstützt das Team aus Personalberatern rund um Geschäftsführer Dirk Bachmann Kliniken, Reha-Einrichtungen und medizinische Versorgungszentren bei der Suche nach geeigneten Fachkräften. Hier erfahren Sie, warum medizinische Einrichtungen bei der Personalberatung mittlerweile Schlange stehen.

Für rund 90.000 Ärzte steht der Ruhestand unmittelbar bevor, was ohnehin überlastete Einrichtungen im Gesundheitswesen vor fast unlösbare Probleme stellt. So wird es immer schwerer für sie, offene Stellen mit geeignetem Personal zu besetzen. „Langfristig lässt sich dieses Problem nur durch eine umfassende Umstrukturierung des Gesundheitswesens lösen“, ist sich Dirk Bachmann sicher. Er ist der Geschäftsführer der Personalberatungsagentur und Karriereplattform FIND YOUR EXPERT – MEDICAL RECRUITING, die sich genau auf diese Herausforderungen spezialisiert hat. Gemeinsam unterstützt das Team aus Personalberatern Kliniken, Reha-Einrichtungen und medizinische Versorgungszentren dabei, ihre offenen Stellen mit qualifiziertem Personal aus dem Gesundheitsbereich zu besetzen. Der Erfolg der Experten basiert auf einem flächendeckenden und flexiblen Netzwerk an Kontakten und wirksam platzierten Social-Media-Kampagnen. So ist es den Personalberatern möglich, effektiv und kurzfristig auf Personalnotlagen zu reagieren und medizinische Einrichtungen mit dem dringend benötigten Personal zu versorgen. Was außerdem für FIND YOUR EXPERT – MEDICAL RECRUITING spricht, erfahren Sie im Folgenden.

1. Fokussierung auf eine Branche

In erster Linie schätzen Kunden vor allem die Fokussierung der Personalberatungsagentur. Schließlich ist diese seit mehr als zehn Jahren ausschließlich auf das Gesundheitswesen ausgerichtet. Die Experten wissen daher um die Herausforderungen der Branche und verfügen über die nötige Expertise, um Stellen schnell und fachgerecht zu besetzen. So ist es ihnen gelungen, bereits zahlreiche offene Stellen mit qualifiziertem Personal aus dem Gesundheitswesen zu besetzen.

2. Flexibilität und schnelle Reaktion

Darüber hinaus liegt eine besondere Stärke der Personalagentur in der Flexibilität. So rekrutieren die Experten nicht nur qualifiziertes Personal für feste und nicht feste Anstellungen, sondern auch je nach Bedarf für kurzfristige Vertretungen oder Honorararztstellen. Dabei ist egal, ob es sich um jegliche Mediziner-Jobs, Pflege-Jobs oder Anstellungen von Verwaltungs- und Managementpersonal im Gesundheitswesen handelt – die Experten von FIND YOUR EXPERT – MEDICAL RECRUITING finden die Kandidaten, die zum Unternehmen passen. Einrichtungen können so schnell und flexibel auf angespannte Situationen reagieren.

3. Umfangreiche Datenbank erzielt schnelle Ergebnisse

Zusätzlich verfügt das Team über eine Datenbank mit mehr als 100.000 Kontakten. Diese fungiert als Rekrutierungs-Pool für die schnelle Suche nach passenden Bewerbern. Vorrangig bieten die Personalberater Direktsuchen an. Diese ermöglicht es Arbeitgebern, zielgerichtet nach hochqualifizierten Fachkräften zu suchen. Zu diesem Zweck werden neben einer Suche in der bestehenden Datenbank aktiv Telefonate geführt und Werbekampagnen in den sozialen Netzwerken geschaltet.

4. Hohe Effektivität

Die hohe Erfolgsquote von über 92 Prozent gibt dem Personalvermittlungskonzept von FIND YOUR EXPERT – MEDICAL RECRUITING recht. Dabei handelt es sich ausdrücklich um Fachkräfte, die langfristig in den jeweiligen Positionen tätig sind. Denn auch wenn Übergangslösungen wie die Vermittlung von Ärzten auf Honorarbasis oder die Arbeitnehmerüberlassung an der Tagesordnung sind, konzentriert sich die Personalberatungsagentur vor allem darauf, Personalprobleme dauerhaft zu lösen. So können sich medizinische Einrichtungen endlich auch langfristig aus der Abhängigkeit von Zeitarbeitsfirmen befreien. Dieser Punkt liegt den Experten besonders am Herzen und führt dazu, dass immer mehr Kliniken bei ihnen Schlange stehen.

Möchten auch Sie Ihre Klinik aus der Abhängigkeit von Zeitarbeitsfirmen befreien und Ihre offenen Stellen mit qualitativem Personal besetzen? Dann melden Sie sich jetzt bei den Experten von FIND YOUR EXPERT – MEDICAL RECRUITING (https://find-your-expert.com/fuer-einrichtungen) und vereinbaren Sie einen Termin!

