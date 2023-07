Hamburg (ots) –

Shine Bright! Glänzende Aussichten für die neue Herbst-/Winter-Saison garantiert die neue Kollektion von Bijou Brigitte. Gold und Silber, gepaart mit neu interpretiertem Mesh, sowie starken Farbakzenten und spannenden Formen sind die Stars 2023/2024!

Frisch eingetroffen in den Filialen und im Onlineshop Die ersten Must-haves der neuen Herbst-/Winter-Kollektion sind ab sofort in allen Bijou Brigitte-Filialen sowie im Onlineshop erhältlich.

Galactic Metallics

Klare Linien treffen auf silberfarbenes Metall. Das Ergebnis: galaktisch schöne Schmuckstücke! Die Lätzchenkette aus funkelndem Mesh hat wahre Eyecatcher-Qualitäten. Oder doch lieber die fünfreihige Wire-Kette? Auch die Accessoires wollen nicht zurückstehen wie die gesteppte Base Cap in Matt. Die Taschen mit Steppungen in Silbermetallic ziehen ebenso alle Blicke auf sich. Da müssen die Handschuhe doch mitziehen und gleichfalls in Silber auftreten.

Bold Blue

Blaue Stunde gibt es ab sofort 24/7. Die Blaunuancen, teilweise mit einem leichten irisierenden Schimmer, verleihen diesem Thema etwas ganz Besonderes. Kugeln in verschiedenen Größen sowie Formen in Gesteinsoptik treffen auf goldfarbenes Metall. Mattierte Oberflächen bei Ohrringen und Broschen fangen das Licht noch einmal ganz besonders ein. Blaue Pailletten schenken Taschen den It-Piece-Moment.

Stay Cosy

Trendy und komfortabel! Wahrlich eine Kombination zum Verlieben. Ganz leicht lässt sich der Lieblingswintermantel auch wieder fit für die neue Saison machen. Taschen mit Steppungen in Nudetönen sind wunderbare Begleiter. Kalte Hände finden ihr stylishes Zuhause in passenden Handschuhen. In Beige geht der Bucket Hat aus breitem Cord und in Wollweiß das kuschelige Base Cap auf den Laufsteg des Winters. Oder doch eher der Fedora-Hut. Wenn der Schmuck hervorblitzen darf, zeigt er sich mit mattierten Oberflächen in Silber und Gold. Haare lassen sich nach Absetzen der Lieblingsmütze mit Scrunchies, Spangen oder Haarkneifern in Nudetönen bändigen.

