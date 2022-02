Hamburg (ots) –

Ab Mitte Februar 2022 ziehen die ersten Schmuckstücke der nunmehr dritten LOOKS by Wolfgang Joop-Kollektion in den deutschen und österreichischen Filialen alle Blicke auf sich. Auch der deutsche Onlineshop präsentiert die individuellen Schmuckstücke aus Designerhand. Ende März sind dann alle neuen Kollektionsthemen verfügbar und warten darauf, von den Modefans entdeckt zu werden.

Die Kollektion LOOKS by Wolfgang Joop

Zum Valentinstag begeistern Herzen in pinkfarbenem Strass, die perfekt mit den Elementen großer, mehrreihiger Gliederketten spielen.

Das ikonische LOOKS by Wolfgang Joop-Logo zeigt sich in einer sportiven Interpretation, das Erinnerungen an die Schriftzüge von alten Baseball-Clubs weckt. Weißer Strass umrahmt das goldfarbene Logo. Sport und Glamour gehen bei „Team Spirit“ Hand in Hand. Große, strassbesetzte Anhänger, die an Trikotnummern im American Football erinnern, spielen gekonnt mit einem Hauch von Rapper-Style.

Das Logo steht auch bei #Logomania im Vordergrund. Große Letter zieren im Cut-out-Design die massiven Schmuckstücke, die jedem Outfit eine persönliche Note verleihen. Verspielter Glamour versprüht die „Clover“-Kollektion. Das Kleeblatt in drei- oder vierblättriger Version hält Einzug in die Modewelt. Strassbesetzte Kleeblätter schmücken die goldfarbenen Must-haves und vermitteln positive Energie.

Darf es doch etwas farbenfroher sein? Salamander, perfekt mit Liebe zum Detail designt, zeigen sich in mehrfarbigem Strass. Begleitet werden sie vom Evil Eye und großen, bunten Schmucksteinen. Dieses trendige Duo schmückt asymmetrische, lange Ohrringe. Verführerisch winden sich zudem Schlangen voller Strass um Arm, Hals oder auch Ohr.

Ein echtes Farbfeuerwerk feiert die sommerliche „Colour Clash“-Kollektion. Laute Farben und raffinierte Details stehen für unendliche Summer Vibes. Fluide Formen ziehen alle Blicke auf sich. Bunte Emaille und Beads zieren die Statement-Pieces. Eine Hundeillustration des Designers hat auch einen Platz auf einem Anhänger erobert.

Die Preise für die vielfältigen Schmuckstücke der neuen LOOKS by Wolfgang Joop-Kollektion liegen zwischen 9,95 EUR und 49,95 EUR.

Über Bijou Brigitte:

Das börsennotierte Unternehmen aus Hamburg präsentiert in rund 930 Filialen und auch online unter www.bijou-brigitte.com die neusten Schmuck- und Accessoires-Trends. Das Erfolgskonzept des Konzerns sind einerseits die einzigartige Produktauswahl und das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis, andererseits das ansprechende Ladenbaudesign mit seinen effektvollen Ladenbauelementen. Dies hat die Marke „Bijou Brigitte“ über Deutschland hinaus international bekannt gemacht.

