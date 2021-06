Hamburg (ots) – Post-pandemischer Optimismus gewinnt langsam an Fahrt. Für die Herbstspaziergänge und Partys mit den liebsten Menschen und Vierbeinern darf es etwas Besonderes sein. Zurückhaltung? Eher nicht! Große Stücke, spannende Formen, etwas Glamour und neue Materialien haben ihren Platz in der aktuellen Herbst-/ Winter-Kollektion von Bijou Brigitte gefunden. Der Faktor Komfort hat nach den langen Monaten des #abovethekeyboarddressing zwar weiterhin einen wichtigen Platz, geht jedoch Hand in Hand mit dem Wunsch nach Style.

Warme Herbstfarben, softe neutrale Farben und der Klassiker Schwarz geben den Ton an. Farbliche Ausrufezeichen setzen diese Saison Violett-Töne. Sie stehen für spielerische Energie und Optimismus; perfekt für den Neustart ins gesellschaftliche Leben.

Neu in den Filialen und im Onlineshop

Die ersten Must-haves der neuen Kollektion werden ab Anfang August in den Filialen sowie im Onlineshop erhältlich sein. Mit unseren Social-Media-Kanälen bleiben Sie up-to-date über unsere neue Kollektion!

Untamed

Hier lassen wir die Hardware-Probleme mal außen vor. Metall, ob gold- oder silberfarben, oder als Platingmix, teilweise mit Schwarz, gibt hier ganz klar den Ton an. Die Ringe präsentieren sich in XXL, Choker sind mit von der Partie und große Ringelemente zieren die Ketten. Rechteckige Chunky Chains sind eine weitere neue Form der angesagten Gliederketten. Schwarz steht bei den Accessoires eindeutig im Vordergrund. Ob Lacktasche in Baguetteform, Tasche fürs Mobiltelefon oder unsere runde Tasche – goldfarbene Details, gerne als Chunky Chains, ziehen alle Blicke auf sich.

New Bohemia

Glücksbringer und Symbole der Hoffnung sind Fixpunkte unserer frischen Boho-Kollektion. Farbenfroh schmücken sie als Anhänger gold- und silberfarbene Gliederketten in verschiedenen Größen. Die mystischen Elemente wie Augen und Hände strahlen dank bunter Strass- und Acrylsteine. Herzen in Kombination mit dem Evil Eye warten auf ihren Einsatz. Ein echter Hingucker sind Charms in Form von Tarotkarten. Folkloristische Muster schmücken die Accessoires wie Tücher und Taschen. Moderne Note gesucht? Dann empfehlen wir unsere Taschen in zartem Violett in Lackoptik oder gesteppt oder doch lieber den schimmernden Rucksack?

Joyful

Ein echter gute Laune-Booster ist unser Joyful-Thema. Da ist gute Laune einfach garantiert. Mit seinen bunten Farben und fröhlichen Motiven – “a smiley a day keeps the doctor away” – zaubert dieser Look allen ein Lächeln ins Gesicht. Auch wenn es kälter wird, dürfen wir mit kunterbunten Strickaccessoires kuscheln. Verspielter Schmuck, perfekt für Layering, präsentiert sich mit bunten Gliederketten, zarten Ketten mit farbigen und zuckersüßen Anhängern. Große Ringe aus verschiedenen Materialien und in vielen Farben laden zur Ring-Party ein.

Aktuelle Informationen zu den neuesten Trends

Weitere Informationen zu unseren neuen Must-haves finden Sie auf unserer Presseseite für akkreditierte Journalisten unter https://group.bijou-brigitte.com/de/presse. Sollten Sie noch nicht für den Pressebereich freigeschaltet sein, wenden Sie sich gern an uns.

Über Bijou Brigitte

Das börsennotierte Unternehmen aus Hamburg präsentiert in rund 990 Filialen und auch online unter www.bijou-brigitte.com die neusten Schmuck- und Accessoires-Trends. Das Erfolgskonzept des Konzerns sind einerseits die einzigartige Produktauswahl und das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis, andererseits das ansprechende Ladenbaudesign mit seinen effektvollen Ladenbauelementen. Dies hat die Marke “Bijou Brigitte” über Deutschland hinaus international bekannt gemacht.

