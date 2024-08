Oberursel (ots) –

Avis, globaler Anbieter von Mobilitätslösungen, bringt frischen Wind in den Mietwagenmarkt mit Avis Switch, dem neuen und flexiblen Auto-Abo. Für alle, die schnell und unkompliziert ein Auto für einen Monat und mehr brauchen, bietet Avis Switch die perfekte Lösung: Alles ist online buchbar, mit All-Inclusive-Paket und ohne Startgebühr. Die Fahrzeuge sind jederzeit kurzfristig verfügbar und die attraktiven und günstigen Monatsmieten sind monatlich kündbar – so einfach funktioniert es:

1. Wagen auswählen: Kunden wählen zunächst die gewünschte Fahrzeugkategorie, den Abholtermin und die Abholstation sowie das passende Zusatzpaket aus.

2. Einfach und schnell anmelden: Es erfolgt die Online-Registrierung mit wenigen Klicks – erforderlich sind hierfür nur der Führerschein und die Kreditkarte.

3. Der Mietwagen wartet: Das Fahrzeug steht dann zum gewählten Termin bereit und bei Bedarf liefert Avis das Auto direkt zum Kunden.

Warum Avis Switch?

Avis Switch bietet fünf überzeugende Vorteile:

1. Transparenz: Keine versteckten Gebühren oder unerwarteten Kosten.

2. Schnelle Verfügbarkeit: Kurzfristige Verfügbarkeit der Fahrzeuge, wenn auch mal schnell ein Auto benötigt wird.

3. Absolute Flexibilität: Mindestmietdauer beträgt nur einen Monat, keine langfristige Bindung erforderlich.

4. Einfache Online-Zahlung: Bequem und sicher online mit Karte bezahlen. Die Anmeldung bei Avis Switch ist zudem kostenlos und ohne Anmeldegebühr.

5. 100 Prozent Digital: Alles einfach und schnell online erledigen.

Je nach gewähltem Paket sind bei der Buchung Schutzoptionen, Freikilometer sowie weitere Extras im Preis enthalten:

Das Plus Paket kostet 149 Euro pro Monat und umfasst 1.500 Freikilometer im Monat, einen kostenlosen Zusatzfahrer sowie einen reduzierten Selbstbehalt in einem Schadensfall von 1.000 Euro.

Das Premium Paket beläuft sich auf 249 Euro pro Monat und beinhaltet alle Leistungen des Plus Pakets. Darüber hinaus erwartet Kunden ein Upgrade zu 2.000 Freikilometern pro Monat, zwei kostenlose Zusatzfahrer, ein reduzierter Selbstbehalt in einem Schadensfall von 500 Euro, erweiterte Pannenhilfe sowie kostenlose grenzüberschreitende Fahrten.

Avis Deutschland wird das neue Avis Switch zunächst an 23 Stationen in Deutschland anbieten, wie z.B. in Berlin, Hamburg und München.

Mehr Infos rund um Avis Switch gibt es unter: https://switch.avis.de/

Über Avis Deutschland

Die Avis Autovermietung betreibt eine der weltweit bekanntesten Marken der Autovermietbranche mit etwa 5.500 Stationen in ungefähr 170 Ländern. Avis steht für eine lange Historie von Innovationen in der Mietwagenbranche und ist eine der weltweit stärksten Brands für Kundenbindung. Avis gehört zur Avis Budget Group, Inc. (NASDAQ: CAR), der Muttergesellschaft von Avis, Budget, Zipcar, Payless, Apex Car Rentals, France Cars und Maggiore. Mit diesen führenden Mobilitätsmarken können Kunden nahezu jeden Fahrzeugtyp (PKW, LKW, Transporter) über einen beliebigen Zeitraum (Minute, Stunde, Tag, Monat) und für jeden Zweck (Geschäft, Freizeit) an mehr als 11.000 Standorten in rund 170 Ländern erhalten.

