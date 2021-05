Frankfurt (ots) –

– Finanzplanung als erster wichtiger Schritt zum Kapitalmarkt

– Insgesamt ist die Akzeptanz des Anlegens immer noch ausbaufähig

– Studie identifiziert potenziellen zusätzlichen Anlagebetrag von 177 Milliarden Euro von Frauen in zehn Ländern

Frankfurt (ots) – Seit über einem Jahr hat die Corona-Pandemie erhebliche Auswirkungen auf das Leben und Arbeiten – und, da die Menschen weniger Geld für den Konsum ausgeben, auch auf die Ersparnisse. In einigen Bereichen waren Frauen von der Pandemie überproportional betroffen. Dies hat J.P. Morgan Asset Management zum Anlass genommen, erneut die Einstellung von Frauen zum Thema Geldanlage zu untersuchen und wie sich diese seit der Befragung von 2019 geändert hat. In der aktuellen Studie “Frauen und Geldanlage – Für die Zukunft planen”, für die fast 4.000 Frauen in zehn europäischen Ländern befragt wurden, stand zudem im Fokus, wie sich die Spar- und Anlagegewohnheiten in der Pandemie verändert haben, wie sich Anlegerinnen und Sparerinnen unterscheiden oder wie Frauen heute anlegen.

Die gute Nachricht ist, dass inzwischen 64 Prozent der befragten Frauen als Anlegerinnen Erfahrungen am Kapitalmarkt haben. In Deutschland und Österreich ist der Anteil der Anlegerinnen mit 71 Prozent sogar über alle untersuchten Länder hinweg führend. Doch obwohl die anhaltend niedrigen Zinsen bereits seit Jahren dazu beitragen, dass das Erreichen der langfristigen Finanzziele rein mit Spareinlagen in immer unerreichbarere Ferne rückt, setzen mit 79 Prozent weiterhin zu viele Frauen auf Sparbücher und Tagesgelder. Das heißt, nicht einmal eine von fünf Frauen (18 Prozent) investiert regelmäßig. Und selbst Anlegerinnen entscheiden sich häufiger dafür, ihre Sparanlagen aufzustocken (37 Prozent) anstatt ihre Investments (29 Prozent).

Anlegen ist gut für das Selbstbewusstsein

Bezeichnenderweise antwortete ein Drittel der Sparerinnen auf die Frage, was sie zu einer Kapitalmarktanlage veranlassen könnte, dass sie gern regelmäßig kleine Beträge anlegen würden. Das deutet darauf hin, dass sie nach einem Anlageprodukt suchen, das eher wie ein Sparprodukt funktioniert”, betont Pia Bradtmöller, Leiterin Marketing & PR für Deutschland und Österreich bei J.P. Morgan Asset Management. Doch die Wertpapieranlage hilft nicht nur dabei, das Vermögen wachsen zu lassen. Wie die Befragung herausfand, seigert Anlegen auch das finanzielle Selbstbewusstsein und sogar das Selbstwertgefühl: Dieses ist bei über einem Drittel der Frauen, die anlegen, höher als bei den Frauen, die bisher nicht investieren. “Viele Studien bestätigen einen engen Zusammenhang zwischen finanzieller Sicherheit und allgemeinem Wohlbefinden. Die Finanzplanung kann dabei eine wichtige Rolle spielen. In unserer Befragung stellten wir fest, dass über drei Viertel der Frauen, die anlegen, über eine Finanzplanung verfügen. Über die Hälfte der Frauen, die nicht investieren, haben hingegen auch keinen solchen Plan für ihre finanziellen Ziele. So überrascht es nicht, dass ein hoher Anteil der anlegenden Frauen zuversichtlicher ist, was ihre finanzielle Zukunft betrifft”, sagt Pia Bradtmöller. So scheint die Erstellung einer Finanzplanung ein erster wichtiger Schritt auf dem Weg zur Kapitalmarktanlage zu sein.

Nachhaltigkeit als treibende Kraft?

Die Befragung zeigt auch, welches Thema eine treibende Kraft sein könnte, die häufig noch fehlende Akzeptanz der Wertpapieranlage zu verstärken: So deuten die Umfrageergebnisse darauf hin, dass nachhaltiges Anlegen, das allgemein als wichtiges Mittel für positive Veränderungen angesehen wird, eine Schlüsselrolle spielen kann. Drei Viertel der befragten Frauen (72 Prozent) sagen, dass nachhaltiges Investieren von großer Bedeutung ist. Für 20 Prozent ist es sogar von “extrem hoher” Bedeutung. Unter den Frauen mit Vorkenntnissen über nachhaltige Investments sind mit 77 Prozent mehr als drei Viertel der Meinung, dass ihre Investments etwas Gutes für die Gesellschaft bewirken. Fast die Hälfte (48 Prozent) sieht nachhaltige Wertpapieranlagen als Zukunft des Anlegens und geht davon aus, nur noch in nachhaltige Unternehmen zu investieren. Die Umfrage offenbart auch, welche Bereiche der Nachhaltigkeit am stärksten im Fokus stehen, wobei der Klimawandel von 65 Prozent der befragten Frauen als wichtigste Priorität eingestuft wird. Für 49 Prozent sind Menschenrechte ein wichtiges Thema, für 48 Prozent das Thema Umweltverschmutzung – wobei Frauen aus Deutschland und Österreich dies mit 65 Prozent überdurchschnittlich wichtig finden.

