Bei der Premiere des Aiways U6 SUV-Coupé in Lissabon waren auch Unternehmerin, TV-Moderatorin und Influencerin Cathy Hummels sowie der deutsche Schauspieler Jan Hartmann und die portugiesische Big Wave-Surferin Joana Andrade zu Gast. Alle drei zeigten sich begeistert von dem neuen Elektroauto und betonten die Bedeutung nachhaltiger Mobilität.

Cathy Hummels legt großen Wert auf Nachhaltigkeit. Doch für die bekannte deutsche Unternehmerin, TV-Moderatorin, Model und Influencerin bedeutet das nicht nur einen bewussten Umgang mit der Umwelt, sondern auch echte Technik-Affinität. So hat sie ihr neues Haus in München großflächig mit einer Photovoltaik-Anlage belegen lassen und kann so ihren Strom CO2-neutral selbst produzieren. Dazu hat sie die Anlage so konfiguriert, dass Sie mit den Strom-Überschüssen ein Elektroauto laden kann.

Intelligente Mobilität als Schlüssel zu mehr Nachhaltigkeit

„Ich bin überzeugt, dass wir in Zukunft verstärkt auf intelligente und bedarfsgerechte Mobilität setzen müssen, wenn wir wirklich nachhaltig werden wollen“, so Cathy Hummels. „Dafür gehören für mich etwa öffentliche Verkehrsmittel in der Innenstadt. Das Auto nutze ich erst für weitere Strecken – und das gerne. Denn ich bin wirklich gerne mit dem Auto unterwegs.“

Nicht nur wegen der berufsbedingt oft hohen Fahrleistung legt das Model großen Wert auf bestmöglichen Komfort auf der Fahrt, denn Hummels ist entspanntes Reisen auch in ihrer Funktion als Mutter wichtig. „Ich schätze die Ruhe beim Autofahren, hier kann das Aiways U6 SUV-Coupé als Elektroauto natürlich doppelt punkten. Auch über das Platzangebot bin ich begeistert, denn ich reise meistens mit sehr viel Gepäck.“

Mit seinem dynamischen Design und der sehr guten Aerodynamik mit wenig Luftwiderstand bietet das Aiways U6 SUV-Coupé dem Fahrtwind nur sehr wenig Angriffsfläche und entsprechend wenig Störgeräusche. Das clevere Packaging von Antriebsaggregat, Leistungselektronik und Sandwich-Batteriepaket ermöglicht überdies ein Platzangebot, das eine Benchmark in der Klasse setzt.

Überlegener Komfort macht das Aiways U6 SUV-Coupé zum Ruhepol

Der deutsche Schauspieler Jan Hartmann betonte als Familienvater ebenfalls das großzügige Platzangebot des Aiways U6 SUV-Coupé. „Als Vater ist es mir wichtig, dass meine Familie bequem und sicher unterwegs ist. Das U6 SUV-Coupé bietet genau das und überzeugt zudem durch sein wirklich gelungenes Styling“, so Hartmann.

Der Fernsehstar geht aber noch einen Schritt weiter und sieht die Elektromobilität als Ganzes mit einer nachhaltigen Energiewende. „Das Elektroauto sehe ich als wichtige Schlüsseltechnologie. Mit ihr kann man nicht nur CO2-neutrale Mobilität realisieren, sondern mittels smarter Stromnetze auch für eine Pufferung der Erneuerbaren Energien sorgen, die dann im Bedarfsfalle wieder rückgespeist werden.“

Auf der Probefahrt zeigte sich der Wahl-Regensburger dann auch von der Technologie im Aiways U6 SUV-Coupé begeistert. Vom spurtstarken AI-PT-Elektroantrieb mit 160 kW (218 PS) bis hin zum AI-Tech OS Infotainmentsystem mit dem 14,6″-Touchscreen hat der Schauspieler sämtliche Funktionen auf Herz und Nieren geprüft.

Portugiesischer Surf-Star Joana Andrade sieht Nachhaltigkeit nicht als Trend

Die portugiesische Profi-Surferin Joana Andrade äußerte sich ebenfalls positiv über das Aiways U6 SUV-Coupé. Nicht nur die Ausrüstung, die sie als einzige weibliche Big Wave-Suferin der Wellen von Nazaré (Portugal) braucht, sondern auch ihr reguläres Equipment als Leiterin einer eigenen Surfschule, hat im dynamischen Elektro-SUV Platz, sondern auch das Ideal der nachhaltigen Lebensweise.

Als Sportlerin, die eng mit der Natur verbunden ist, setzt sie auf ebendiesen und sieht Elektromobilität als zukunftsweisend an. „Für mich ist Nachhaltigkeit nicht nur ein Trend, sondern eine Lebensweise. Elektromobilität ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung“, betont Andrade. „Ich freue mich, dass ich als Markenbotschafter künftig für viele Verbindungen zu Aiways beitragen kann und wir gemeinsam zum Nachdenken anregen und das Mindset der Menschen verändern können.“

Der „Electric State of Mind“ ist Ausdruck innerer Ruhe auf dem Weg zur Veränderung

Die Premiere des Aiways U6 SUV-Coupé in Lissabon stand unter dem Motto „Electric State of Mind“ und war ein voller Erfolg. Mit seinem dynamischen Design, einer beeindruckenden Reichweite von 405 Kilometern nach WLTP und einem großzügigen Innenraum überzeugt das Elektroauto auf ganzer Linie. Dabei sorgt er mit seiner reichhaltigen Ausstattung, der Vielzahl an Fahrerassistenzsystemen und dem überlegenen Fahrkomfort für Ruhe und Ausgeglichenheit, wie sie nur ein Fahrzeug mit elektrischem Antrieb schaffen kann – und das auf jeder Fahrt. Die Serienproduktion des Aiways U6 SUV-Coupé in Shangrao läuft an, und die ersten Auslieferungen in Europa sind für den Spätsommer geplant.

