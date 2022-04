Bad Neustadt a.d. Saale (ots) –

Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt hat für seine große Expertise bei der Behandlung von Herzklappenerkrankungen einschließlich der hohen Qualität sämtlicher notwendigen Vorgehensweisen in der interventionellen Behandlung das Zertifikat Mitralklappen-Zentrum der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK) erhalten. Die DGK-Qualitätskriterien wurden dabei in vollem Umfang erfüllt. Die zusammenfassende Stellungnahme der Auditoren bescheinigte den Bad Neustädtern die hohe Behandlungsqualität und -sicherheit sowie die gute räumliche, apparative und personelle Ausstattung der Klinik. Optimale Voraussetzungen für die minimalinvasiven Eingriffe an der Mitralklappe.

„Wir freuen uns sehr über die anspruchsvolle und erfolgreiche Zertifizierung durch die DGK. Sie ist die Bestätigung der fachlichen Kompetenz und der hohen Qualität in der Patientenversorgung, welche das Behandlungsteam in der interventionellen Behandlung defekter Mitralklappen etabliert hat“, sagt Prof. Dr. Sebastian Kerber, Chefarzt der Klinik für Kardiologie I (https://www.campus-nes.de/medizin-pflege/unsere-kliniken/kardiologie/willkommen.html) am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt.

Die Mitralklappe ist eine von vier Herzklappen des Menschen. Erkrankungen der Mitralklappe gehören zu den häufigsten Herzklappenfehlern. Wird sie undicht, müssen Herzspezialisten für die Wiederherstellung oder den Ersatz der Klappe sorgen. Bei der interventionellen oder minimalinvasiven chirurgischen Behandlung der sogenannten Mitralklappeninsuffizienz, also der Undichtigkeit der Mitralklappe, handelt es sich aufgrund der komplexen Struktur dieser Herzklappe um ein herausforderndes Therapieverfahren.

Optimale Versorgung durch interdisziplinäres Herz-Team

Die Diagnose und Therapie der Patienten erfolgt am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt in enger fächerübergreifender Zusammenarbeit: Herzchirurgen, Anästhesisten, interventionelle Kardiologen sowie die Experten der kardialen Bildgebung. „Essentielle Voraussetzung ist in jedem Fall, dass für die Patienten individuelle Lösungen gefunden werden und die Entscheidung für das bestmögliche Behandlungsverfahren getroffen wird. Durch die Zunahme der Zahl älterer Patienten mit ausgeprägten Nebenerkrankungen und einem hohen Operationsrisiko stellt die interventionelle Therapie von Herzklappenerkrankungen eine wichtige Alternative dar“, so Prof. Dr. Kerber.

Am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt werden jährlich mehr als 90 Patientinnen und Patienten mit diesem Verfahren behandelt. Die minimalinvasive Therapie an der Mitralklappe weist eine steigende Tendenz auf. Durch die Zertifizierung als Mitralklappen-Zentrum bestätigt die DGK den Kardiologen am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt höchste Standards von der Diagnose über die Behandlung, bis zur Nachbetreuung von Patienten mit Mitralklappenerkrankungen.

Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt (https://www.campus-nes.de/index.html), einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG (https://www.rhoen-klinikum-ag.com/), steht für eine sektorenübergreifende medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Auf einem Klinikgelände verzahnt der Campus ambulante und stationäre Angebote mit einer Vielzahl medizinischer Service- und Vorsorgeleistungen, die bisher räumlich getrennt waren: niedergelassene Fachärzte, Kliniken unterschiedlicher Fachdisziplinen wie Herzmedizin, orthopädischer Chirurgie oder auch Neurologie arbeiten Hand in Hand mit der Pflege und der Rehabilitation zusammen. Die digitale Vernetzung aller am Behandlungsprozess beteiligten Akteure – mit innovativen IT-Lösungen und Kommunikationssystemen – ist dabei unverzichtbar. www.campus-nes.de