Trotz des hohen Interesses an nachhaltigen Investments fühlt sich nur ein Viertel der befragten Anlegerinnen gut über das Thema informiert. Zudem äußerte mit 49 Prozent fast die Hälfte aller Befragten Bedenken, dass eine nachhaltige Anlagestrategie die Auswahl ihrer Investments einschränkt. “Dies deutet darauf hin, dass weitere Informationen und eine gute Beratung wichtig sind, um dem Interesse der Frauen an nachhaltigen Investitionen auch Taten folgen zu lassen”, unterstreicht Pia Bradtmöller.

Frauen in Deutschland und Österreich könnten weitere 39 Milliarden Euro investieren

Insgesamt zeigt die Studie, dass die Pandemie das Bewusstsein von Frauen für die Notwendigkeit verstärkt hat, für zukünftige Unwägbarkeiten zu planen. Als Hauptgrund für das Sparen wird entsprechend am häufigsten die “Notfallplanung” genannt, gefolgt vom “Sparen für den Ruhestand”. Viele Befragte setzen dabei jedoch lieber auf das Sparbuch statt auf Wertpapieranlagen. Hauptgründe nicht zu investieren sind die empfundene Komplexität (65 Prozent) und die Schwankungen (35 Prozent) des Kapitalmarkts, was zu einem Gefühl fehlender Kontrolle führt – insbesondere im Vergleich zur Flexibilität und einfachen Verfügbarkeit von Sparbüchern und Tagesgeldkonten.

Die Befragung hat jedoch viel Potenzial bei den befragten Frauen identifiziert, in Zukunft mehr zu investieren. Einerseits will fast ein Drittel der Anlegerinnen im kommenden Jahr ihre angelegten Beträge aufstocken. Außerdem gibt es Sparerinnen, die sich eine Wertpapieranlage vorstellen könnten. Sie würden laut der Befragung knapp ein Drittel ihrer Ersparnisse investieren – vor allem, wenn sie regelmäßig kleine Beträge investieren könnten. “Wir haben uns die durchschnittlichen Beträge angesehen, die Frauen derzeit in jedem untersuchten Land sparen und anlegen. Auf dieser Basis wurde der Betrag für Sparerinnen, die eine Geldanlage in Betracht ziehen, ermittelt, sowie der Wert für Anlegerinnen, die ihre Investments aufstocken wollen. Diese Zahlen wurden auf die Bevölkerungszahl dieser Gruppen extrapoliert, um die gesamten zukünftigen Wachstumschancen für Kapitalmarktanlagen für jedes Land zu bestimmen. Über alle zehn untersuchten Länder hinweg ergibt dies ein Investmentpotenzial von 177 Milliarden Euro und allein für Deutschland und Österreich ein Potenzial von 39 Milliarden Euro”, stellt Pia Bradtmöller fest.

Damit Frauen dieses Potenzial erschließen und den Weg vom Sparen zum Anlegen gehen, ist das Verständnis wichtig, dass langfristig anzulegen gar nicht so anders ist als zu sparen, aber langfristig bessere Ergebnisse liefern kann. Auch gelte es zu vermitteln, dass Wertpapieranlagen nicht das starre Korsett bedeuten, das viele befürchten. “Eine bessere Kommunikation darüber, wie sich Portfolios an sich verändernde Lebensumstände und Kapitalmarktumfelder anpassen können, ist notwendig”, führt Pia Bradtmöller aus. Dafür sind klare und leicht verständliche Informationen über Anlageprodukte essenziell. “Wir arbeiten schon seit Jahren mit unseren Geschäftspartnerinnen und -partnern genau daran und stellen im Rahmen unserer Kampagne ‘Vom Sparen zum Anlegen’ und des Market-Insights-Programms einfach verständliche Informationen zur Verfügung, um die Grundlagen des langfristig erfolgreichen Anlegens zu vermitteln”, fügt Christoph Bergweiler, CEO J.P. Morgan Asset Management Europe S.à.r.l, hinzu. Diese Bemühungen werden wir auf Basis der aktuellen Erkenntnisse in diesem Jahr noch weiter intensivieren.”

