Lieferketten und Wirtschaft leiden nach wie vor unter einem großen Mangel an LKW- und Berufskraftfahrern, denn die Pandemiejahre und der Ukraine-Krieg haben den Arbeitsmarkt leer gefegt. Gleichzeitig wächst der Transportbedarf kräftig. Allein in Europa fehlen momentan 600.000 professionelle Fahrer. Die Folge: Automobilproduzenten können ihre fertigen Autos aus den Werken nicht mehr an Händler und Käufer ausliefern, Logistikanbieter suchen händeringend fahrendes Personal. Auch Autovermieter müssen einen immer größeren Aufwand betreiben, um ihre Fahrzeugflotte optimal im Stationsnetz zu verteilen. Das treibt die Kosten und bringt Lieferketten nachhaltig durcheinander.

Innovatives Crowd-Konzept: Privatreisende übernehmen Transferfahrten

Anstatt weiterhin vergeblich nach Berufskraftfahrern zu suchen, bieten immer mehr Logistikunternehmen und Autovermieter ihre Transferfahrten einer Crowd aus interessierten Privatfahrern an. Für nur einen symbolischen Euro übernehmen dann Mitglieder der Crowd eine Einwegfahrt mit einem PKW, einem Wohnmobil oder einem Transporter.

Das Beste: Alle Menschen, die supergünstig von A nach B fahren wollen, können der Crowd beitreten, indem sie die App des Berliner Startups Movacar nutzen oder sich auf der Website www.movacar.de anmelden. Gleich danach werden alle verfügbaren Fahrten angezeigt, und für nur 1 EUR Mietpreis kann das gebuchte Fahrzeug an einer Station abgeholt und zum vereinbarten Zeitpunkt am Zielort abgegeben werden. Die Mietdauer richtet sich dabei nach Überführungsstrecke und Fahrzeugtyp und beträgt zwischen 24 Stunden und einer Woche. Oft werden sogar die Spritkosten anteilig übernommen.

Crowd hat sich in 2023 verdoppelt – und wächst täglich weiter

„Unsere Crowd wächst täglich“, erzählt Movacar Gründer Eustach von Wulffen, „allein von Januar bis Juli hat sich die Zahl der registrierten User verdoppelt und viele Fahrten waren bereits wenige Stunden nach der Veröffentlichung ausgebucht.“

Der Erfolg von Movacar ist kein Wunder, denn die Geschäftsidee funktioniert für alle Seiten prächtig. Einerseits gelingt es Autovermietern wie Sixt oder Europcar und Wohnmobilvermietern wie roadsurfer, ihre Flotten besser und günstiger an die Stationen zu bringen. Andererseits zahlen die Crowd-Fahrer nur besagten Euro für die Fahrzeugmiete und können so einen Städtetrip oder einen Kurzurlaub zum Schnäppchenpreis absolvieren.

Effizienz steigt – und mit ihr der Nachhaltigkeitseffekt

Unter dem Motto „1 EUR Camper Van“ hat sich Movacar bereits 2022 als Spartipp für Camper Freunde einen Namen gemacht. Auch in der aktuellen Saison 2023 setzt sich das Angebot mit bereits Tausenden durchgeführten Fahrten weiterhin durch – aus guten Gründen, wie Eustach von Wulffen ergänzt: „Neben dem Effizienzgewinn für Vermieter und Reisende ist auch der Nachhaltigkeitsaspekt wichtig. Denn anstatt die Fahrzeuge leer durch Deutschland und Europa zu fahren, werden sie für eine echte Reise genutzt. Es wird also kein zusätzliches CO2 ausgestoßen.“

Neue Movacar App – einfach herunterladen und Teil der Crowd werden

Um seine Crowd weiter auszubauen, launchte Movacar am Ende Juli 2023 eine runderneuerte Version seiner Smartphone App (https://mobility.movacar.de/home/movacar-app-de/). In nur wenigen Schritten können sich die User registrieren und erhalten sofort Zugriff auf alle verfügbaren Fahrten. Die neue App bietet zudem neue Suchfunktionen nach Fahrzeugtypen, Mietzeitraum und eine Übersicht aller Abhol- und Zielorte mit nur einem Fingertipp. Und wer auf den ersten Blick nicht fündig wird, kann sich mit einem Streckenalarm regelmäßig über neue 1 EUR Angebote informieren lassen.

