Bertelsmann Investments (BI) investiert gemeinsam mit Isartal Ventures, einem Unternehmen der Wort & Bild Verlagsgruppe, in das Gesundheits-Startup Onqo Health, das Entscheidungsunterstützungssysteme für onkologische Therapien entwickelt. Das Investment beläuft sich alleine für BI im einstelligen Millionen Euro-Bereich.

Carsten Coesfeld, CEO von Bertelsmann Investments, sagt: „Die Beteiligung an Onqo Health ist ein weiterer strategischer Schritt beim Ausbau unseres Wachstumsbereichs Bertelsmann Next, in dem wir uns auf Investments in die Zukunftsthemen Digital Health, Mobile Gaming und HR Tech fokussieren. Onqo Health leistet einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Qualität von onkologischen Therapien. Es freut mich, dass wir mit unserem Investment bei diesem wichtigen Thema einen Beitrag leisten können.“

Peter Koop, Senior Vice President Bertelsmann Investments, sagt: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Investition in Onqo Health ein weiteres Investment im Bereich Digital Health tätigen konnten. Der europäische Gesundheitsmarkt hat enormes Potenzial. Onqo wird als hochspezialisierter Player dazu beitragen, dass die Behandlung von Krebs-Patienten auf dem bestmöglichen Niveau erfolgt.“

Dr. Jasmin Saric, Chief Executive Officer Onqo Health GmbH, erklärt: „Onqo Health engagiert sich dafür, die onkologische Versorgung zu optimieren und mithilfe intelligenter Wissensbereitstellung das Leben von Krebspatienten zu verlängern. Mit Bertelsmann Investments und Isartal Ventures haben wir nun zwei starke Partner an unserer Seite, um gemeinsam den Lebensweg und die Lebensqualität derjenigen zu verbessern, die gegen Krebs kämpfen.“

Andreas Arntzen, Vorsitzender der Geschäftsführung der Wort & Bild Verlagsgruppe, sagt: „Im Bereich der Onkologie eröffnen Innovationen den Patient:innen neue Hoffnung und Perspektiven. Als führender Anbieter von Gesundheitsmedien sind wir fest davon überzeugt, dass eine optimierte Kommunikation zwischen Ärzt:innen und Fachgremien sowie die gezielte Vermittlung von Gesundheitskompetenz an die Betroffenen die Qualität der onkologischen Versorgung erheblich steigern können. Wir glauben an Onqo Health, da es für eine ganzheitliche Zusammenarbeit im Kampf gegen Krebs steht, um Patient:innen zielgerichtet die größtmögliche Chance auf Heilung und Lebensqualität zu bieten. Gemeinsam mit Bertelsmann Investments freuen wir uns über diese zukunftsweisende Partnerschaft.“

Über Bertelsmann Investments

Bertelsmann Investments (BI) bündelt die globalen Venture-Capital-Aktivitäten von Bertelsmann sowie den Wachstumsbereich Bertelsmann Next. Der Venture-Capital-Arm umfasst die Fonds Bertelsmann Asia Investments (BAI), Bertelsmann India Investments (BII) und Bertelsmann Digital Media Investments (BDMI) sowie ausgewählte Fonds- und Direktbeteiligungen u. a. in Europa, den USA, Brasilien, Südostasien und Afrika. Der Geschäftsbereich Bertelsmann Next treibt die unternehmerische Entwicklung neuer Wachstumsbranchen und Geschäftsfelder voran, u.a. in den Bereichen Digital Health, Mobile Gaming und HR Tech. Durch Bertelsmann Investments wurden bisher rund 1,7 Milliarden Euro in über 400 innovative Unternehmen und Fonds investiert. Bertelsmann Investments hält über sein Start-up- und Fondsnetzwerk aktuell über 300 aktive Beteiligungen weltweit.

Über Onqo Health GmbH

– Therapieunterstützung für eine bessere Qualität in der Krebsversorgung

Onqo entwickelt Entscheidungsunterstützungssysteme für onkologische Therapien, indem der neueste Stand der Forschung in Therapiealgorithmen übersetzt wird. Ein erfahrenes Team aus renommierten Onkolog:innen, Wissenschaftler:innen und Entwickler:innen arbeitet gemeinsam mit einem starken Netzwerk an der Verbesserung der Qualität in der Krebsversorgung. Die punktgenauen, leitliniengerechten Therapieempfehlungen (einschließlich Best Clinical Practice) werden qualitativ abgesichert und unterstützen individuell die Entscheidung über die optimale Therapie jeder:s einzelnen Patient:in. Das ermöglicht auf Basis der gewonnenen Evidenz die onkologische Versorgung messbar zu machen und reale Behandlungsdaten zurück in die Forschung zu geben.

Über die Wort & Bild Verlagsgrupppe

– Die Wort & Bild Verlagsgruppe mit Sitz in Baierbrunn bei München ist der führende Anbieter von Gesundheitsmedien in Deutschland. Die Marken stehen für hohe redaktionelle Qualität, seriösen und unabhängigen Journalismus sowie große Beliebtheit bei den Nutzer:innen. Im Wort & Bild Verlag erscheinen die Apotheken Umschau, Baby und Familie, Diabetes Ratgeber, Senioren Ratgeber, Ärztlicher Ratgeber, medizini und das HausArzt-PatientenMagazin. Der Verlag erreicht monatlich rund 25 Millionen Nutzer:innen in Print und online. Die Isartal Ventures (www.isartal-ventures.de) ist ein Unternehmen der Wort & Bild Verlagsgruppe und Beteiligungsgesellschaft für frühphasige Direktinvestments. Mit Know-how, Netzwerk und Kapital unterstützt Isartal Ventures Startups mit E-Health-Fokus.