Zur Studie “Frauen und Geldanlage – Für die Zukunft planen”

Die Befragung wurde durch das Research-Haus Kantar in zehn europäischen Ländern durchgeführt. Neben Deutschland und Österreich, die gemeinsam betrachtet wurden, wurden Frauen in Großbritannien, Finnland, Frankreich, Italien, Portugal/Spanien (ebenfalls zusammengefasst), Schweden und der Schweiz befragt. Die Feldarbeit erfolgte im Januar 2021 durch Panel-Partner von Kantar mithilfe eines Online-Fragebogens zur Selbsteinschätzung. Jede Befragung dauerte 20 Minuten. Es wurden insgesamt 3.968 Interviews mit Frauen im Alter von 30 bis 60 Jahren durchgeführt, wobei jeweils die Hälfte der Befragten der Altersgruppe 30 bis 45 Jahre sowie der Altersgruppe 46 bis 60 Jahre zuzuordnen ist. Die Teilnehmerinnen besitzen Kapitalanlagen oder Ersparnisse und verfügen über ein persönliches Mindesteinkommen (je Land unterschiedlich). Darüber hinaus wurde eine ähnliche Stichprobe von Männern im Alter von 30 bis 45 Jahren befragt, die als Vergleichsmaßstab mit der jüngeren Altersgruppe dient.

Weitere Informationen: https://ots.de/CGz8c5

Über J.P. Morgan Asset Management

Als Teil des globalen Finanzdienstleistungskonzerns JPMorgan Chase & Co verfolgt J.P. Morgan Asset Management das Ziel, Kunden beim Aufbau stärkerer Portfolios zu unterstützen. Seit mehr als 150 Jahren bietet die Gesellschaft Investmentlösungen für Institutionen, Finanzberater und Privatanleger weltweit und verwaltet per 31.03.2021 ein Vermögen von über 2,4 Billionen US-Dollar. Bereits zum 1. Halbjahr 2020 hat J.P. Morgan Asset Management als ein Zeichen des starken Bekenntnisses zur Nachhaltigkeit die ESG-Integration für die aktiv gemanagten Investmentstrategien erfolgreich abgeschlossen. In Deutschland und Österreich ist J.P. Morgan Asset Management seit über 25 Jahren präsent und mit einem verwalteten Vermögen von über 30 Milliarden US-Dollar verbunden mit einer starken Präsenz vor Ort eine der größten ausländischen Fondsgesellschaften im Markt. Das mit umfangreichen Ressourcen ausgestattete globale Netzwerk von Anlageexperten für alle Assetklassen nutzt einen bewährten Ansatz, der auf fundiertem Research basiert. Zahlreiche “Insights” zu makroökonomischen Trends und Marktthemen sowie der Asset Allokation machen die Implikationen der aktuellen Entwicklungen für die Portfolios deutlich und verbessern damit die Entscheidungsqualität bei der Geldanlage. Ziel ist, das volle Potenzial der Diversifizierung auszuschöpfen und das Investmentportfolio so zu strukturieren, dass Anleger über alle Marktzyklen hinweg ihre Anlageziele erreichen.

Wichtige Hinweise:

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Die hierin enthaltenen Informationen stellen jedoch weder eine Beratung noch eine konkrete Anlageempfehlung dar. Sämtliche Prognosen, Zahlen, Einschätzungen und Aussagen zu Finanzmarkttrends oder Anlagetechniken und -strategien sind, sofern nichts anderes angegeben ist, diejenigen von J.P. Morgan Asset Management zum Erstellungsdatum des Dokuments. J.P. Morgan Asset Management erachtet sie zum Zeitpunkt der Erstellung als korrekt, übernimmt jedoch keine Gewährleistung für deren Vollständigkeit und Richtigkeit. Die Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. J.P. Morgan Asset Management nutzt auch Research-Ergebnisse von Dritten; die sich daraus ergebenden Erkenntnisse werden als zusätzliche Informationen bereitgestellt, spiegeln aber nicht unbedingt die Ansichten von J.P. Morgan Asset Management wider. Die Nutzung der Informationen liegt in der alleinigen Verantwortung des Lesers. Der Wert, Preis und die Rendite von Anlagen können Schwankungen unterliegen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung. Das Eintreffen von Prognosen kann nicht gewährleistet werden. J.P. Morgan Asset Management ist der Markenname für das Vermögensverwaltungsgeschäft von JPMorgan Chase & Co. und seiner verbundenen Unternehmen weltweit. Telefonanrufe bei J.P. Morgan Asset Management können aus rechtlichen Gründen sowie zu Schulungs- und Sicherheitszwecken aufgezeichnet werden. Soweit gesetzlich erlaubt, werden Informationen und Daten aus der Korrespondenz mit Ihnen in Übereinstimmung mit der EMEA-Datenschutzrichtlinie von J.P. Morgan Asset Management erfasst, gespeichert und verarbeitet. Die EMEA-Datenschutzrichtlinie finden Sie auf folgender Website: www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Herausgeber in Deutschland: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, Taunustor 1 D-60310 Frankfurt. ID: 0903c02a82b21071

Pressekontakt:

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch

Annabelle Düchting

PR & Marketing Managerin

Taunustor 1

60310 Frankfurt am Main

Telefon: (069) 7124 25 34 / Mobil: (0151) 55 03 17 11

E-Mail: [email protected]

www.jpmorganassetmanagement.de/Presse

www.jpmorganassetmanagement.de

Original-Content von: J.P. Morgan Asset Management, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots