Plochingen (ots) – Die CeramTec-Unternehmensgruppe, führender Entwickler und global aktiver Hersteller und Lieferant von Speziallösungen aus Hochleistungskeramik, produziert branchenübergreifend weit über 10.000 hochspezialisierte Produkte, Komponenten und Bauteile für Medizinprodukte, Medizintechnik, Automotive, Elektronik und Umwelt. Mit rund 3.500 Beschäftigten an 20 Produktionsstandorten in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien baut das Unternehmen seine internationale Geschäftstätigkeit kontinuierlich aus. Besonders die Erschließung des US-amerikanischen und chinesischen Markts nehmen an Bedeutung zu. Im letzten Geschäftsjahr erzielte der Hidden Champion, mit Hauptsitz in Plochingen, in einem pandemiebedingten schwierigen Marktumfeld einen Umsatz von fast 553 Mio. Euro (im Vorjahr 620 Mio. Euro).

CeramTec’s Produkte aus Technischer Keramik begegnen einem im Alltag unzählige Male. Ob Zuhause, in der Freizeit, im Büro, im Krankenhaus, in der Fertigung oder Unterwegs – Hochleistungskeramik wird überall dort eingesetzt, wo andere Materialien wie Metall und Polymere an ihre Grenzen stoßen und das, ohne dabei in Erscheinung zu treten. Durch ihre vielfältigen Eigenschaften von verschleiß- und korrosionsfest über hart, form- sowie chemisch beständig bis zu biokompatibel und hochtemperaturfest, sind keramische Werkstofftypen mit spezifischen Profilen für Hightech-Anwendungen, im menschlichen Körper oder in der industriellen Produktion einsetzbar.

CeramTec baut keramische Medtech-Innovationsführerschaft aus und erweitert Zugang zum Dentalmarkt

Die Unternehmensgruppe baute den Umsatz mit Produkten für medizinische Anwendungen am Gesamtgruppenumsatz weiter aus und damit sein Profil als Medtech-Unternehmen. Mit der Übernahme der Dentalpoint AG, dem Schweizer Spezialisten für keramische Zahnimplantate, weitet CeramTec ihr Angebot als Zulieferer im Bereich keramische Dentalimplantate, die höchste Produktqualität im Hinblick auf Verträglichkeit und Ästhetik vereinen, aus.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Entwicklung und Herstellung von Keramikkomponenten für die Orthopädie, wie die Hüftgelenkköpfe und Inserts aus dem Werkstoff BIOLOX®delta. BIOLOX® ist mittlerweile ein Symbol für hohe Qualität und Innovation und wird von Chirurgen und anderen medizinischen Fachleuten zunehmend bevorzugt. So wurden bis heute weltweit mehr als 20 Millionen BIOLOX®-Keramikkomponenten in Patienten implantiert. CeramTec hat über 45 Jahre Erfahrung mit Hochleistungskeramik-Lösungen für medizintechnische Anwendungen.

Keramische Komponenten in medizinischen Geräten

CeramTecs Keramik-Lösungen für die Industrie werden häufig in leistungskritischen Bereichen eingesetzt, in denen anspruchsvolle Bedingungen gestellt und viele Anforderungen zu erfüllen sind, so zum Beispiel in den Bereichen Automobil, Elektrotechnik und Elektronik, Energie- und Umwelttechnik, Apparate-, Maschinen- und Anlagenbau sowie Medizintechnik. Um maßgeschneiderte und innovative Lösungen und Produktionsprozesse zu entwickeln, arbeiten Teams aus Wissenschaftlern und Ingenieuren eng mit Kunden zusammen.

Während der ersten Phase der Corona-Pandemie spielten keramische Komponenten in medizinischen Geräten eine bedeutende Rolle. Unter anderem wurden keramische Komponenten von CeramTec in Dialysegeräten, Perfusoren oder in Geräten der PCR-Diagnostik eingesetzt. Des Weiteren stellte CeramTec Tauchformen aus Technischer Keramik zur medizinischen Handschuhfertigung her.

Solides Finanzergebnis trotz eines schwierigen Marktumfeldes

CeramTec musste als Zulieferer und Lösungsentwickler im zweiten Quartal 2020 deutliche Umsatzrückgänge verzeichnen. Durch die Erholung wichtiger Industriezweige und der relevanten medizinischen Märkte im dritten und vierten Quartal 2020, die sich durchaus positiv auf die Unternehmensgruppe auswirkte, sowie einer deutlichen Reduktion der Kosten, konnte dennoch ein solides Ergebnis erzielt werden.

Der positive Trend zum Jahresende 2020 setzte sich Anfang dieses Jahres fort. CeramTec sieht sich aufgrund der Vielzahl der internationalen Projekte und Initiativen für das laufende Geschäftsjahr gut gerüstet. Hierzu tragen Innovationen, wie beispielsweise im 3D-Druck sowie der Ausbau der Geschäftstätigkeiten in Asien und den USA, bei. Im Mai wird zudem mit dem CeramCreator ein Self Configuration Tool eingeführt, bei dem sich Kunden ihre Keramik in zwei Produktkategorien digital selbst zusammen stellen können. Dies vereinfacht die Prozesse und beschleunigt den Angebotsvorgang.

Auf der international bekannten Messe PCIM Europe (03.-07.05.2021) wird CeramTec im Bereich der E-Mobilität ein mit dem Fraunhofer Institut entwickeltes keramisches Leistungsmodul für Drive-Inverter vorstellen.

“Wir haben im vergangenen Jahr starke Nachfrage-Schwankungen erlebt. Im Vergleich zu anderen Branchen und Unternehmen sind wir jedoch ganz gut aus der Pandemie gekommen”, sagt Dr. Hadi Saleh, CEO der CeramTec-Gruppe. “Hier zahlt sich unsere Vielfältigkeit und Anwendungsbreite in unserem Geschäftsmodell aus, in denen wir einen diversifizierten Kundenstamm und Endkundenmarkt erreichen.”

Über die CeramTec GmbH

CeramTec ist ein führender Entwickler und global aktiver Hersteller und Lieferant von Speziallösungen aus Hochleistungskeramik. Mit über 100 Jahren Entwicklungs- und Produktionserfahrung nimmt CeramTec weltweit eine Spitzenstellung bei der Herstellung von Hochleistungskeramik ein und bringt diese Werkstoffe in einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz. Hochleistungskeramik von CeramTec wird in zahlreichen Branchen, unter anderem in der Medizintechnik, Automobilindustrie, Elektronik, Energie Umwelttechnik sowie im Geräte- und Maschinenbau eingesetzt. Das Programm umfasst weit über 10.000 Produkte, Komponenten und Bauteile aus Technischer Keramik und eine Vielzahl keramischer Werkstoffe.

Mit Produktionsstätten und Tochtergesellschaften in Europa, Nord- und Südamerika und Asien ist CeramTec als Hersteller und Anbieter international präsent. Hauptsitz des Unternehmens ist Plochingen bei Stuttgart. Im Jahr 2020 erwirtschaftete CeramTec einen Umsatz von fast 553 Millionen Euro. Weltweit sind rund 3.500 Mitarbeiter bei CeramTec beschäftigt, davon ungefähr 2.000 in Deutschland.

