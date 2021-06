Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) – Die Corona Pandemie hat in vielen Bereichen aufgezeigt wie wichtig Digitalisierung und online-Sichtbarkeit sind. So auch oder gerade in Einzelhandel und Gastronomie.

Vieles wird gerade wieder gelockert, ganz Deutschland erwacht aus der Schockstarre und es geht langsam zurück in das neue Normal. Nichts desto trotz werden onlineHandel, To-go- und Lieferangebote weiterhin nachgefragt werden und entsprechend wichtig sein.

Wie aber finden regionale Händler/Gastronomen und Kund*innen zusammen? Kund*innen wissen oft gar nicht wer was anbietet und kleiner Unternehmen und Restaurants haben keinen Online-shop. Diese Problem löst die shapefruit AG mit ihrer Plattform www.bestellhier.de. Bestellhier.de ist günstig und unkompliziert für Gastronomie, Handel und Kundschaft. Restaurants und Geschäfte werden mit ihrem Warenangebot oder ihrer Speisekarte auf dem Online-Portal dargestellt. Bei jeder Suchanfrage in der Region sehen die Kund*innen alle Anbieter, suchen das gewünschte Produkt aus und bestellen direkt auf der Seite. Die Bestellungen werden an die Restaurants/Geschäfte weitergeleitet, diese liefern oder lassen ihre Ware abholen. Die Bezahlung erfolgt wie gehabt zwischen Anbieter und Käufer*in – ganz einfach und schnell.

Die Wirtschaftsförderung im Kreis Ahrweiler war von den Möglichkeiten auf www.bestellhier.de so begeistert, dass sie direkt ein Jahrespaket für den gesamten Kreis eingekauft hat – alle interessierten Unternehmen im Kreis können den Service jetzt für ein Jahr kostenlos nutzen. Tino Hackenbruch, Leiter Kreiswirtschaftsförderung: “BestellHier.de bietet eine langfristige Möglichkeit, neben den großen reinen Online-Händlern bestehen zu können. Damit erhält das Hilfsangebot der Kreiswirtschaftsförderung einen weiteren wichtigen Baustein.”

Auch der Kreis Birkenfeld ist schon mit an Bord, Geschäfte und Gastronomie im Kreis Birkenfeld können sich ebenfalls kostenlos auf www.bestellhier.de registrieren und in 5 Minuten online sein. Weitere Lizenzpartner werden kurzfristig folgen, die Gespräche laufen. Natürlich können auch interessierte Unternehmen teilnehmen, die nicht durch einen Lizenzpartner abgedeckt werden, die Kosten sind überschaubar und je mehr Angebot vorhanden ist, desto stärker wird auch die Nutzung durch die Kund*innen sein.

Die digitale Lösung der shapefruit AG soll lokalen Unternehmen helfen, schnell und einfach Kunden zu erreichen. Ohne hohe Marketingkosten, Kosten für einen eigenen Shop oder komplizierte Provisionsmodelle. Die Plattform ist nicht statisch, sie wird ständig weiterentwickelt und optimiert. Das Feedback, die Wünsche und Anregungen der bestehenden Kund*innen sind eine wichtige Ressource für Verbesserungen. Es sind bereits sinnvolle Erweiterungen der Plattform erfolgt, die genau den Bedürfnissen der Anbieter und den Markterfordernissen angepasst sind.

Pressekontakt:

shapefruit AG

Frank Mies

02641-80050

[email protected]

Original-Content von: shapefruit AG, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots