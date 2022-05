Berlin (ots) –

Camping als autarke Urlaubsform wird immer beliebter. Immer mehr Camper und solche, die das Camperleben gerne ausprobieren wollen, suchen nach freien Plätzen, um die Campingfreiheit und die Nähe zur Natur zu genießen. „Der Blick über die Grenze zu unseren französischen Nachbarn lohnt sich da allemal“, sagt Uwe Frers, Geschäftsführer der ADAC Camping GmbH. Bei über 3.000 bei PiNCAMP gelisteten französischen Campingplätzen hat der Camper noch die freie Auswahl. Auf pincamp.de werden bereits jetzt, zu Beginn der Campingsaison, freie Kapazitäten auf knapp 1.000 Campingplätzen sofort angezeigt, die Plätze können direkt online gebucht werden.

Huttopia Camping steht für modernes, naturnahes und nachhaltiges Camping in Frankreich. So wird auf den 43 Huttopia-Plätzen und 6 CityKamps (powered by Huttopia) besonders auf nachhaltige Bewirtschaftungskonzepte geachtet. Zusätzlich bringt Huttopia dieses nachhaltige Camping-Konzept mit zwei Plätzen auch in die Niederlande. Die Plätze des Unternehmens setzen auf regenerative, umweltschonende Maßnahmen. So sind alle Gebäude und Unterkünfte auf Stelzen gebaut, um den Untergrund nicht zu belasten. Straßen und Wege sind nicht asphaltiert, die Beleuchtung ist solarbetrieben und beim Müll gilt das Zero-Waste-Prinzip, alles wird verwertet und kompostiert. „Camping im Einklang mit der Natur steht bei deutschen Campern hoch im Kurs“, bestätigt Uwe Frers. „Mit Huttopia haben wir in Frankreich einen Partner, der dieses Prinzip versteht und umsetzt.“

Die Reise lohnt sich: 5 Geheimtipps für die Nebensaison

Zusammen mit Kooperations-Partner Huttopia (https://www.pincamp.de/campingthemen/huttopia) hat PiNCAMP Geheimtipp-Regionen in Frankreich zusammengestellt, in denen Campingplätze von Huttopia direkt online gebucht werden können. Das milde Klima und die günstigen Preise machen die Nebensaison zu einer hervorragenden Reisezeit – ideal um über Feiertage und lange Wochenenden zu verreisen und den Frühsommer in Frankreich zu erleben. Entdecken Sie jetzt unsere Empfehlungen für die Nebensaison in Frankreich bei Huttopia (https://drive.google.com/file/d/1v8QBaP1ilY_rKjAMlrLZcl5xTX_U7mP1/view?usp=sharing).

Über PiNCAMP

PiNCAMP (www.pincamp.de) ist die digitale Campingplattform der ADAC SE. Das Portal listet alle Inhalte des ADAC und insgesamt mehr als 11.000 Campingplätze in 38 Ländern in ganz Europa sowie mehr als 50.000 persönliche Camperbewertungen aus erster Hand. PiNCAMP kombiniert Expertise, Inspiration und Einfachheit. Mit jährlichen Campingplatz-Inspektionen und objektiven Bewertungen von Experten vor Ort im Rahmen der ADAC Klassifikation erhält der Camper eine sichere Grundlage für die Buchung des nächsten Urlaubs. Die Plattform finanziert sich u.a. über B2B-Services für Betreiber. Verbraucher nutzen PiNCAMP kostenfrei. Geleitet wird das Berliner Unternehmen von Tourismus- und Startup-Experte Uwe Frers.

