Weltenbummler*innen aufgepasst: Die Kampagne „Bereit zu reisen“ von GSK sucht einen Traveller, der sich vor der Kamera wohlfühlt und es liebt, persönliche Urlaubserlebnisse und Tipps mit der Community zu teilen. Leidenschaftliche Traveller, die jederzeit bestens vorbereitet sind, um sicher und gesund zu reisen, sind hier genau richtig. Bewerben kann sich jede*r ab 18 Jahren schnell und einfach über ein Formular auf der Website bereit-zu-reisen.de. Bewerbungsschluss ist der 12. Januar 2023.

Zehn der Bewerber*innen werden mit etwas Glück danach zu einem spannenden Casting eingeladen. Während kreativer Challenges rund um Reise und Gesundheit können die Teilnehmer*innen zeigen, was in ihnen steckt. Ist der Traveller 2023 gekürt, geht’s schon wenige Wochen später zu einem Shooting in die Sonne.

Als Botschafter für „Bereit zu reisen“ teilt der Traveller 2023 seine Reisemomente und gibt Tipps – von den ersten Vorbereitungen bis hin zu abenteuerlichen Urlaubsmomenten.

Bereit, als Traveller 2023 zu zeigen, wie reisen heute geht? Dann jetzt bewerben!

Jederzeit gut vorbereitet – so geht reisen heute

Egal ob es spontan in die Sonne oder auf die lang geplante Rundreise geht, wer viel unterwegs ist und auf Reisen neue Abenteuer sucht, sollte nicht nur seinen Reisepass immer bereit liegen haben. Jeder Traveller weiß: Auch die Reiseapotheke und ein gut geführter Impfpass gehören zu den Must-haves bei der Reisevorbereitung. Grundsätzlich sollten alle Reisenden beispielsweise vor Hepatitis A und B geschützt sein und auch alle Standardimpfungen inkl. Corona aktuell halten. Denn eins ist klar: Nichts ist ärgerlicher, als aufgrund von Krankheit nicht reisen zu können oder den Urlaub krank im Bett zu verbringen! Möglichst 4-8 Wochen vor Urlaubsbeginn sollte man daher zum Impfpass-Check in die Hausarztpraxis.

Weitere Infos unter www.bereit-zu-reisen.de!

