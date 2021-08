Berlin (ots) – Mit der deutschlandweit tätigen DOREAFAMILIE hat die Eigentümergemeinschaft des Seniorenzentrums in Sprendlingen, Landkreis Mainz-Bingen, eine in der Region bereits bestens bekannte Unternehmensgruppe dafür gewinnen können, den Betrieb des Hauses in der Straße Am Alten Sportplatz ab dem 1. November dieses Jahres aufzunehmen. Die DOREAFAMILIE betreibt bundesweit bereits 74 Pflegeheime, neun ambulante Dienste, sowie Tagespflegen und Einrichtungen des Betreuten Wohnens.

Nun wird das 2018 fertig gestellte, aber durch die Insolvenz des damals vorgesehenen Betreibers bisher nicht genutzte, Gebäude nach langem Leerstand dem sozialen Zweck zugeführt, für den es gebaut wurde: Zukünftig werden 85 hilfe- und pflegebedürftige Seniorinnen und Senioren dort ein neues Zuhause finden. So können die älteren Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Sprendlingen, wenn sie auf professionelle pflegerische Versorgung angewiesen sind, fortan in der Gemeinschaft ihres Heimatorts bleiben.

“Wir freuen uns, in diesem hervorragend gelegenen, modernen und architektonisch sowie technisch hochwertigen Haus schon bald die ersten Senioren aus Sprendlingen und Umgebung begrüßen zu können. Unser Ziel ist es, dass dieses schöne Gebäude für seine zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner so bald wie möglich zu einem liebevollen Zuhause wird. In den Häusern der DOREAFAMILIE geht es freudvoll und familiär zu. Das wird auch in Sprendlingen schnell spürbar werden”, so ist sich Ursula Brüggemann, Vorstandsvorsitzende der DOREAFAMILIE, sicher.

Das Haus verfügt über 85 geräumige Einzelzimmer mit eigenem barrierefreien Badezimmer und einer geschmackvollen und praktischen Grundausstattung. Alle Zimmer gruppieren sich um helle, großzügige Gemeinschaftsräume, die das Konzept eines aktiven Alltags in kleinen Wohngruppen ermöglichen. Die Gestaltung des Gartenbereichs lädt zum Verweilen und Feste feiern ein.

“Durch die Eröffnung des Seniorenzentrums in Sprendlingen entstehen hier am Ort zusätzlich zu den Pflegeplätzen auch gut 80 neue Arbeitsplätze in Pflege, Betreuung, Küche, Hauswirtschaft und Verwaltung. Peter Knoll als zukünftige Einrichtungsleitung und Susanne Frase, die Pflegedienstleitung des Hauses, haben bereits damit begonnen, ein familiäres Team aufzubauen. Es geht also los – Herzlich Willkommen in der DOREAFAMILIE, Sprendlingen!”, sagt DOREA Regionalleiter André Kunert.

Die Dorea GmbH, genannt DOREAFAMILIE, ist eine Unternehmensgruppe, welche seit 2015 integrierte Pflegeangebote von der ambulanten über die stationäre Pflege bis hin zu spezialisierten Pflegeleistungen erbringt. In 74 stationären Einrichtungen, neun ambulanten Diensten sowie Tagespflegen und Einrichtungen des Betreuten Wohnens werden rund 8.000 pflege- und betreuungsbedürftige Menschen versorgt. Für die Unternehmensgruppe arbeiten 5.500 Mitarbeitende in acht Bundesländern.

