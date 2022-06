Düsseldorf (ots) –

– Jury-Bewertung basiert auf mehr als 140.000 Kundenstimmen

– Zunehmende Bedeutung des Themas Factoring im Finanzierungsmix

Bibby Financial Services, einer der weltweit größten bankenunabhängigen Anbieter von Factoring- und Finanzierungslösungen mit Sitz in Düsseldorf, ist diese Woche mit dem eKomi & BankingCheck Award 2022 in der Kategorie „Bester Factoring-Dienstleister“ ausgezeichnet worden.

Der Award wird seit zehn Jahren für besondere Leistungen in der Finanz- und Versicherungsbranche vergeben und basiert auf mehr als 140.000 Kundenstimmen, die auf der Website bankingcheck.de eingegangen sind.

Factoring wichtiger Teil des Finanzierungsmixes

„Wir sind hoch erfreut über die Auszeichnung, die konsequent auf der Perspektive der Kunden beruht und damit ein objektiver Gradmesser für die Qualität unserer Dienstleistungen ist“, kommentiert Andreas Dehlzeit, Geschäftsführer von Bibby Financial Services mit Sitz in Düsseldorf.

Der eKomi & BankingCheck Award 2022 wurde in diesem Jahr in insgesamt 80 Kategorien vergeben. „Angesichts aktueller Herausforderungen im Welthandel – Lieferketten, Energiepreise, Lockdowns – ist eine weitsichtige Liquiditätsplanung für Unternehmen wichtig. Dem Thema Factoring kommt im Finanzierungsmix eine zunehmend hohe Bedeutung zu“, ergänzt Marko Dupor, ebenfalls Geschäftsführer von Bibby Financial Services.

Über Bibby Financial Services

Bibby Financial Services ist einer der weltweit größten bankenunabhängigen Anbieter von Factoring- und Finanzierungslösungen. Das Unternehmen betreut weltweit rund 7.000 Kunden mit über 800 Mitarbeitern in Niederlassungen in Europa und Asien. Weitere Informationen: bibbyfinancialservices.de

Pressekontakt:

Katharina Humpert

Bibby Financial Services GmbH

Hansaallee 249

40549 Düsseldorf

[email protected]

Original-Content von: Bibby Financial Services GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots