Nachhaltigkeit (https://www.aronia-original.de/beerenblog/sonstiges/nachhaltigkeit) ist für Aronia ORIGINAL Gründer Jörg Holzmüller und sein Team gelebte Selbstverständlichkeit. Nachhaltigkeit ergibt sich aus der Natur der Sache. Und das im wahrsten Sinne des Wortes.

Im Gegensatz zu anderen Superfrüchten wie Avocado, Granatapfel, Acerola, Acai und Goji wächst die Aroniabeere in heimischen Gefilden. In Brandenburg und Sachsen findet man die ältesten und größten Anbaugebiete in Deutschland. Hier wachsen Aroniabeeren auf lebendigen und naturbelassenen Bio- und Demeter Plantagen, ohne den Einsatz von synthetischen Pflanzenschutzmitteln, Mineraldünger und Gentechnik.

Das hier die Natur noch intakt ist, erkennt man an der Artenvielfalt in Flora und Fauna. Wildblumen und Kräuter wachsen zwischen den Aronien und schaffen zusätzlichen Lebensraum für Insekten und Vögel.

Aronia ORIGINAL verarbeitet die Beere zu 100% Direktsäften und verschiedenen Bioprodukten auf der Basis von Aronia. Denn „Aronia als Basislebensmittel zurück auf den Speiseplan holen“ ist die Mission vom Dresdner Unternehmen Aronia ORIGINAL.

„Nicht nur beim Anbau, sondern auch bei der Verarbeitung, Abfüllung und Verpackung unserer Lebensmittel steht Regionalität im Vordergrund. So können wir nicht nur Transportwege kurzhalten und unsere regionalen Partner stärken, sondern auch auf eine regionale Wertschöpfungskette zurückgreifen.“, so der Aronia-Pionier Holzmüller. „Das stärkt die ländlichen Regionen und unsere heimische Landwirtschaft, schafft Lebensmittelsicherheit und schont Umwelt und Natur.“

Die Fachzeitschrift COMPUTER BILD führte zusammen mit dem Marktforschungsinstitut Statista erstmals eine Studie durch, in der die nachhaltigsten Onlineshops Deutschlands ermittelt wurden. Aus Tausenden von deutschen Onlineshops wurden in einem mehrstufigen Auswahlverfahren die 250 nachhaltigsten bestimmt. Damit soll Verbrauchern eine Orientierung gegeben werden, welche Onlineshops umweltschonend arbeiten.

Der Untersuchungskatalog umfasste Kriterien wie die Herkunft der Rohstoffe, Bioqualität, die Lieferung und Verpackung. In der Rubrik Lebensmittelanbieter wurde das mittelständische Unternehmen Aronia ORIGINAL mit dem Siegel „Top Nachhaltiger Onlineshop“ ausgezeichnet.

Über die Aronia ORIGINAL Naturprodukte GmbH

Mehr als 30 bio-zertifizierte Aronia-Produkte entwickelte und vermarktet das 2008 gegründete Dresdner Unternehmen Aronia ORIGINAL. Unter Inhaber und Geschäftsführer Jörg Holzmüller hat sich das mittelständische Unternehmen zum Spezialisten für die Verarbeitung von Aroniabeeren sowie für Bio Aroniaprodukte entwickelt. Sorgfältig ausgewählte Rohstoffe und eine enge persönliche Bindung zu regionalen Landwirten garantieren kurze Transportwege und hochwertige Produktqualität. Weitere Informationen: www.aronia-original.de

