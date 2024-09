Mainz (ots) –

Moderne Hörsysteme können mit Batterien oder Akkus betrieben werden. Die Akkuversorgung liegt im Trend. So werden die Systeme über Nacht geladen und sind am nächsten Morgen direkt einsatzbereit.

Ein stressiger Schultag, morgens Unterricht, nachmittags Konferenzen. Mittendrin meldet sich das Hörsystem und kündigt einen Batteriewechsel an. Oder ein Konzertbesuch, bei dem ein Batteriewechsel erforderlich ist. Das sind nur zwei Beispiele, in denen ein Batteriewechsel den Alltag unterbricht. Hörsystemträger sind darauf angewiesen, in jeder Situation gut zu hören.

Hörgeräte mit Akku haben gegenüber Modellen mit Batterien Vorteile. Akkus mit Lithium-Ionen-Technologie sind zuverlässig und langlebig, halten mehrere Jahre. Moderne Akku-Hörsysteme werden nachts aufgeladen, der häufige Batteriewechsel entfällt. In der Regel haben sie eine Laufzeit von 24 bis 30 Stunden pro Ladung. Einige Modelle können eine Laufzeit von bis zu 40 Stunden erreichen. Die Akkulaufzeit hängt von der Art der Nutzung ab. Wenn z. B. Hörsystemträger häufig den Streaming-Modus verwenden, kann die Akkulaufzeit kürzer sein. Es wird daher empfohlen, vor dem Kauf eines Akku-Hörsystems Informationen über die Akkulaufzeit einzuholen und zu prüfen, ob sie für die jeweiligen Bedürfnisse ausreichend ist.

Die Akkus sind bequem – auf Reisen und im Alltag – es müssen keine Batterievorräte angelegt werden, sondern sie lassen sich überall aufladen, wo ein Stromanschluss ist. Es gibt sie auch mit Schnellladefunktion, sodass keine langen Ladezeiten entstehen. Auf Reisen kann eine Powerbank zum Einsatz kommen.

Diese Art der Stromversorgung von Hörsystemen ist für Menschen, deren Fingerfertigkeit eingeschränkt ist, eine gute Möglichkeit, den regelmäßigen Batteriewechsel zu vermieden. Denn die Hörsysteme werden einfach in die Ladestation gestellt, ohne dass das Batteriefach geöffnet werden muss.

EUHA-Präsidentin und Hörakustikmeisterin Beate Gromke empfiehlt: „Akkutechnologie – gerade auch bei Hörsystemen – ist effizient und superbequem. Wir Hörakustiker beraten Sie gerne und demonstrieren Ihnen live die Wunderwerke der Technik! Wann haben Sie Ihren letzten Hörtest gemacht?“

