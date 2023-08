Düsseldorf (ots) –

Stéfan Illenseer und Tolga Güner von BLUSHHOUR, eine Make-up Brand mit eigener Produktlinie sowie einer Make-up Academy in Düsseldorf, veranstalten am 19. und 20. November 2023 den BLUSHHOUR BEAUTY CONGRESS 2023 in Krefeld. Wie die Geschäftsführung mitteilte, handelt es sich um den ersten Make-up Kongress in dieser Art und Weise in Deutschland. Mit einem hochkarätigen Line-up internationaler Make-up Artists bietet der Beautykongress eine einzigartige Gelegenheit für Anfänger und Fortgeschrittene, die sich für das Thema Make-up begeistern. Der Kongress findet in Krefeld statt, insgesamt wird mit mehreren Hundert Teilnehmern gerechnet. Derzeit sind noch Karten erhältlich – allen Interessierten wird jedoch empfohlen, sich frühzeitig ihren Platz zu sichern.

Die Geschäftsführer Stéfan Illenseer und Tolga Güner: „Mit dem BLUSHHOUR BEAUTY CONGRESS 2023 haben wir es uns zum Ziel gesetzt, Deutschlands größte Make-up Masterclass auf die Beine zu stellen. Das umfangreiche Programm ist auf zwei Tage aufgeteilt. An beiden Tagen werden auf der Bühne insgesamt fünf internationale Make-up Artists ihr Können präsentieren. Die Künstler werden während ihrer jeweils dreistündigen Auftritte nicht nur ihre einzigartigen Techniken und die verwendeten Produkte vorstellen, sondern auch detaillierte Step-by-Step-Demonstrationen durchführen. Das Publikum erhält somit die Möglichkeit, die Looks vom Anfang bis zum Ende nach dem Prinzip „Look-and-learn“ zu verfolgen – und auf diese Art und Weise wertvolle Einblicke in die Welt des professionellen Make-ups zu gewinnen.“

Unter den renommierten Beautykünstlern des BLUSHHOUR BEAUTY CONGRESSES 2023 befinden sich bekannte Gesichter, die vor Ort ihre einzigartigen Signature Looks präsentieren werden. Tolga Güner, einer der beiden Gründer von BLUSHHOUR, wird wertvolle Einblicke in seine innovativen Techniken mit dem Publikum teilen. Daneben werden auch Sellma Kasumoviq aus dem Kosovo, Sasha Nikolina aus Russland, Ederson Oliveira aus Brasilien und Elisabeth Berliner aus Deutschland auf der Bühne ihren innovativen Stil, ihr beeindruckendes Können und ihre einzigartigen Techniken präsentieren.

Neben den verschiedenen Make-up-Vorführungen wird die Masterclass einen zusätzlichen Fokus auf das Geschäftliche legen. So werden Marketing-Vorträge angeboten, die sich mit relevanten Themen wie Social Media, Digitalisierung und Trends 2024 in der Beautybranche befassen. Die Talks sollen den Teilnehmern dabei helfen, sich erfolgreich im modernen Geschäftsumfeld zu positionieren und digitale Lösungen in ihre Arbeitsabläufe zu integrieren. Um sicherzustellen, dass jeder Besucher die Inhalte des Beautykongresses verstehen kann, wird vor Ort ein Übersetzungsservice angeboten. So erhalten alle Teilnehmer die Möglichkeit, die Make-up-Demonstrationen in vollen Zügen zu genießen. Unterstützt wird das Event zudem durch moderne Technik in Form von Monitoren, LED-Displays und Fernsehern, die es den Anwesenden unabhängig von ihrer Sitzplatzkategorie ermöglichen, das Geschehen auf der Bühne zu verfolgen.

Da der Make-up-Kongress viel Wert auf Austausch und Interaktivität legt, wird es im Foyerbereich eine kleine Messe geben, auf der verschiedene Sponsorenpartner nicht nur ihre Produkte präsentieren, sondern auch für Gespräche zur Verfügung stehen. Hier können sich die Teilnehmer untereinander austauschen und wertvolle Kontakte knüpfen. Premium Plus und Premium Ticketinhaber haben zudem die Möglichkeit, die Make-up Artists persönlich kennenzulernen und Fotos mit ihnen zu machen. Auch die Getränke und das Mittagessen sind in der Premium Plus- und Premium-Kategorie inbegriffen, um den Anwesenden ein rundum angenehmes Erlebnis zu bieten. Darüber hinaus erhalten die Teilnehmer in den Kategorien Premium Plus, Premium und Standard exklusive Goodie Bags mit hochwertigen Beautyprodukten und diversen Essentials. Auch ein Teilnahmezertifikat wird im Anschluss an die Teilnehmenden ausgestellt.

„Der erste deutsche Beautykongress verspricht ein unvergessliches Erlebnis für alle Menschen zu werden, die sich für Make-up und Beauty interessieren ihre Fähigkeiten erweitern möchten oder als Newcomer in die Beauty Branche einsteigen möchte. Wir sind begeistert, eine Plattform zu bieten, die für jedermann zugänglich und bezahlbar ist und das bereits ab 199 Euro pro Ticket – die Ticketpreise für einen einzigen dieser Künstler liegen normalerweise für zwei Tage bei ab 999 Euro. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Besuchern die Zukunft der Make-up-Branche in Deutschland mitzugestalten“, so Stéfan Illenseer und Tolga Güner.

