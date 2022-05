Langkampfen (ots) –

Habe ich Untergewicht, Normalgewicht oder Übergewicht? Bin ich zu dick oder zu dünn? Darüber kann der BMI (Body Mass Index) Aufschluss geben. Der BMI ist eine Maßzahl, um das Körpergewicht in Relation zur Größe zu bewerten.Wie man den BMI berechnet (https://www.verival.de/bmi-rechner) und was der BMI genau aussagt, zeigen wir dir in diesem Artikel.

Der Body-Mass-Index gibt Auskunft darüber, ob man untergewichtig, normalgewichtig, übergewichtig oder adipös ist. Die Berechnung des BMI ist eine altbewährte und wirksame Methode, um sein Körpergewicht bestmöglich einzuschätzen. Die Formel für die BMI Berechnung lautet: Körpergewicht : (Körpergröße)². Diese Formel gibt es tatsächlich schon seit 1832 und ist damit seit langem zu einem hilfreichen Maßstab für viele Abnehmfreudige geworden. Um wirklich exakte Ergebnisse zu bekommen, empfiehlt sich die Zuhilfenahme eines BMI-Rechners (http://www.verival.at/bmi-rechner). Dort muss man nur seine Maße, Alter und Geschlecht angeben und in sekundenschnelle hat man das Ergebnis.

BMI – Tabelle & Kategorien

Wenn man den eigenen Body Mass Index nun mit einem BMI Rechner kalkuliert hat, kann man in einer Tabelle nachschauen, wo man sich einordnen muss. Diese Tabelle und die Kategorien wurden von der WHO (Weltgesundheitsorganisation) festgelegt und gelten als grobe Richtwerte. Grundsätzlich wird die BMI Tabelle in Untergewicht, Normalgewicht, Übergewicht und Adipositas (Fettleibigkeit) eingeteilt.

Natürlich spielen bei der Berechnung des BMI nicht nur das Gewicht und die Größe eine Rolle. Auch andere Faktoren müssen berücksichtigt werden, wie z. B. das Alter und das biologische Geschlecht. Denn Frauen und Männer haben andere Voraussetzungen und damit auch andere Werteklassen. So liegt der BMI Normalwert für Frauen bei 19 bis 24 kg/m2, bei Männern hingegen auf 20 bis 25 kg/m2. Dies liegt daran, dass Männer für gewöhnlich einen höheren Anteil an Muskelmasse haben.

Das Alter ist vor allem deshalb wichtig, weil die Wahrscheinlichkeit zu erkranken mit dem Alter steigt. Dafür eignen sich dann ein paar Fettreserven ganz gut, weswegen ältere Menschen auch einen höheren BMI Normalwert haben.

Hierbei ist wichtig zu beachten, dass für Kinder und Jugendliche andere Richtwerte gelten.

BMI Rechner und Kinder

Da sich Kinder und Jugendliche noch im Wachstum befinden, ändert sich das Verhältnis von Größe und Gewicht stetig. Deshalb gelten für sie andere Werte als für Erwachsene. Für Kinder und Jugendliche gibt es deswegen eine eigene Tabelle. Gerade bei Heranwachsenden ist der BMI nur als sehr grobe Einschätzung des Körpergewichts zu sehen. Die Zuteilung zu Unter-, Normal- oder Übergewicht kann sich rasant ändern, z. B. durch einen Wachstumsschub.

BMI Rechner und was er wirklich aussagt

Es ist wichtig und richtig, seinen BMI auszurechnen und zu wissen, in welchem Rahmen man sich gewichtsmäßig befindet. Man soll sich selbst und seinen Körper schließlich gut kennen, um gegebenenfalls einige Veränderungen ins Leben zu rufen und seine Gewohnheiten zu überdenken. Der Body Mass Index sagt allerdings nur aus, in welche Kategorie man sich anhand des Berechnungsergebnisses einteilen soll. Er gibt jedoch keine Auskünfte darüber, wie sich das Gewicht im Körper verteilt und wie es zustande kommt. Der Body Mass Index unterscheidet nämlich nicht zwischen Fettmasse, Wasser und Muskeln.

Wenn du also gut trainiert bist und einen großen Anteil an Muskelmasse hast, ist es durchaus möglich, dass der BMI ergibt, dass du übergewichtig bist, was dann natürlich nicht richtig wäre. Der BMI Rechner hat somit in Bezug auf bestimmte Gruppen nur beschränkte Aussagekraft.

Unser Tipp ist deshalb: Balance finden und auf ausgewogene Ernährung und regelmäßigen Sport achten. Nichts ist wichtiger, als gesund zu sein und sich wohlzufühlen. Am besten klappt das, indem man seinen Tag mit einem gesunden und energieschenkenden Frühstück startet!

